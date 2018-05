Image copyright Getty Images and Reuters Natpis na slici U centru predsedničkih skandala: Monika Levinski u vreme Klintonovog mandata (levo) i Stormi Danijels danas (desno)

Devedesetih godina prošlog veka, afera između američkog predsednika Bila Klintona i stažistkinje Monike Levinski izazvala je globalnu senzaciju i pokrenula postupak impičmenta .

Da li bi skandal vezan za Stormi Denijels i Donalda Trampa mogao da proizvede slične posledice?

Predsednik Tramp negira da je 2006. bio u vezi sa porno glumicom ali, kao i u Klintonovom slučaju, naglasak nije toliko na seksu koliko na laganju.

Gde su sličnosti, a gde razlike? Kako bi se skandal Klinton/Levinski odvijao 2018? Evo kako mi to vidimo...

Klinton i Levinski: kratka istorija

Image copyright Getty Images Natpis na slici Monika Levinski, stažistkinja u Beloj Kući, se upoznala s Klintonom na božićnoj zabavi 1996

„Nisam imao seksualne odnose sa tom ženom" - ove Klintonove reči, izgovorene strasno i uz mahanje prstom 1998, ušle su u istoriju kao jedan od citata koji se pamte.

Osim što zvuči čudno, ova rečenica je bila laž.

Naknadno se ispostavilo da je predsednik ipak imao „odnose" sa stažistkinjom Monikom Levinski, koja je tada imala dvadesetak godina. Njena prijateljica i koleginica Linda Trip ju je potajno snimila kad joj se ispovedala.

Kada je Levinski na zahtev suda dala pismenu izjavu u tužbi za seksualno uznemiravanje koju je činovnica Pola Džons podnela protiv Klintona (tužba je odbačena), ona je porekla da su imali seksualne odnose.

Predsednik Klinton je isto to rekao pod zakletvom, zbog čega je kasnije optužen za krivokletstvo.

Tramp i Stormi: kratka istorija

Porno zvezda Stormi Denijels tvrdi da je 2006, mnogo pre predsedničkih izbora, dobrovoljno stupila u odnos sa Trampom dok je on bio zvezda televizijske serije „Šegrt".

Ona kaže da se to desilo samo jednom, u hotelskoj sobi za vreme turnira u golfu, ali su se posle još nekoliko puta videli i čuli.

Tramp negira da je imao seksualni odnos, do koga je navodno došlo dok je njegova supruga Melanija bila u drugom stanju.

Početkom godine su se pojavile tvrdnje da je 2016, uoči izbora, Trampov advokat Majkl Koen platio Stormi Denijels 130 000 dolara da ne priča o aferi.

U međuvremenu su Tramp i njegovi advokati davali protivrečne izjave o toj isplati, kao i da li ju je Tramp odobrio.

Porno glumica je podnela tužbu protiv Trampa, tražeći da se ugovor o ćutanju raskine jer ga Tramp nije potpisao, a tužila ga je i za klevetu.

Trampovi advokati su podneli protivtužbu, u kojoj traže da zbog kršenja ugovara plati 20 miliona dolara.

Sad kad smo se podsetili šta je bilo, hajde da uporedimo argumente …

„To je bilo 10 godina pre nego što je Tramp postao predsednik!"

Tačno. Međutim, do isplate je došlo tokom predsedničke kampanje, što je pravna osnova slučaja.

Ako je Denijels isplaćena novcem iz kampanje, time je prekršen savezni zakon.

„Ne treba da nas zanima s kim predsednik spava!"

Tačno. Bračna prevara nije razlog za smenu.

U Klintonovom slučaju, međutim, argument glasi da predsednik koji laže pod zakletvom nije podoban da obavlja tu dužnost.

U Trampovom slučaju, njegovi protivnici tvrde da je prekršeno poverenje i kažu da je onaj ko plaća za ćutanje verovatno podložan ucenama, uključujući one koje dolaze od neprijateljski nastrojenih stranaca.

„Tramp je imun na skandale!"

