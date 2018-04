„Hemijski napadi" u Siriji: šta dosad znamo

Image copyright Reuters Natpis na slici Medicinski radnici i humanitarne organizacije tvrde da su žrtve iz Dume većinom žene i deca

Sirijski opozicionari, humanitarni radnici i medicinsko osoblje kažu da je više od 40 ljudi umrlo u subotu u navodnom napadu hemijskim oružjem na Dumu, poslednje pobunjeničko uporište u oblasti Istočna Guta.

Oni kažu da je sirijska avijacija bacala bombe punjene otrovnim hemikalijama. Vlada tvrdi da je napad izrežiran.

Zašto je duma bombardovana?

Snage predsednika Bašar Al-Asada su u februaru otpočele ofanzivu na Istočnu Gutu, tokom koje je navodno stradalo 1 700 civila.

U martu je vojska isekla oblast na tri džepa, od kojih je Duma, grad u kome živi između 80 i 150 hiljada ljudi, najveći. Pobunjeničke snage iz druga dva džepa su pristale da se evakuišu u severnu Siriju.

Grupa Džajš Al-Islam, koja kontroliše Dumu, je nastavila da se bori. U petak prošle nedelje pregovori sa vladom su propali i bombardovanje se nastavilo.

Šta se dogodilo u subotu?

Bombardovanje je nastavljeno u subotu, i desetine ljudi su poginule ili povređene konvencijalnim oružjem pre navodnog hemijskog napada.

Aktivisti iz Dokumentacionog centra o kršenju međunarodnog prava (VDC), koji prate tok rata u Siriji, izvestili su dva odvojena slučaja upotrebe bombi za koje se veruje da su sadržale otrovne materije.

U prvom slučaju je gađana pekara u ulici Omara Ibn Al-Hataba u severozapadnoj Dumi, tvrdi VDC.

Image copyright AFP Natpis na slici Aktivisti kažu da je Duma bila meta intenzivnog bombardovanja u subotu

U izveštaju se citira spasilac iz sirijske Civilne zaštite koji kaže da je namirisao hlor nakon vazdušnog napada, ali nije mogao da utvrdi šta je izvor.

„Naknadno smo pronašli leševe ljudi koji su se ugušili od gasa. Bili su u zatvorenim prostorima u kojima su se skrivali od bombi i verovatno su umrli brzo jer niko nije čuo krike.

VDC kaže da je drugi napad usledio oko pola osam uveče, kada je pogođen Trg Mučenika.

U 15 do osam više od 500 pacijenata - uglavnom žene i deca - primljeni su u lokalne klinike sa simptomima trovanja, tvrdi sirijska Civilna zaštita i Sirijsko-američko medicinsko društvo, humanitarna organizacija posvećna dopremanju medicinske pomoći.

Pacijenti su patili od „otežanog disanja, cijanoze (plave usne i koža) i opekotina na očima, a nekima je iz usta izlazila pena i mirisali su na hlor", piše u zajednikom saopštenju VDC i Civilne zaštite objavljenom u nedelju. Jedna od preminulih žena bila je zgrčena i imala skupljene zenice.

I spasioci koji su pretraživali ruševine nakon bombardovanja su našli leševe sa penom na ustima, cijanozom i ispečenim očima, navodi se u saopštenju.

Sindikat medicinskih i humanitarnih organizacija (UOSSM), koj pomaže lokalnim bolnicama u oblastima koje drže pobunjenici takođe tvrdi da je bilo dva incidenta.

Image copyright Reuters Natpis na slici Spiranje hemikalija sa tela pacijenta šmrkom

Posle prvog napada, pacijenti su se žalili na teškoće u disanju, a posle drugog su se jako osećali na hlor, imali su cijanozu, penu na ustima i nadražene oči, kaže se u izveštaju UOSSM.

Student medicine koji je radio u bolnici je rekao za BBC da je pokušavao da pomogne čoveku koji je na kraju umro. „Imao je proširene zenice i penu na usnama. Puls mu je bio vrlo spor. Onda mu je na usta navrla krv", ispričao je on

Na video snimcima koje je postavila pobunjenička grupa „Revolucija Duma" vide se leševi dece žena i muškaraca za koje se tvrdi da su stradali u napadu. Neki imaju penu oko usta i nosa.

Koliko je ljudi ubijeno?

VDC tvrdi da je u prvom napadu stradalo 25, a u drugom još 20 ljudi, dok Civilna zaštita i SAMS kažu da su 42 osobe nađene mrtve u svojim prebivalištima, jedan je umro pre prijema u bolnicu, a još šestoro tokom lečenja. Spasioci nisu uspeli da pretraže neka područja jer su i sami počeli da pokazuju simptome trovanja.

UOSSM je prvobitno prijavio 70 žrtava, ali je u ponedeljak ta cifra spuštena na najmanje 42, uz napomenu da će možda biti povećana.

