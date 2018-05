Image copyright Getty Images Natpis na slici Ostaju pri sporazumu: Tereza Mej, Emanuel Makron i Angela Merkel

Zapadne sile kažu da će ostati posvećene nuklearnom sporazumu sa Iranom i pored toga što je predsednik Donald Tramp najavio da će se Sjedinjene Države povući.

Velika Britanija,Francuska i Nemačka apelovale su na SAD da ne blokira primenu sporazuma.

Lideri ovih zemalja su rekli da će raditi sa ostalim zemljama potpisnicama - Rusijom i Kinom - koje takođe podržavaju sporazum.

Iran je saopštio da će u slučaju propasti sporazuma ponovo početi proizvodnju obogaćenog uranijuma.

Iranski predsednik Hasan Ruhani je izjavio da je naredio ministarstvu spoljnih poslova da tokom narednih nedelja počne pregovare sa evropskim zemljama, Kinom i Rusijom.

„Ako ostvarimo ciljeve uz pomoć ostalih potpisnica, sporazum će ostati na snazi", rekao je on.

Takozvani Zajednički sveobuhvatni sporazum sa Iranom su 2015. potpisale stalne članice Saveta bezbednosti UN - SAD, Velika Britanija, Francuska, Rusija i Kina - plus Nemačka.

Iran je tada pristao da drastično ograniči svoj nuklearni program u zamenu za skidanje međunarodnih sankcija.

Zašto se SAD povlače?

Tramp je u utorak objavio da će se SAD povući iz „groznog, jednostranog sporazuma koji nikada nije ni trebalo potpisati".

Po njemu, sporazum je postavio „vrlo slaba ograničenja Iranu kad je reč o atomskom programu, a nikakva ograničenja na iranske zločinačke aktivnosti u Siriji, Jemenu i na drugim mestima".

Dodao je da je sporazum sem toga omogućio Iranu da nastavi da razvija balističke rakete i da su mehanizmi kontrole preslabi.

Image copyright Getty Images Natpis na slici „Sporazum je grozan" - Donald Tramp

Tramp je najavio da će SAD ponovo uvesti sankcije koje su suspendovane pre tri godine, što uključuje zabranu kupovine iranske nafte i izvoz širokog spektra proizvoda u tu zemlju. Pod sankcijama je i iranska Centralna Banka.

Preduzeća koja posluju sa Iranom sada imaju rok od tri do šest meseci da obustave operacije, a Trampov savetnik za nacionalnu bezbednost Džon Bolton je poručio da će se firme i zemlje koje se ogluše o zabranu i same naći na udaru sankcija.

Na opasnom putu

Analiza Džonatana Markusa, analitičara BBC za bezbednost i diplomatiju

Sporazum nije bio savršen i nije obuhvatio niz aktivnosti Irana, kao što su rakete i odnosi sa susedima.

Istina sa kojom Tramp neće da se suoči je da je i pored tih mana sporazum funkcionisao.

Uprkos tome, predsednik je predstavio sporazum na pogrešan način i kritikovao ga zbog stvari koje nikada nisu bile predviđene da uđu u njega.

Američka diplomatija je sada na putu da uđe u sukob sa nekima od svojih najbližih saveznica.

Sem toga, mnogi strahuju da je na pomolu novi, katastrofalni rat na Bliskom Istoku.

Reakcije iz sveta

Rusko ministrastvo spoljnih poslova je reklo da je „duboko razočarano" Trampovom odlukom.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Iran se sprema da ponovo počne proizvodnju obogaćenog uranijuma

Japan je poručio da će pažljivo pratiti efekte američkog povlačenja.

Šefica evropske diplomatije Federika Mogerini je izjavila da je EU „rešena da sačuva sporazum".

Portparol Generalnog sekretara UN Antonija Gutereša je kazao da je on „duboko zabrinut" i da je apelovao na ostale potpisnike da nastave da se pridržavaju sporazuma.

Izraelski premijer Benjamin Netenjahu je, međutim, dao Trampu „punu podršku" za povlačenje iz sporazuma.

I Saudijska Arabija, kojoj je Iran regionalni suparnik, je podržala Trampa.