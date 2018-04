Ko je Kim Džong Un

Image copyright Reuters Natpis na slici Kim Džong Un smatra da vojna tehnologija nije više monopol imperijalnih sila

Kim Džong Un postao je vođa Severne Koreje sa vrlo malo političkog i vojnog iskustva.

Njegov otac, Kim Džong Il, umro je u decembru 2011. godine. Džong Un se potom proglasio „velikim naslednikom".

Dve nedelje nakon očeve smrti proglašen je vođom partije, države i vojske.

Od tada nije prestao da se bavi razvijanjem nuklearnog naoružanja i severnokorejanskog nuklearnog programa.

Nemilosrdnost je pokazao kada je „počistio" ujaka i načinom na koji se odnosi prema ubistvu brata, za koje mnogi veruju da je naručio sam Kim Džong Un.

„Zvezda Danica"

Kim Džong Un, najmlađi sin Kim Džong Ila i njegove treće supruge Ko Jong Hui, rođen je 1983. ili 1984. godine.

Image copyright AFP Natpis na slici Kim Džong Un za vreme studija u Švajcarskoj

Nije bilo planirano da nasledi oca. Analitičari su prognozirali da će to mesto naslediti Kim Džong Unov polubrat Kim Džong Nam ili stariji brat Kim Džong Čol.

Ali proterivanje Kim Džong Nama iz Japana 2001. godine i „nestanak" srednjeg brata Kim Džong Čola povećali su njegove šanse da se nađe na čelu države.

Analitičari su počeli da predviđaju svetliju budućnost Unu kada je počeo da dobija ozbiljne političke pozicije.

Iako je studirao u Švajcarskoj, Kim Džung Un je izbegavao zapadni uticaj - vraćao se kući kada god nije bilo nastave u Švajcarskoj i često se viđao sa severnokorejanskim ambasadorom.

Nakon povratka u Pjongjang nastavio je školovanje na vojnom univerzitetu.

Veruje se da mu je majka bila omiljena supruga Kim Džong Ila. Sina je zvala „Zvezdom danicom" i u njemu je videla budućeg lidera.

Ako je verovati izveštajima, Kim Džong Un je posetio Kinu sa ocem avgusta 2010. godine. Analitičari o njemu tada već govore kao o nasledniku.

Vojska na prvom mestu

Kim se prvi put obratio javnosti kada je održao govor povodom stogodišnjice rođenja osnivača Severne Koreje, Kima Il Sunga.

Tada je javno podržao doktrinu da je „vojska na prvom mestu" i obećao da su „zauvek prošla" vremena kada je bilo ko mogao da preti severnokorejanskoj naciji.

Image copyright KCNA Natpis na slici Slavljenička atmosfera nakon lansiranje balističke rakete, jul 2017. godine

„Kada se radi o vojnoj tehnologiji, ona više nije monopol imperijalnih sila. Moramo da uradimo sve da bismo ojačali vojne snage", rekao je.

Pod Kimovim vođstvom je nastavljen severnokorejanski nuklerni program.

U julu 2017. godine, Kimov režim je testirao dve rakete za koje se veruje da mogu da dobace do zapadnih delova Sjedinjenih Američkih Država. To je dovelo do usijanja u tenzijama sa američkim predsednikom Donaldom Trampom i zaoštrilo sankcije koje su Ujedinjene nacije uvele Severnoj Koreji.

Nekoliko puta je smenjivao zaposlene u Ministarstvu odbrane, što analitičari vide kao izraz nepoverenja Kim Džong Una prema vojnom vrhu.

Kada je u decembru 2013. godine naredio da se pogubi njegov stric, analitičari su ocenili da se među severnokorejskom elitom dešavaju ozbiljna previranja.

Veruje se da je Kim Džong Un naredio i ubistvo polubrata Kim Džong Nama u februaru 2017. godine na aerodromu u Kuala Lumpuru, u Maleziji.

Porodični život

Malo šta se znalo o porodičnom životu severnokorejanskog lidera dok se 2012. godine nisu pojavili televizijski snimci na kojima se vidi mlada žena koja sa njim posećuje svečanosti. U julu 2012. godine, svetski mediji su objavili da je Kim oženjen „drugaricom Ri Soi Ju".

Image copyright AFP Natpis na slici Košarkaš Denis Rodman kaže da Kim i Ri imaju ćerku

O njoj se ne zna mnogo, ali analitičari pretpostavljaju da je iz više klase, sudeći po načinu odevanja.

Detalja u vezi sa venčanjem nema. Pretpostavlja se da je Ri pevačica koja je privukla Kimovu pažnju.

Američki košarkaš Denis Rodman koji se sastao sa severnokorejanskim predsednikom 2013. i 2014. godine izjavio je za britanski list da par ima ćerku.

Kimova sestra, Kim Jo Jong, jedna je od vodećih ličnosti Radničke partije Koreje. Nepoznato je da li je stariji Kimov brat, Kim Džong Čol, takođe član partije.