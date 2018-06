Image copyright BBC / Guy Levy Natpis na slici Robi Vilijams će nastupiti sa ruskim sopranom Aidom Garifulinom

Pevač Robi Vilijams nastupiće na otvaranju Svetskog prvenstva u fudbalu u Moskvi, dve godine nakon što su ruski mediji pisali da mu treba zabraniti da nastupa u Rusiji.

Autor hitova Angels i Let Me Entertain You glavni je izvođač na ceremoniji otvaranja koja se održava na stadionu Lužnjiki.

Nastupiće zajedno sa ruskim sopranom Aidom Garifulinom pola sata pre početka prve utakmice.

Pretpostavlja se neće izvoditi pesmu Party Like A Russian.

Pesma opisuje rusku elitu kao abnormalno bogate autokrate koje se bez osmeha na licu provode na ogromnim jahtama i unajamljuju siledžije koji rešavaju njihove međusobne čarke. Pesma je naišla na kritike ruske štampe nakon što je objavljena 2016. godine.

Ruski mediji kritikovali su pesmu kao „uvredljivu" i punu stereotipa, dok su pojedini mediji predviđali da pevač više nikada neće nastupiti u Rusiji.

„Ovo će uznemirititi ljude koji su želeli da ga slušaju, koji su ga doveli u Moskvu i želeli da ga čuju", rekao je Sergej Knjazev, član Nacionalne koalicije organizatora događaja.

„Niko od ljudi koji žele da ga čuju ne želi da završi u njegovoj šali. To je šala o „novim Rusima"".

Ipak, čini se da se bura stišava.

Robi Vijalms je početkom godine dobio poziv da nastupi na žurki ruskog milijardera i jednog od vlasnika fudbalskog kluba Arsenal Ališera Usmanova nakon godišnjeh ekonomskog foruma u Sankt Petersburgu.

Četrdesetčetvrogodišnji pevač će sada nastupiti pred ruskim predsednikom Vladimirom Putinom. Brazilski fudbaler Ronaldo će takođe učestvovati na ceremoniji otvaranja koja će se prenositi uživo širom sveta.

Image copyright AFP Natpis na slici Fudbalski tim Robija Vilijamsa slavi pobedu na dobrotvornom turniru

Nakon ceremonije otvaranja sledi prva utakmica takmičenja - igraju Rusija i Saudijska Arabija.

„Jako sam srećan i uzbuđen zbog povratka u Rusiju i ovako jedinstvenog nastupa", rekao je Robi Vilijams.

Nastup na odtvaranju Svetskog prvenstva naziva ostvarenim snom.

„Uradio sam mnogo u dosadašnjoj karijeri, ali nastupiti pred 80 hiljada ljudi na fudbalskom stadionu i pred milionima ljudima ispred malih ekrana širom sveta je moj dečački san".

Fudbalski tim Robija Vilijamsa pobedio je na ovogodišnjem dobrotvornom turniru u Mančesteru u Velikoj Britaniji.

Dobrotvorni turnir koji prikuplja novac za UNICEF, postoji od 2006. godine i do danas je prikupljeno više od 24 miliona funti za decu obolelu od raka širom sveta.