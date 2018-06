Image copyright BBC Sport

Trideset dve zemlje, jedan pobednik.

Ali kako se može predvideti koji tim će podići pehar Svetskog prvenstva 15. jula?

Analizom trendova, statistike i obrazaca sa prethodnih turnira, BBC Sport eliminisao je 31 zemlju i predvideo novog svetskog šampiona.

Evo koje stvari pobednici Svetskog prvenstva 2018. moraju da urade...

Da budu nosioci grupa

Otkada se Svetsko prvenstvo proširilo na 32 ekipe 1998. godine, svi šampioni bili su nosioci grupa. Zapravo, poslednji put kada pobednici nisu bili nosioci grupe bilo je 1986. godine, kada su Dijego Maradona - i njegova „božja ruka" - doveli Argentinu do trofeja. Jednim potezom smo isključili 24 ekipe i ostalo nam je osam.

Da ne budu domaćini

Rusija ima prednost zbog tradicije duge 44 godine, po kojoj su domaćini ujedno i nosioci grupe. Da nije domaćin turnira, Rusija ne bi bila među prvih osam jer se trenutno nalazi na 66. mestu u svetu.

Ipak, organizovanje Svetskog prvenstva ne znači i put do uspeha kao što je to nekada bio slučaj. U prvih 11 turnira, od 1930. do 1978. godine, domaćini su pet puta bili pobednici. Od tada, na poslednjih devet turnira, domaćini su slavili samo jednom - i to Francuska 1998. godine.

Iako nije bilo verovatno da će Sjedinjene Države, Japan, Južna Koreja i Južna Afrika osvojiti turnire kada su bili domaćini, to nije pomoglo ni Italiji 1990. godine, Nemačkoj 2006. godine, a ni Brazilu pre četiri godine.

Da igraju čvrsto

Od 1998. godine, nijedna od pet ekipa koje su osvajale prvenstvo nije primila više od četiri golova na sedam utakmica.

Od timova koji su nam ostali, Poljska je tokom kvalifikacija imala najslabiju odbranu - 1.4 primljenih golova po utakmici.

Nemačka i Portugal primili su 0.4 po utakmici, Belgija i Francuska 0.6, Brazil 0.61, dok je Argentina primila 0.88 golova po utakmici.

Da budu iz Evrope

Pobednici Svetskog prventsva su uvek dolazili iz Evrope ili Južne Amerike. Evropskim ekipama jedno vreme nije išlo najbolje, ali pobedom Španije u Južnoj Africi i trijumfom Nemačke u Brazilu trend je nastavljen.

Prvenstva održana u Evropi, sa druge strane, gotovo uvek osvajaju domaćini. Od 10 turnira održanih u evropskim zemljama, samo jedan je osvojio autsajder - i to 1958. godine kada je Brazil slavio u Švedskoj.

Da imaju najboljeg golmana

Pomislili biste da se Svetska prvenstva osvajaju zahvaljujući onima koji daju golove, ali od 1982. godine u sastavu pobedničkog tima samo je dva puta bilo i Zlatne kopačke - Ronaldo iz Brazila 2002. i David Vilja iz Španije 2010. godine.

Od golmana u timova koji su nam ostali, nije teško zamisliti da će bilo ko između Manuela Nojera (Nemačka), Uga Lorisa (Francuska) ili Tibota Kurtoe (Belgija) biti proglašen za najboljeg golmana ove godine. Nije baš izgledno da će Rui Patricio iz Portugala ove godine osvojiti Zlatne rukavice.

Da imaju iskustvo

Pobedničke ekipe svetskog prvenstva vremenom postaju sve iskusnije - trend koji je počeo kada su finala proširena na 32 tima 1998. godine.

Tada je šampionska ekipa Francuske u proseku imala 22.77 odigranih međunarodnih utakmica po igraču. Pre četiri godine, Nemačka je imala 42.21 utakmica po igraču u proseku. Između ta dva turnira došlo je do postepenog porasta - Brazil je 2002. u proseku imao 28.04 utakmica po igraču, Italija je 2006. imala prosek 32.91, a Španija je 2010. godine imala 38.30.

Kada pogledamo konačne spiskove preostala tri tima vidimo da je francuski prosek pao na 24.56, dok je Nemačka na 43.26, a Belgija na 45.13 utakmica po igraču.

Da ne brane titulu

Svetsko prvenstvo je teško odbraniti. Od kada je Brazil osvojio turnirir za turnirom 1958. i 1962. godine, nijedan tim to nije uspeo dva puta za redom.

Zapravo, od 13 šampiona koji su branili titulu, samo dvoje je prošlo četvrt finala - Argentina 1990. godine i Brazil 1998. godine, mada je Brazil 1974. godine završio na četvrtom mestu kada je bilo dve grupne faze, pa finala. U poslednja četiri turnira, oni koji su branili titulu bili su eliminisani u grupnim fazama u tri navrata.

Nemačka ima sjajan pedigre Svetskog prvenstva. U poslednjih devet turnira - uključujući i tri nastupa kao Zapadna Nemačka - dva puta su osvajali, još tri puta igrali u finalu, a dva puta su turnir završili kao trećeplasirani.

Ipak, kada je u pitanju ponovna pobeda u Rusiji, istorija nije na njihovoj strani.

Tako da, to je to. Belgija će osvojiti Svetsko prvenstvo. Ako neko drugi ne osvoji. Što je takođe moguće...

