Image copyright EPA Natpis na slici Satirične skulpture lidera pokazuju da će samit pratiti tradicionalni protesti

Lideri G7 grupe se okupljaju u Kanadi povodom samita koji bi mogao najoštriji u poslednjih nekoliko godina.

Uoči sastanka, francuski i kanadski lideri sukobili su se sa američkim predsednikom Donaldom Trampom oko ključne tačke sastanka - trgovinskih taksi.

Tramp, za koga se očekuje da poslednji stigne na samit a prvi ode, uveo je takse na čelik i aluminijum što je izazvalo odmazdu trgovinskih partnera.

Države bi mogle da se sukobe i oko nuklearnog ugovora sa Iranom i klimatskih promena.

Samit G7 grupe - kojoj pripadaju Kanada, SAD, Velika Britanija, Francuska, Italija, Japan i Nemačka - počinje u petak u gradu La Malbej na Kvebeku.

Lideri nacija, koje predstavljaju više od 60 odsto svetske neto vrednosti, okupljaju se jednom godišnje. Ekonomija je na vrhu dnevnog reda, ali sastanci sada uvek skliznu na najveća globalna pitanja i probleme.

Akcije u Aziji i Evropi su značajno opale u iščekivanju napetog samita.

Tramp ponovo zbunjuje komentarima

Bivše sklonište za gusare mesto sastanka Trampa i Kima

Kakve su reči razmenjene uouči samita?

Uglavnom Francuska i Kanada protiv Donalda Trampa.

Iako se mnogo pričalo o prijateljstvu između američkog predsednika i njegovog francuskog kolege Emanuela Makrona, lider Francuza se nije uzdržavao u susret sastancima.

Makron je u tvitu rekao da će, ako Tramp želi da bude izolovan, ostalih šest država potpisati sopstveni ugovor ako treba "jer ovih šest zemalja predstavljaju vrednosti, predstavljaju ekonomsko tržište koje sa sobom nosi teret istorije i koje je danas istinska međunarodna sila".

Predsednik domaćina Džastin Trudo je takođe flertovao sa prijateljskim pristupom Trampu ali je poslednjih dana delovao daleko naprasitije, posebno u vezi sa oduglovačenjem pregovora oko Severnoameričkog sporazuma o slobodnoj trgovini (NAFTA).

On je Trampove navode o potrebi da se čelik i aluminijum zaštite zbog nacionalne bezbednosti nazvao "smešnim".

U svom stilu, Tramp je napisao prksoni tvit, optužujući Trudoa da je "ogorčen" a Evropsku uniju i Kanadu da uspostavljaju „ogromne trgovinske takse i nemonetarne trgovinske barijere prema SAD" i to godinama.

„Ukinite takse i barijere ili ćemo vam jače odgovoriti", napisao je.

Premijerka Velike Britanije Tereza Mej se izgleda odlučila za pomirljiviji pristup, rekavši da želi da EU deluje uzdržano i proporcionalno američkim taksama.

Na njenoj agendi će se verovatno naći i Bregzit, posebno trgovinski dogovori posle izlaska V. Britanije iz EU.

Šta još možemo da očekujemo u Kvebeku?

Tramp će navodno poslednji stići, a bela kuća je saopštila da će otići rano u subotu ujutru, kako bi se uputio u Singapur povodom istorijskog sastanka sa liderom Severne Koreje Kim Džong Unom.

Tako da neće biti tu da razgovara o svim temama koje je predložio Trudo.

Pet tema ovogodišnjeg samita su:

Inkluzivni ekonomski rast

Jednakost polova i osnaživanje položaja žena

Svetski mir i bezbednost

Poslovi budućnosti

Klimatske promene i okeani

Prema programu, Tramp će prisustvovati raspravi o ekonomskim i bezbednosnim pitanjima, ali će propustiti pitanjea jednakosti polova i klimatskih promena.

Američki predsednik je, kada su u pitanju klimatske promene, iznenadio mnoge tokom prošlogodišnjeg G7 samita u Italiji, kada je najavio nameru da SAD povuče iz istorijskog Pariskog ugovora.

Iran je takođe pitanje koje visi u vazduhu. Tramp je nedavno odbacio dogovor iz 2015. godine sa Teheranom, koji je trebao da ograniči iranski nuklearni program. Ovo je razljutilo ostale poptisnike koji otad pokušavaju da ga spasu.

Gotovo neprimećeno, Đuzepe Konti će prisustvovati svom prvom velikom sastanku kao italijanski premijer.

Iran najavio pripreme za povećanje proizvodnje uranijuma

Dogovorena nova vlada u Italiji

G7 - zar neće biti protesta?

Uglavnom da. Ipak, domaćini su u poslednje vreme lukaviji i pokušavaju da ih usmere kao udaljenim ili bolje zaštićenim oblastima.

Oko 400 demonstranata protestovalo je u čestvrtak uveče u Kvebeku, paleći američku i druge zastave grupe G7.

Demonstrati se protive globalizaciji, svetu slobodno trgovine čiji zagovornici kažu da donosi više poslova, veće plate i niže cene ali čiji protivnici tvrde da je ugrožava zajednice i u velikoj meri favorizuje bogate.

Image copyright Reuters Natpis na slici Demonstrant sa dimnom bombom na protestu u martu u Kvebeku

Kanadska policija je u maju saopštila da je bezbednosna pretnja samita u Kvebeku "umerena" i da ne očekuju ponavljanje velikoh antiglobalističkog protesta poput onog u Đenovi u Italiji 2001. godine.

Očekuje se da tokom događaja u Kvebeku na raspolaganju bude oko 8000 vojnika i policajaca.

Kanada korak bliže legalizaciji marihuane

Šta su američke takse i kakve su bile reakcije?

Postoji strah od trgovinskog rata.

Tramp je najavio da planira takse na uvoz čelika i aluminijuma u martu, pravdajući ih pitanjem nacionalne bezbednosti.

Krajem maja SAD uvele su povećanje taksi od 25% na čelik i 10% na aluminijum iz Evropske unije, Meksika i Kanade.

Tramp tvrdi da prevelika ponuda čelika i aluminijuma preti američkim proizvođačima koji su vitalni sa ekonomiju SAD, mada je njegov potez izazvao podele i u samoj Americi.

Zemlje pogođene ovom politikom su uznemirene. Evropska unija je ovaj potez nazvala „kratko i jednostavno, protekcionizmom".

Pokrenut je niz mera odmazde. Kanada se usmerila na čelik, jogurt i viski; Evropska unija na burbon, brusnicu. farmerke i motore; Meksiko na svinjske proizvode, čelik, jabuke, grožđe, borovnicu i sir.

Šta izdvaja Trampa?

Analiza Endrjua Volkera, BBC

Američki predsednik izgleda da trgovinu posmatra kao oblast u kojoj države ili pobeđuju ili gube, a što se meri time da li je izvoz veći od uvoza.

Zbog toga što je SAD u trgovinskom deficitu (uvoz je veći od izvoza) on to vidi kao gubljenje, i to je, veruje on, rezultat loših dogovora prethodne administracije.

Od prethodnika se razlikuje i po tome što ne gaji entuzijazam prema multilateralnim pregovorima, već više voli bilateralne, jedan-na-jedan dogovore.

Pokazao je i da je spremniji da koristi trgovinske barijere kako bi od partnere primorao na koncesiju, što pokazuje njegov tvit o tome koliko je trgovinske ratove lako dobiti: „Kada gubite 100 milijardi dolara u razmeni sa određenom zemljom, a oni se prave pametni, nemojte više da trgujete - i pobeđujemo. Lako je!"