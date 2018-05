Image copyright Reuters Natpis na slici Priručnik je namenjen novinarima, trenerima i zvaničnicima koji će se naći na Svetskom prvenstvu

Argentinski novinari koji će izveštavati sa Svetskog prvenstva u Rusiji dobili su priručnik koji sadrži i poglavlje o tome „Kako prići Ruskinji" koji je izdala Argentinska fudbalska asocijacija.

Priručnik savetuje novinarima da „izgledaju čisto, mirišu lepo i obuku se pristojno" kako bi impresionirali Ruskinje.

U priručniku se navodi i da žene treba tretirati „sa poštovanjem i kao nešto vredno".

Poglavlje je izazvalo stampedo negativnih komentara na društvenim mrežama.

Argentinska fudbalska asocijacija je kasnije sporno poglavlje izbacila iz priručnika.

Do kontroverze oko priručnikom je došlo samo nekoliko meseci nakon najvećeg marša žena u Latinskoj Americi održanog u Buenos Ajresu. Žene su na ulicama protestovale zbog sveprisutnog seksizma i nasilja nad ženama.

„Ne postavljajte glupa pitanja o seksu"

Argentinski novinar Naćo Katuljo jedan je od desetine reportera i fudbalskih zvaničnika koji su pohađali kurs ruskog jezika i kulture u organizaciji Argentinske fudbalske asocijacije.

Na Tviter nalogu je objasnio šta se dešavalo kada su na kursu dobili priručnike sa spornim poglavljem.

Dok je kurs još trajao, fotografija je na Tviteru podeljena nebrojano puta uz ironične komentare.

Katuljo kaže da su u nekom trenutku zvaničnici prekinuli kurs i prisutnima oduzeli priručnike. Vratili su ubrzo - a sporne strane bile su iscepane.

Poglavlje je sadržalo osam vrlo direktnih stavki.

„Ruskinje su prelepe. Zbog toga mnogi muškarci žele da spavaju sa njima", jedna je od prvih rečenica.

„Možda i one to žele, ali ima i onih koje žele da se osećaju važno i jedinstveno".

„Ne postavljajte glupa pitanja o seksu. Rusi seks smatraju privatnom stvari o kojoj se nereado govori u javnosti".

„Preuzmi inicijativu"

Image copyright AFP Natpis na slici Poglavlje je sadržalo osam direktnih rečenica u kojima se objašnjava da je nekim Ruskinjama stalo samo do materijalnih stvari

Priručnik je Argenticima preporučivao da sa pripremama počnu na vreme.

„Ruskinje vole muškarce koji preuzimaju inicijativu, ako nemate dovoljno samopouzdanja, vreme je da počnete da radite na tome".

Tu je i ohrabrenje za one Argentince koji sumnjaju u sebe.

„Ne zaboravite da većina Ruskinja ne zna mnogo o Argentini. Novi ste i drugačiji i to je vaša prednost".

U zaključku, novinarima se savetuje da pažljivo biraju kojim ženama će prići i da je potrebno da pažljivo odaberu one kod kojih će imati šansu.

„Ruskinjama je obično stalo do važnih stvari, ali naći ćete i one kojima je jedino stalo do materijalnih stvari - do novca ili koliko ste zgodni. Ali ne brinite. Ima toliko prelepih Ruskinja. Mudro birajte".

AFA je saopštila da je sporno poglavlje izbrisano i sa internet izdanja priručnika.

Nije poznato ko je autor priručnika, niti ko je odobrio objavljivanje.