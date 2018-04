Image copyright AFP Natpis na slici Sveštenici sa svih strana sveta na kursu

Pojedine katoličke zajednice u svetu sve su više zainteresovane za egzorcizam, pa je Vatikan otvorio vrata povodom godišnjeg kursa za isterivanja demona.

Više od 250 sveštenika iz 50 zemalja stiglo je u Rim da nauči kako da prepozna prisustvo demona kod ljudi, da čuje lična svedočenja drugih sveštenika i da sazna više o ritualima pomoću kojih se demoni isteruju.

Egzorcizam ipak ostaje kontroverzna tema, delom i zbog načina na koji je oslikan u popularnoj kulturi i horor filmovima. Ali bilo je i slučajeva zlostavljanja koja su se dovodila u vezu sa egzorcizmom u više religijskih sekti.

Jednonedeljni kurs u Vatikanu opisan je kao jedino takvo internacionalno predavanje. Nazvan „Egzorcizam i molitva oslobađanja", prvi put je održan 2005. godine, a broj sveštenika-polaznika se od tada udvostručio. Kurs košta 300 evra, a pokrivena je teološka, psihološka i antropološka pozadina egzorcima.

Image copyright AFP Natpis na slici Kurs postoji od 2005. godine

Zašto interesovanje raste?

Katolički sveštenici iz nekoliko zemalja rekli su novinarima da se broj slučajeva u kojima ljudi prijavljuju znake prisustva demona povećava.

Papa Franja je prošle godine poručio sveštenicima da „ne oklevaju" da parohijane upoznaju sa egzorcismom, ukoliko pate od „istinskih duhovnih poremećaja".

Navodno, pola miliona ljudi u Italiji traži egzorcizam svake godine, dok se u izveštaju hrišćanske grupe eksperata Teos iz 2017. godine navodi da je porast takvih zahteva zabeležen i u Ujedinjenom Kraljevstvu, delom i zbog sve većeg broja pentekostalnih crkvi.

Neke eparhije, poput onih na Siciliji, ili u Čikagu u SAD, razvile su sopstvene kurseve kako bi odgovorile na sve više zahteva za isterivanjem đavola.

Otac Grej Tomas, američki sveštenik koji praktikuje egzorcizam 12 godina, kaže da je jedan od razloga za većom potražnjom i to što se društvo u sve većoj meri oslanja na društvene nauke, pa je sve manje crkvi koje obučavaju isterivače demona. Pad hrišćanstva takođe je doveo do povećanja sujeverja, kaže on.

Italijanski sveštenik Benigno Palila rekao je za Vatikan Njuz da je i povećana upotreba tarot karata i vračarenja dovela do ponovne potražnje za egzorcizmom.

Ipak, mali broj slučajeva zapravo zahteva glavni egzorcizam. U 180 slučajeva koje je video, otac Tomas kaže da je izveo tek desetak glavnih egzorcizama.

U katoličkoj crvki, „glavni egzorcizam" može da sprovede samo sveštenik koji ima dozvolu biskupa.

To podrazumeva posebne molitve i pozive demonu da, u ime Isusa, napusti telo koje je zaposeo.

Zašto crkva primenjuje egzorcizam?

Image copyright Getty Images Natpis na slici Egzorcizam je sve popularniji u zemljama širom sveta

Katolička crkva je 1999. godine prvi put ažurirala pravila egzorcizma još od 1614. godine, i napravila razliku između osobe koju je zaposeo demon i fizičkih ili psiholoških bolesti.

Rezultat toga je da otac Tomas danas radi sa timom lekara, psihologa i psihijatra - svi verujući katolici - kako bi isključili sve moguće uzorke pre nego što dijagnostifikuju prisustvo demona.

Sveštenih bi potom pokušao sa serijom molitvi za oslobađanje. Glavni egzorcizam se primenjuje „kao krajnja mera", dodaje on.

Šta se dešava tokom egzorcizma?

Sveštenik treba da nosi posebnu belu tuniku vezanu ljubičastim epitrahiljom. Osoba koja je zaposednuta se može vezati, a treba koristiti i svetu vodu. Sveštenik tokom isterivanja demona nekoliko puta pravi znak krsta nad tom osobom.

Sveštenik priziva sveca, moli se i čita izvode iz Biblije u kojima Isus isteruje demone iz ljudi.

U ime Isusa, sveštenik traži od demona da se „pokloni Bogu" i da se „udalji", koliko god da je puta potrebno. Onda kada je sveštenik ubeđen da je egzorcizam uspeo, moli se Bogu da spreči zle duhove da ponovo uznemiravaju i „dobroti i miru našeg Gospoda Isusa Hrista" da umesto njih preuzme tu osobu.

Šta su prigovori?

Ipak postoji i velika kritika egzorcizma i briga da su se njime bavili razlitiči religijski praktičari kako bi zlostavljali decu i ostale ranjive osobe.

Neke žrtve su umrle tokom rituala koji se povezuju sa egzorcizmom.

Postoji rizik da će se ljudima sa bolestima poput epilepsije ili šizofrenije postaviti pogrešna dijagnoza i da će propustiti medicinske tretmane ako se njihovi simptomi pre pripišu natprirodnim fenomenima.

Tokom 2012. godine, vlada Ujedinjenog Kraljevstva objavila je nacionalni akcioni plan kako bi sprečila zlostavljanje dece u religijskim ritualima.