Natpis na slici Fredi Blom kaže da ne zna zašto je doživeo toliko duboku starost

Fredi Blom je celog života teško radio - prvo na farmi, a zatim na građevini - u južnoafričkom sistemu aparthejda, a sada čeka da ga zvanično priznaju za najstarijeg čoveka na svetu.

Iako je odavno ostavio piće, Blom je ostao redovan pušač.

„Svakog dana popušim po dve-tri pilule", kaže, koristeći lokalni izraz za duvan umotan u novinski papir. „Imam svoj duvan, ne kupujem cigarete".

„Navika je suviše jaka. Ponekad kažem sebi da ću da prestanem, ali znam da lažem sebe. Pluća traže dim i onda moram da smotam pilulu".

„Đavo je kriv - mnogo je jak", kaže uz nevaljali kez.

Dani slave

Prvo što vam padne u oči kad sretnete ovu starinu je da izgleda čvrsto i zdravo. Ovaj visoki, solidno građeni muškarac hoda bez pomagala, doduše malo sporo, i , ništa mu ne fali, osim što je malčice nagluv.

Blom je 8. maja napunio 114 godina i za njega kažu da je nastariji na svetu, mada se još čeka potvrda od Ginisove knjige rekorda.

Tu titulu je poslednja nosila Vajolet Mos-Braun sa Jamajke, koja je prošle godine umrla sa navršenih 117.

Ginisova knjiga rekorda kaže da su konsultacije sa geneolozima radi izbora novog najstarije osobe na svetu još u toku

Image copyright Fredie Blom Natpis na slici Ljudi su sumnjali u Bomove godine dok nije pokazao krštenicu

Blom, koji ima pomalo neuredne četkaste brkove i kratku sedu bradu, kaže da ni sam ne ume da objasni svoju dugovečnost.

„Ima samo jedna stvar - onaj gore [Bog]. On je svemoćan, ja tu ne mogu ništa. Mogu da se srušim svakog časa, ali On me održava". odgovara Blom na to pitanje.

„Dobro se osećam, zdrav sam. Srce je još jako, ali noge me izdaju - ne mogu da hodam kao nekad", kaže on na afrikanskom. glasnim i razgovetnim glasom.

Blom je neizbežno postao slavan. Posetioci, od ljudi iz komšiluka do oblasnih funkcionera, se ređaju u njegovom skromnom domu u Kejptaunu.

Kaže da mu je drago što ljudi brinu o njemu. Za rođendan je dobio gomilu kolača od lokalnog supermarketa i regionalnog ministarstva za društveni razvoj.

Radio do osamdesete

Blomova 28 godina mlađa supruga Džaneta, sa kojom je u braku 48 godina, kaže da je njen muž uvek bio dobrog zdravlja i samo je jednom bio kod lekara - kad mu je popustilo koleno.

Kaže i da mnogi nisu verovali da Fredi stvarno ima toliko godina.

„Nešto im je bilo sumnjivo kad je pre nekoliko godina tražio dokumenta, ali njegova nećaka je otišla u Istočni London i odatle donela krštenicu, tako da imamo dokaz".

Sile Ngobeze, portparol Odelenja za društveni razvoj Zapadnog Kejpa, kkaže da mu je to što je vlada izdala Blomu dokumenta sa datumom rođenja 8. maj 1904, sasvim dovoljno.

Natpis na slici Blom se seća kako je kao dete provodio sate loveći ptice praćkom

Blom je u ranoj mladosti napustio svoje rodno selo Adelajd na Istočnom Kejpu privučen svetlima Kejptauna. Pošto nije pohađao školu, do danas je ostao nepismen.

Oči mu svetlucaju kad se priseća dečačkih razbibriga.

„Voleo sam čim se probudim da izađem napolje i istražujem svet. Često sam nosio praćku i lovio ptice - bio sam ponosan kad sam se vraćao kući sa nizom ptica okačenim o pojas".

Prvo je radio na farmi, a onda se zaposlio u fabrici koja je proizvodila zidove od livenog betona.

„Postavljali smo zidove po celom Kejptaunu. Dugo sam radio tamo i već sam navršio osamdesetu kad sam otišao u penziju", kaže on.

Natpis na slici Džaneta kaže da Fredi teško obuva cipele

U četvrti prepunoj bandi kao što je Delft, nije teško uvideti zašto Blom smatra da je porast kriminala najveća promena koju je video u životu.

„Nekad se živelo mirno, nije bilo pljački i ubistava. To su bila dobra vremena", kaže".

„Čovek je mogao ceo dan da leži u krevetu i da zatekne sve svoje stvari na mestu kad se probudi. Sad više nije tako".

Kad je reč o političkim promenama koje su zahvatile Južnu Afriku nakon ukidanja aparhejda, Blom nema ništa da kaže. „Radio sam na farmi i nisam imao vremena ni za šta drugo. Ništa nismo znali o politici".

Ove reči možda zvuče iznenađujuće, ali se često čuju iz usta zemljoradnika i fizičkih radnika. Mnogi su, kao i Blom, nepismeni i živeli su život po strani.

Crni radnici su u teškim uslovima radili za bele farmere i fabrikante, i nije im bilo dozvoljeno da se udružuju u sindikate i političke grupe.

„Glupava televizija"

Džaneta kaže da se Fredi hrani sasvim obično. Voli meso u svakom obroku, ali jede i dosta povrća.

Još je dovoljno krepak da može sam da se obuče, mada njegova supruka kaže da s mukom obuva cipele.

Unuk mu povremeno pomaže da se obrije.

Dok je radio, Blom je redovno ustajao u pola pet ujutru, a sada spava do kasno i ne radi skoro ništa po kući.

„Ništa više ne mogu - ne mogu ni na merdevine da se popnem. Sedim po ceo dan, ne zanimaju me one gluposti na televiziji".

Najradije bi seo na stepenište i smotao još jednu „pilulu", popuštajući đavolovom kušanju.