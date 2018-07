Das Leben hat mich schon mit vielen Geschenken bereichert. Mit Abstand das schönste war jedoch die Geburt von meinem kleinen Engel miterleben zu dürfen. Unsere Tochter ist am 28.6.18 gesund zur Welt gekommen ❤🙏🏾

