Image copyright Getty Images Natpis na slici Erbas pravi krila za A380 i druge modele u Velikoj Britaniji

Erbus je upozorio da će napustiti Veliku Britaniju, ako ova zemlja napusti zajedničko tržište Evropske unije i carinsku uniju bez dogovora o tranziciji.

Ova kompanija tvrdi da ovo upozorenje nije deo „projekta zastrašivanja, već realnost koja se pomalja".

Erbas zapošljava 14.000 ljudi na 25 lokacija u Velikoj Britaniji.

Prošle nedelje, predsednik Konfederacije britanske industrije (CBI) izjavio je da će neki delovi britanske industrije biti ugašeni, ako ova zemlja izađe iz carinske unije.

Svih 28 članica EU uživaju u bescarinskoj zoni i imaju zajedničke carine na uvoz proizvoda van Evropske unije.

Premijerka Tereza Mej odbacila je mogućnost da će Velika Britanija ostati u carinskoj uniji. Velika Britanija će napustiti Evropsku uniju 29. marta 2019.

Posebno partnerstvo

Vlada Velike Britanije razmatra dve opcije: carinsko partnerstvo koje će ukloniti potrebu za novim kontrolnim punktovima na granici; kao i „svedeni" carinski dogovor koji će smanjiti broj carinskih punktova, umesto njihovog potpunog ukidanja.

Majkl Barnije, pregovarač Evropske unije u procesu Bregzita, tvrdi da su obe opcije nerealne.

Portparol Velike Britanije kaže: „Napravili smo značajan napredak ka dogovoru o dubokom i posebnom partnerstvu s Evropskom unijom koji će omogućiti da trgovina bude slobodna što je više moguće, između ostalog i u sektoru avio-industrije i sigurni smo da će dobar dogovor biti koristan za obe strane."

„S obzirom na napredak koji smo postigli, nastavićemo pregovore i ne očekujemo da dođe do napuštanja unije bez ikakvog dogovora."

Portparol velške vlade izjavio je da je najava kompanije Erbas „veoma zabrinjavajuća".

„Više puta smo upozorili da Velika Britanija ne može da preuzme veliki ekonomski rizik izlaska iz zajedničkog tržišta i carinske unije. Pogotovu kad su u pitanju sektori proizvodnje, koji u Velsu obezbeđuju visoko stručne i veoma plaćene poslove."

Ozbiljan prekid

U „proceni rizika Bregzita" koji je kompanija Erbas objavila u četvrtak, stoji da ako bi Velika Britanija napustila EU sledeće godine bez dogovora - to jest ako bi napustila jedinstveno tržište i carinsku uniju bez tranzicije - to bi vodilo do „ozbiljnog prekida u proizvodnji".

„U ovom scenariju Erbas će morati da razmotri svoje investicije u Velikoj Britaniji, kao i dugoročni ostanak u zemlji", piše u izveštaju.

Kompanija, koja pravi krila za putničke avione A320, A330/A340, A350 i A380 u Velikoj Britaniji, izjavila je da je trenutno planirani tranzicioni period, koji se završava u decembru 2020. prekratak kako bi kompanija napravila izmene u sistemu nabavke.

Ovo za posledicu ima „uzdržavanje od proširivanja" baze nabavljača u Velikoj Britaniji. Ova kompanija ima više od 4.000 nabavljača u ovoj zemlji.

Tom Vilijams, jedan od direktora u kompaniji Erbas komercijalni avioni, izjavio je da u „bilo kom" scenariju Bregzit će imati „ozbiljne negativne posledice" za britansku avio-industriju i samu kompaniju Erbas.

Bez dogovora, kaže on, uticaj Bregzita na poslovanje ove kompanije je „značajan".

„Da kažemo to jednostavno, scenario u kome ne postoji dogovor ugrožava Erbasovu budućnost u Velikoj Britaniji."

Vilijams je izjavio za program BBC Tudej da Erbas trenutno radi na razvoju „sledeće generacije" krila aviona.

„Ozbiljno razmatramo da li da nastavimo s razvojem ili da li treba da nađemo alternativna rešenja" dodao je.

Poslanik Konzervativne partije Stiven Kreb je rekao da upozorenje Erbasa zvuči kao „poziv za buđenje".

Krab je tvitovao: „Ogromna fabrika Erbasa u Severnom Velsu je samo jedan od dragulja u kruni britanske proizvodnje. Ovo je poziv za buđenje. Pragmatični, razumni Bregzit koji obezbeđuje trgovinu i poslove je suštinski važan."

Sekretar za Bregzit u senci Kir Starmer tvitovao je: „Ako je dokaz potreban za da premijerka napusti ideju o tvrdom Bregzitu što pre, ovo je to."

Trgovina bez prepreka

Upozorenje iz Erbasa na neki način odražava i komentare koje je u sredu izneo šef Simensa u Velikoj Britaniji.

Jurgen Mejer kaže da Velika Britanija treba da ostane u carinskoj uniji posle Bregzita, ako se ne smisli „odgovarajuća alternativa".

Prošle nedelje Pol Dreksler, predsednik CBI, kaže da će neki delovi industrije u Velikoj Britaniji biti ugašeni, ako zemlja napusti carinsku uniju s EU.

On kaže da su direktori iz auto industrije zabrinuti za štetu koju će ovaj sektor pretrpeti, ako se ne uspostavi „trgovina bez prepreka".

Dreksler takođe kaže da „nema dokaza" da će trgovinski dogovori postignuti van EU obezbediti ekonomsku korist Britaniji.