Londonska Sirijska osmatračica za ljudska prava kaže da je u vazdušnim napadima u petak i subotu ubijeno oko 100 ljudi, uključujući 21 koji su stradali od gušenja, ali nije mogla da navede uzrok.

Koja je supstanca najverovatnije korišćena?

Organizacija za zabranu hemijskog oružja je u ponedeljak saopštila da pokušava da utvrdi da li je u Dumi korišćeno hemijsko oružje.

Stručnjaci kažu da je to nemoguće utvrditi na osnovu video snimaka i fotografija i da je jedini način laboratorijska analiza uzoraka sa terena. Međutim, međunarodne humanitarne organizacije od početka marta ne mogu da uđu u Dumu jer je u obruču vladinih snaga.

Sirijska Civilna zaštita i SAMS smatraju da su u napadu korišćeni organofosfati, grupa jedinjenja koja se koristi za proizvodnju pesticida i nervnih otrova.

UOSSM je takođe zaključio da simptomi ukazuju na nervni otrov koji je možda pomešan sa hlorom. „Upotrebili su hlor da sakriju (nervni otrov) sarin", izjavio je doktor Rafael Pitti iz predstavništva UOSSMu Parizu.

Sjedinjene Države, koje podržavaju pobunjenike, kažu da „opisani simptomi ukazuju na upotrebu zagušljivaca i neke vrste nervnog otrovathe victims' symptoms appeared to be "consistent with an asphyxiation agent and of a nerve agent of some type".

Šta kažu sirijske vlasti?

Sirijska vlada, koja je u više navrata demantovala da je ikad koristila hemijsko oružje, je optužila pobunjenike da su „režirali" napad u „propalom pokušaju" da spreče vladine snage da zauzmu Dumu.

Izvor iz Ministarstva spoljnih poslova je za službenu novinsku agenciju Sana rekao da „svaki put kad sirijska vojska pokaže uspeh u borbi protiv terorista krenu optužbe o upotrebi hemijskog oružja".

Image copyright AFP Natpis na slici Kopnene snage sirijske vojske na putu ka Dumi

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova okarakterisalo je izveštaje o korišćenju hemijskog oružja kao „budalaštine".

Stalni predstavnik Rusije u Ujedinjenim Nacijama Vasilij Nebenzija je u ponedeljak izjavio da su ruski vojni stručnjaci bili u Dumi i „potvrdili da nikakve hemikalije nisu nađene na tlu, nisu nađeni leševi, niti je u bolnicama bilo otrovanih pacijenata".

„Lekari u Dumi demantuju da je iko primljen u bolnicu sa simptomima trovanja", rekao je on."

Nebencija je poručio da bi delegacija Organizacije za zabranu hemijskog oružja trebalo pod hitno da otputuje u Siriju „da sami vide šta se desilo" i ponudio im zaštitu ruske vojske.

Kako je reagovala međunarodna zajednica?

Generalni sekretar Ujediljenih nacija Antonio Gutereš je rekao da su ga izveštaji iz Dume potresli i upozorio da „svaka potvrđena upotreba hemijskog oružja, bez obzira s koje strane i pod kojim okolnostima, predstavlja teško i nedvosmisleno kršenje međunarodnog prava".

Američki predsednik Donald Tramp je u ponedeljak rekao da je u Dumi došlo do „podlog napada na nevine Sirijce zabranjenim hemijskim sredstvima".

Tramp se konsultovao sa američkim vojnim vrhom i najavio da će odluka o vojnoj intervenciji biti doneta za dan ili dva, dodajući da su „sve karte na stolu". Prošle godine je naredio napad krstarećim raketama na sirijsku vojnu bazu nakon što su sirijske snage sarinom ubile više od 80 ljudi u napadu na pobunjeničko uporište Han Šejhun.

Velika Britanija i Francuska su u subotu rekle da se izveštaji iz Gute uklapaju u obrazac već viđen u prethodnim napadima hemijskim oružjem od strane sirijskih snaga.

Raniji slučajevi napada hemijskim oružjem

Rakete sa bojevim glavama ispunjenim sarinom su ispaljene na nekoliko pobunjeničkih uporišta u Guti u avgustu 2013. Na stotine ljudi je poginulo. Stručnjavi UN su potvrdile da je korišćen sarin, ali nisu imali mandat da ukažu na krivca.

Zapadne sile su rekle da je samo vladine snage imale kapacitet da izvedu napad. Predsednik Asad je odbacio te optužbe, ali je pristao da potpiše Konvenciju o hemijskom oružju i da uništi zalihe.

Stručnjaci iz zajedničke misije UN i Organizacije za zabranu hemijskog oružja su takođe rekli da su ubeđeni da su Asadove snage odgovorne za napad na Han Šejhun, i pored demantija sirijske vlade.

Misija je sem toga utvrdila da su vladine snage koristile hlor u bar tri slučaja.