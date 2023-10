Klinika u Paunovoj: Zavisnici u vrtlogu duge selidbe beogradske bolnice

Kocka, alkohol, droga - Dejan Đoković proveo je dobar deo 1990-ih i početak 2000-ih tumarajući u životnom mraku, od jedne do druge zavisnosti.

„U 'Paunovoj' zaustave bubanj, izvuku te napolje, okrenu te da pogledaš gde si bio, pokažu ti kako je došlo do razvoja bolesti", kaže za BBC na srpskom Đoković, koji je danas predsednik Kluba lečenih alkoholičara Paunove.

Zamenik šefa dnevne bolnice Milo Jokanović navodi, međutim, da ne može da tvrdi da je to povezano.

„Biće potrebno vreme da se vide eventualne posledice ovog prekida. Sigurno da je pacijentima značajan grupni rad i podrška, koja se sada ne odvija kao ranije", kaže on.

On priča da je opijanje počelo još u srednjoj školi, a potom je uzelo maha na prvoj godini Elektrotehničkog fakulteta (ETF), uz korišćenje svih psihoaktivnih supstanci „osim heroina".

Pošto je ETF zahtevao mnogo veću disciplinu od one koju je imao, Dejan je napustio fakultet i otišao u vojsku 1998. godine, posle čega je završio višu školu.

Između žurki, eksperimentisanja sa drogama, kockanja i opijanja, uspeo je da se zaposli kao nastavnik, a u to vreme upoznaje suprugu i dobijaju dęte.

„Ako pijem i drogiram se, to radim na jedan način. Ako se kockam, onda ukidam pijenje i drogiranje jer sam razmišljao da to smeta mom kockanju", kaže Dejan.

Vreme i ulog su se povećavali dok nije stigao do ruleta.

„Opravda mi, uradi to iz najbolje namere, ali meni kao zavisniku to ništa ne olakša nego mi samo pokaže da, ako mi je jednom opravdao, opravdaće ponovo", kaže on.