Danas mnogi smatraju da je afera sa Monikom Levinski ono po čemu će Klinton ostati upaćen kao predsednik.

U Trampovom slučaju, međutim, ima toliko skandala da je slučaj Stormi Danijels samo podzaplet. Hoće li i to preživeti? Rano je reći kako će se ta priča završiti.

Monika: Nekad i sad

Image copyright Reuters Natpis na slici Monika Levinski je danas urednica u časopisu „Veniti Fer". Evo je na žurci povodom dodele Oskara.

Monika Levinski za sebe kaže da je „verovatno prva osoba na svetu koja je globalno ponižena putem interneta".

Priča o njoj je prvo objavljena da portalu Dradž Riport, u vreme kad se skoro niko nije informisao putem interneta. Istraživački novinar Majkl Ajsikof, koji je tada radio za Njuzvik, je prvi napisao priču, ali su urednici oklevali da je puste, zbog čega su posle zažalili.

Ajsikof se priseća da je Njuzvik tada na brzinu napravio internet stranicu.

„Bila je to prva priča na sajtu", rekao je, dodajući da su je urednici slali ljudima faksom, jer nisu bili sigurni da će umeti da je nađu.

Priča je nakon toga „eksplodirala", napisala je u nedavno objavljenom tekstu Džesika Benet za nedeljnik Tajm. „Vol Strit Džurnal je u štampanom izdanju napisao da je Monika „fufica".

Osim ponižavajućeg iskustva da joj su joj izgled i seksualni život secirali širom sveta, Levinski je mogla da zaglavi 27 godina zatvora zbog lažnog iskaza, a zatvorom su pretili i njenoj majci, zato što nije htela da otkrije detalje razgovora sa ćerkom.

Više od 10 godina nakon afere, Levinski se skrivala od javnosti.

A onda je 2014. napisala esej od 5000 reči za Veniti Fer pod naslovom „Sramota i preživljavanje". Napisala je da je patila od postraumatskog stres sindroma, često mislila o samoubistvu i da zbog ozloglašensti godinama nije uspevala da nađe posao.

„Za razliku od ostalih aktera afere, ja 1998. nisam imala oformljeni identitet kome bih mogla da se vratim. Kad ne znate ko ste, vrlo je teško odbaciti užasnu sliku koju vam nameću drugi".

Danas je Levinski samouverena žena, aktivna je na Tviteru i vodi kampanju protiv zlostavljanja. Neki milenijalci je čak vide kao uzor.

„Kad sam se kao tinejdžerka bliže obavestila o skandalu, ona je u mojim očima postala osoba sa kojom sam mogla da se poistovetim", kaže Iv Pejzer, dvadesečetvorogodišnja novinarka iz Njujorka.

„Mislim da feministkinje moje generacije vide Moniku Levinski kao žrtvu seksualnih manipulacija ljudi na visokim položajima", kaže ona za BBC.

„Stiže oluja"

Image copyright Reuters

Kao veteranka porno industrije, tridesetdevetogodišnja Stormi Denijels je navikla na zlonamerne komentare i ima debelu kožu.

Kad je na društvenim mrežama zaspu ženomrzačkim komentarima u vezi sa Trampom, često im direktno odgovara prkosnom mešavinom psovki i humora. (Komičarka Rozen Bar je nedavno izbrisala uvredljiv tvit na račun Denijels nakon što joj je ova „spustila").

Denijels, čije je pravo ime Stefani Kliford, je krenula na veliku striptiz turneju pod naslovom „Učinimo da Amerika ponovo bude požudna" i pojavila se u humorističkom programu "Uživo subotom uveče".

U svom maniru, šaljivo je poručila predsedniku: „Dušo, znam da ne veruješ u klimatske promene, ali stiže ti oluja". (Njeno ime u bukvalnom prevodu sa engleskog znači „olujna").

Trampove pristalice koje je kritikuju tvrde da ona sve to radi zbog samopromocije. Ona odgovara da iza nje već stoji uspešna karijera.

Mnogi Amerikanci prosto ne znaju šta da misle o njoj.

