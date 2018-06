Ed Širan optužen da je plagirao Marvina Geja

Image copyright PA

Pevač Ed Širan opužen je da je ukrao delove pesme Let's Get It On Marvina Geja, a tužitelji traže odštetu od 100 miliona dolara

Širan je navodno „pozajmio" delove čuvene Gejeve pesme za svoj hit Thinking Out Loud.

U tužbi se tvrdi da su ukradeni „melodija, ritmovi, harmonije, bubnjevi, bas, pomoćni vokali, tempo i sinkopa"

Edu su zbog ove pesme i ranije pretili tužbom, ali on je uvek odbacivao optužbe.

Novu tužbu podnela je kompanija Strakterd Aset Sejlz, koja poseduje deo vlasničkih prava na Gejovu pesmu

Gej je pesmu"Let's Get It On komponovao zajedno sa američkim pevačem Edvardom Taunsendom, koji je umro 2003. Firma koja je tužila Širana poseduje jednu trećinu autorskih prava.

Širina su pre dve godine zbog iste pesme tužili i Taunsendovi naslednici, ali nije jasno u kojoj je fazi taj proces.

Tužen je i gigant Soni kao vlasnik muzičke izdavačke kuće Atlanik, i Ejmi Vadž, koja je potpisana kao koautorka Thinking Out Loud .

Pevač Robin Tik je izgleda imao ovu tužbu na umu kad je preko Tvitera pozvao Širana da mu se javi.

Porota je u martu 2013. presudila da je Robinov singl Blurred Lines, objavljen u saradnji sa Farelom Vilijamsom, plagijat pesme Marvina Geja Got to Give It Up.

Porodici pokojnog pevača soula dodeljena je odšteta od 7,3 miiona dolara, mada je suma kasnije smanjena na 5,3 miliona.

Robin i Farel tvrde da nisu krivi, a njihov advokat tvrdi da je reč o „strašnom presedanu".

Širan se prošle godine nagodio sa Tomasom Leonardom i Martinom Haringtonom, koji su tražili 20 milona dolara odštete tvrdeći da je Ed plagirao strukturu njihove pesme Amazing za svoj hit Photograph.