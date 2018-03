Ekonomija četvrtog mandata: Šta donosi Putinova pobeda

Image copyright ANDREJ ISAKOVIC Natpis na slici Industrija nafte i gasa je moćan instrument ruske spoljne politike

Vladimir Putin postao je predsednik Rusije četvrti put za redom. Zvanično, nije predstavio politički program. Na čemu će raditi i šta će to doneti Rusiji?

Šta Putin želi?

Dva dana pre izbora, Putin je naložio da se utvrde „nacionalni ciljevi" za narednih šest godina.

„Nacionalni ciljevi" uglavnom se odnose na ekonomske i društvene teme. Među njima je ambicija da Rusija uđe u društvo pet najvećih privreda sveta i osigura privredni rast, kao i rast plata i penzija.

Tu je i smanjenje siromaštva.

Zadatak koji je Putin zadao nije nimalo lak. Povećanje životnog veka na 78 godina do 2024. i do 80 godina do 2030. jedan je od izazova. Prosečan životni vek u Rusiji trenutno je 73 godine.

Još jedan od ciljeva je povećanje broja stanovnika.

Putin je obećao i da će poboljšati uslove stanovanja i pomoći pet miliona porodica.

Vladimir Putin: Ruski predsednik

Šefu kabineta Antonu Vajnou, Putin je naložio da do 15. aprila predstavi glavne parametre programa poboljšanja infrastrukture. U poruci Federalnoj skupštini, Putin je obećao rekonstrukciju puteva, železnica i luka.

Poboljšanje ekonomske klime u zemlji još jedan je od zadataka. Putin obećava da će do sredine sledeće decenije mala preduzeća činiti 40 odsto ruskog BDP-a, a broj zaposlenih će porasti sa 19 na 25 miliona.

Glavna ekonomistkinja banke „Alfa" Natalija Orlova ove planove naziva "ambicioznim".

Putin je obećao i povećanje davanja za zdravstvo i obrazovanje.

Image copyright ALEXEY NIKOLSKY Natpis na slici Kada mu se završi četvrti mandat 2024. godine, Putin će biti na vlasti u Rusiji četvrt veka

Da li je moguće ispuniti sva obećanja?

Stručnjaci veruju da je, u uslovima niske stope rasta, sankcija i ograničavajuće fiskalne politike, jako teško poverovati da će obećanja biti ispunjena.

Zvanična prognoza Ministartsva ekonomije kaže da je moguće sprovesti Putinov plan o ubrzanju privrednog rasta. Naravno, uz određene struturne promene. Očekuje se da će do 2020. godine, ruska privreda ubrzati rast do 3.1 procenta.

To je više od rasta svetske privrede.

Međutim, po prognozama drugih stručnjaka, ruska privreda će znatno sporije rasti. Stepen će biti daleko niži od svetskog rasta.

Procene Međunarodnog monetarnog fonda za januar kažu da će svetska privreda rasti 3.9 procenata u periodu 2018. do 2019. godine.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Vladimir Putin tvrdi da će biti potrebno 15 triliona rubalja da bu ostvario sva svoja obećanja

Ruski BDP će rasti 1.7 procenata ove godine, a sledeće se očekuje usporavanje sa samo 1.5 procenata.

Ovo znači da će se ruski doprinos svetskoj privredi smanjiti.

Rejting agencija „Fič" izdala je dopunjeni izveštaj o ruskoj privredi nedelju dana pre izbora. Stručnjaci ove agencije sumnjaju da je vlast u Rusiji spremna da sprovede neophodne reforme kako bi ostvarila zadatu stopu rasta.

Oni očekuju da će ruska privreda ove i naredne godine rasti po stopi od dva procenta. Iako su optimističniji od MMF-a, procene su im i dalje daleko ispod najava ruskog predsednika.

Nedelju dana pre izbora, Ruska razvojna banka objavila je prognoze za narednu godinu koje su se ispostavile toliko mračnim, da je banka izveštaj uklonila sa sajta nedugo nakon objavljivanja.

Povećanje poreza

U poruci Federalnoj skupštini, Putin je rekao da je neophodno najmanje 15 triliona rubalja kako bi se ispunili svi navedeni ciljevi.

Ekonomistkinja Orlova kaže da je najverovatnije da će novac za sve ovo doći od povećanja poreza.

Oleg Kuzman iz kompanije „Renesans Kapital" ne isključuje porast poreza nakon izbora. Glavni prioriteti biće smanjenje inflacije i akumulacija rezervi, smatra Kuzmin.

„Svi predlozi i planovi biće sprovedeni u delo dok god ne vode produbljivanju deficita", kaže.

Kako će se promeniti primanja običnih građana

Budžetska politika se neće znatno promeniti. Izdavanja iz budžeta će i dalje biti ograničena, a plate u državnom sektoru i penzije uslovljavaće stopa inflacije.

„U takvim uslovima, rast plata i penzija će poptuno stati u 2019. godini", piše u izveštaju Ruske razvojne banke.

Šta će se desiti sa budžetom za odbranu

Image copyright Getty Images Natpis na slici Odbrana zemlje je jedan od najvećih izdataka ruskog budžeta

Skoro polovinu govora Vladimir Putin posvetio je odbrani i novim tipovima oružja.

Orlov kaže da to znači da su šanse da će se izdavanja za vojsku smanjiti minimalna.

Putin je još u decembru najavio da će Rusija u 2018. godini izdvojiti 2.8 triliona rubalja za vojsku.

Budžet za 2019. i 2020. godinu ostao je nepromenjen.

Mnogi stručnjaci, uključujući i nekadašnjeg ministra finansija Alekseja Kudrina, zameraju Putinu zbog ogromnih troškova namenjenih odbrambenoj industriji.

Krajem prošle godine, Putin je izjavio da će ulaganja u odbranu biti u skladu sa potrebama i da će se voditi računa da se ne uđe u trku razvijanja oružja ukoliko to može nauditi budžetu.

„Izbalansirali smo vojne troškove. Znamo šta je najvažnije. Moramo da osiguramo bezbednost, a to moramo uraditi tako da ne naudimo privredi", rekao je Putin.