Kada je CNN intervjuisao grupu žena koje podržavaju Trampa, one su uglavnom rekle da joj ne veruju zbog toga što je bila u pornićima, mada je jedna kazala: „Meni je nje žao. Saosećam sa njom".

Sociološkinja Hinda Mandel, autorka knjige „Seks skandali, rod i moć u savremenoj američkoj politici", kaže da je Stormi Denijels razbila kalup kad je reč o seks skandalima.

„Ona se ne stidi i to joj daje moć", kaže Mandel za BBC. „Ona ima svoj glas i koristi ga da ispriča svoju verziju priče".

Image copyright Getty Images Natpis na slici Levinski se probija kroz špalir novinara u Vašingtonu, 1999.

Šta je promenila kampanja protiv zlostavljanja?

Kampanja #MeToo na društvenim medijima, koja je pokrenuta nakon niza optužbi o zlostavljanju, je dovela do toga da javnost bolje uviđa problematične aspekte seksa i moći.

Ni Levinski ni Denijels nisu tvrdile da su u odnose ušle protiv svoje volje. Međutim, druge žene su optužile obojicu muškaraca za seksualno zlostavljanje - što obojica poriču.

Stormi Denijels je jasno poručila da njena priča nije iz #MeToo kategorije. Ona kaže da ne želi da je doživljavaju kao žrtvu i da je bila potpuno svesna šta radi.

Kanadski časopis Meklin, međutim, kaže da je ona, makar nesvesno, igrala ulogu. „Kampanja #MeToo se ne može svesti samo na seksualno napastvovanje, nego i o tome da li ženama treba verovati", piše u članku.

Glas Monike Levinski se donedavno nije mogao čuti.

„Vrlo je tužno što istaknute feministkinje u to vreme nisu mogle da shvate koliko su se seksistički i siledžijski političari i mediji odnosili prema Levinski", kaže Iv Pejzer.

Ona podseća na književnicu Gloriju Stejnem, koja je u kontroverznom članku za Njujork Tajms osportavala optužbe protiv Klintona. Tajms je u međuvremenu izbrisao taj tekst iz arhive, a Stejnem je za londonski Gardijan rekla da danas ne bi napisala tako nešto.

„Ženama treba verovati", rekla je u novembru prošle godine, na vrhuncu skandala oko Harvija Vajnstina.

Klinton je preživeo, može li Tramp?

Bil Klinton je ostao na vlasti do kraja mandata. Republikanci u Kongresu su pokrenuli impičment, ali je Senat, u kome je većinu imala Demokratska stranka, zaustavio postupak.

Ipak, slučaj Pole Džons je doneo jednu promenu: sud je odlučio da američki predsednici više nemaju imunitet protiv privatnih tužbi za stvari koje su se desile pre nego što su stupili na dužnost.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Donald Tramp i Bil Klinton na Trampovoj inauguraciji

Da li će „olujna" Stormi dovesti do Trampovog pada?

„Afera oko Koena (advokata) bi mogla da ga sruši", kaže Ajsikof. „Šta ako to nije bila jedina isplata, nego jedan u nizu aranžmana za koje još ne znamo? To su vrlo ozbiljna pitanja". "

On, međutim smatra da demokrate, ako ponovo preuzmu kontrolu nad Kongresom, neće hteti da pokreću impičment zbog Denijels, s obzirom na to kako su se ponašali kad je na tapetu bio Klinton. „Morali bi da pojedu sve što su rekli u to doba".

Postoji izvesna dinamika seks skandala u politici, kaže Hinda Mandel. „To je kao da ljuštite luk: nešto golicavo i bludno može da dovede do ozbiljnih političkih posledica".

„Ljudi se u ovim situacijama obično prvo uhvate za ono što je najlakše svariti, a onda se podele po političkoj liniji, svako uz svoju stranku"."

U međuvremenu, kaže, čeka da vidi šta će se desiti ako se u centru nekog novog skandala nađe žena na vlasti. „To se dosad nije dogodilo, a ako se desi, pitam se: da li će se tada sve promeniti?"