Image copyright Lynda Laird

Savezničke snage su 6. juna 1944. godine pokrenule jedan od najambicioznijih pomorskih desanta u istoriji, iskrcavši se duž 80 kilometara čvrsto utvrđene obale Normandije u Francuskoj. Saveznici su tako stvorili izuzetno važnu pukotinu u Hitlerovom takozvanom zidu duž obale Atlantika.

Više od 70 godin akasnije, Linda Lard je fotografisala ostatke bunkera na obalama Normandije koristeći infracrveni film, isti kao onaj koji su saveznici koristili u Drugom svetskom ratu da bi otkrili slučajeve kamuflaža i skrivanja tako što će na svetlo izneti vizuelni spektar nevidljiv golom oku.

Snimci su načinjeni duž obale Normandije, od plaže Juta do Dovila.

Uz fotografije Lardove, objavljen je zapis iz dnevnika Odete Brefor napisan 6. juna 1944. Pripadnica francuskog Pokreta otpora, Brefor je živela u Dovilu tokom Drugog svetskog rata, prikupljajući vojne i obaveštajne podatke o nemačkoj liniji odbrane i crtajući mape koje je potom slala sabrocima u Parizu.

Image copyright Lynda Laird

Dnevnik Odet Brefor, 6. jun 1944

„Oh, kakva noć! Moja mala glava je potpuno rasturena.

Nije bilo moguće spavati još od ponoći: zujanje aviona, protivazdušnih granata, buka mitraljeza.

Sišla sam u prizemlje jer nisam mogla da spavam i posle 15 minuta se sve smirilo. Pomislivši da će ostati tako, vratila sam se u krevet. Kakva greška!

Čitave noći, zujanje aviona, non-stop."

Image copyright Lynda Laird

„Kakva sreća ovog jutra, po buđenju, objavljeno je da je počelo iskrcavanje na obalu kod Diva tokom noći."

Image copyright Lynda Laird

„U 8.20 ujutru, bomba je pala na Prantan prodavnicu, a druga na polje u blizini."

Image copyright Lynda Laird

„Propisi nalažu da nemamo prava da napustimo Dovil, niti da vozimo bicikle."

„Bilo je maglovito do podneva, sunce je zaisjalo tek oko 4 popodne. Mora da su Englezi doneli oblake! Dobrovoljci u odbrani će noćas moći slobodno da se kreću."

Image copyright Lynda Laird

„Oko 6 popodne, snažna eksplozija! Negde na brdu Kanis. Mora da je engleska mornarica gađala i pogodila veliku artiljerijsku jedinicu čiji su vojnici pucali na njih. Buka je bila zaglušujuća od ranog jutra. Mislim da su pucnji pogodili cilj, pošto više ništa nismo čuli."

Around 6:00pm, what a tremendous bang! It is the Mont Canisy. The English navy must have blown up a large artillery battery that was shooting at them. It had been deafening us since this morning. I think the shot hit the target, as we can't hear a thing anymore."

Image copyright Lynda Laird

„Šta će biti sa nama kada se Mornarica i Avijacija pobrinu za našu oblast?"

„Nema struje. Dovil je u mraku."

Image copyright Lynda Laird

Fotografije Linde Lard su deo instalacije "Tokom noći".