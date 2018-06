Image copyright Reuters Natpis na slici Italija je upozorila da EU mora da ima zajednički odgovor na migrantsku krizu

Slobodan protok ljudi u Evropi je ugrožen, ako se ne pronađe rešenje za proces migracije, upozorio je italijanski premijer.

Na neformalnom sastanku 16 lidera u Briselu, Đuzepe Konte pozvao je da Evropska unija podeli teret odgovornosti za migrante koji su spašeni u pokušaju da uđu ilegalno u EU i kazne za zemlje koje odbijaju da prihvate kvote.

Ovaj sastanak dešava se pre samita EU zakazanog za sledeću nedelju.

Pre nekoliko dana, Italija je odbila da prihvati dva broda sa spašenim migrantima u Mediteranu.

U dokumentu predstavljenom na razgovorima, Konte je zagovarao da se naprave „zaštitni centri za migrante" u drugim zemljama EU kako bi se oslobodio pritisak s Italije, koja je primila preko 600.000 migranata u poslednje četiri godine.

„Ko god da stigne u Italiju, stigao je u Evropu... Šengen je doveden u pitanje", stoji u dokumentu. Šengenska zona u kojoj se ne koristi pasoš obuhvata većinu zemalja Evropske unije i nekoliko drugih zemalja.

Nova populistička koalicija u Italiji, koja je formirana početkom meseca, zauzela je čvrst stav u odnosu na migracije i predstavnici nove vlasti su izjavili kako žele da proteraju pola miliona migranata.

Image copyright KARPOV Natpis na slici Lekari bez granica ukazuju pomoć spašenim migrantima na brodu Akvarijus

Prošle nedelje vlada je odbila da primi 630 migranata na brodu za spasavanje Akvarijus, koji je onda preusmeren u Španiju. Drugi brod Lajflajn sa 230 ljudi pluta u međunarodnim vodama, nakon što su Italija i Malta odbile da daju dozvolu za pristajanje.

Sastanak održan u nedenju je sazvala nemačka kancelarka Angela Merkel, koja je saopštila da će u slučaju da samit ne donese širi dogovor, bilateralni i trilateralni sporazumi će biti neophodni.

Takođe je upozorila da je neophodno da se podeli breme odgovornosti u slučaju ilegalne migracije: „Svi su odgovorni za sve. Kad god je to moguće neophodna su nam rešenja na nivou cele Evrope. Kada to nije moguće, želimo da okupimo one koji su spremni da pronađu zajednički okvir za saradnju."