Svi članovi grupe Pusi Rajot koji su se našli na terenu tokom finalnog meča Svetskog prvenstva u fudbalu dobili su po 15 dana zatvora i zabranu prisustva sportskim događajima u trajanju od tri godine.

Akciju su nazvali „Policija ulazi u igru" i posvetili je umetniku Dmitriju Prigovu, koji je preminuo pre 11 godina.

Demonstranti su zatražili „da se oslobode politički zatvorenici, da ne budu hapšenja zbog postova na društvenim mrežama, zaustavljanje hapšenja na skupovima, te političku konkurenciju u zemlji".

Veronika Nikulšina, Olga Kuračeva i Olga Pahtusova su u posebnom centru za pritvor na jugu Moskve, a Petr Verzilov je na drugom kraju glavnog grada, u Horoševo-Mnevnikahu.

O pripremi akcije i zašto su se odlučili za nju sa jedinim muškarcem koji je učestvovao u akciji razgovarala je dopisnica BBC-a na ruskom Olesia Gerasimenko.

BBC:Da li ste osramotili Rusiju?

Petr Verzilov: Govorili smo u ime Rusije. Tokom čitavog Svetskog prvenstva, koje mi se zaista dopalo, nije bilo političke kritike. Ja se kategorički ne slažem sa zapadnim zemljama koje predlažu bojkot sportskih događaja u Rusiji, ali ne bi trebalo ni da kritikujemo stanje u našoj zemlji. Bio sam oduševljen kako se prvenstvo odvijalo. Šampionat je bio praznik, a ja sam za to.

BBC: Čija je bila ideja ulazak na teren?

P.V.: U ovakvim akcijama bitna je kolektivna kreativnost. Nije bitno čija je ideja bila. To vam je kao u kinematografiji - rad velikog tima, pa režiser ne mora da ima glavnu ulogu, već i producent može nešto da doda.

BBC: A vi ste režiser ili producent?

P.V.: Redovni učesnik.

BBC: Zašto su Nadežda Tolokonikova i Maria Alekhina odbile da učestvuju u akciji?

P.V.: To pitanje ne stoji. Svi zamišljaju Pusi Rajot kao partijski pokret sa članskim kartama i članarinom. Ali to nije tačno. Mi smo širok kreativni tim, u kom se svako bavi sopstvenim poslom.

BBC: Ali one su znale za planirani performans?

P.V.: Da.

Bi-bi-si: Ženski sastav Pusi Rajot potpuno je promenjen u ovoj akciji. Vi ste ostali. Da li se osećate kao producent koji je napravio novi sastav grupe„Briljantin" za nove nastupe?

P.V.: Ovo je veoma seksistički i pogrešan stav. To nije tačno. Mi odavno govorimo da Pusi Rajot može biti bilo ko i bilo gde. Shvatam da postoji neka vrsta stereotipnih medijskih ideja da ih okupljam i vodim negde, ali to je pogrešno.

BBC: Da li je slučajnost to što je u crkvi Hrista Spasitelja 2012. pevala vaša supruga, a 2018. finale Svetskog prvenstva prekinula vaša devojka?

P.V.: Čista slučajnost.

Image copyright Reuters Natpis na slici Obezbeđenje je bilo na visokom nivou, ali su ih članovi Pusi Rajot "prevarili"

BBC: Recite nam nešto o drugim učesnicima.

P.V.: Prva Olja je moja stara prijateljica i ona radi kao barmenka. Druga Olja je zaposlena u organizaciji za ljudska prava. Njima aktivizam nije nepoznanica. Nika je model i glumica i ovo joj je prva akcija. Ona pohađa pozorišnu školu u Gogolj centru i igra u predstavi „Otadžbina". To je veoma blizu našim vrednostima i stavovima. Svi smo zajedno pripremili akciju. Sa nama je bio još jedan operater, fotograf nam nije bio potreban - znali smo da sa fotografijama neće biti problema, bilo je 400 akreditovanih kamera.

BBC: Recite nam kako ste pripremili akciju.

P.V.: Kao što sam shvatio - zaista želim da kažem „spolja" - svi brinu o logistici. Posebno zaposleni u FSB i centru „E", čijih je 20 ljudi došlo da nas ispituje kada smo pritvoreni. Svi su utrčali na stadion, uključujući Alekseja Ulibku, kog nisam video sto godina, i kome je bilo vrlo neprijatno kada sam ga ljubazno pozdravio.

Nisu nas tukli, mučili, već su samo vikali. Zanimali su ih detalji - kuda smo ušli na stadion i gde smo kupili uniformu. Pokazali su profesionalizam na događaju na kom je u jednom trenutku sedelo 17 državnika.

BBC: Pa kuda ste ušli i gde ste nabavili uniformu?

P.V.: Pripremali smo se tri-četiri nedelje. Ja sam se obrijao prvi put nakon tri godine. Berberinu sam rekao da želim da uđem u ulogu policajca. Jedna članica je nosila periku, jer ima pink kosu, što nije po pravilima za službenike policije.

BBC: Trenirali ste?

P.V.: Pa, trčao sam nekoliko puta po fudbalskom terenu.

BBC: Na kom?

P.V.: Na jednom od moskovskih.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Učesnici hrvatske reprezentacije pomogli su obezbeđenju

BBC: Odakle vam uniforma?

P.V.: Pripadniku FSB sam odgovorio rečima Vladimira Putina. U odgovoru o invaziji ruskih trupa na Krimu on je rekao da se uniforma može kupiti u prodavnici. Ona se slobodno prodaje i košta oko 5 hiljada rubalja.

BBC: A kako ste ušli na stadion?

P.V.: Imali smo navijačke propusnice i ulaznice za meč. Nekoliko smo kupili unapred - na sajtu FIFA pre pola godine. Ostale su nam dali prijatelji iz inostranstva, koji su odlučili da ne dođu na prvenstvo. Zahvaljujući podršci tokom prošlih događaja Pusi Rajot ima mnogo kontakata. Nismo imali VIP mesta, već obična - u 30. redu. Ja sam bio i na prvom meču na prvenstvu, jer volim fudbal, dok su devojke gledale samo finale.

BBC: Koliko ste platili ulaznice?

P.V.: Platili smo uobičajenu cenu na sajtu FIFA, a ostale smo dobili.

BBC:Uniforma vam nije smetala na ulasku u stadion?

P.V.: Neki nisu gledali šta nosimo sa sobom. Neki su nas pogledali i rekli da nastavimo napred.

Generalno, svako misli da je kroz sigurnosni prsten oko stadiona nemoguće lako proći. FSB verovatno misli da je svaki od 80 hiljada posetilaca detaljno pregledan. U stvari, svako je sa navijačkom propusnicom, ulaznicom i rancem na leđima mogao da uđe.

Gledali smo prvo poluvreme, tokom pauze otišli u toalet i presvučeni se vratili.

BBC: I tada vas niko nije zaustavio?

P.V.: Niko nam nije prišao, Spustili smo se stepenicama i ušli na teren.

BBC: Šta ste hteli da radite na terenu?

P.V.: Samo da ostanemo tamo. Da trčimo i razgovaramo sa igračima.

BBC: Šta ste rekli čuvaru kako bi otvorio vrata?

P.V.: Znam psihologiju ruskog naroda. Znao sam da nam neće tražiti propusnicu ili akreditaciju, što se i dogodilo. Pretvarao sam se da pričam telefonom "Nikoaič, gde da ih tražim?" - i klimnuo glavom čuvaru koji je otvorio ulaz.

BBC: O čemu ste tada mislili?

P.V.: Pa, nisam toliko dobar glumac, kao što svi znamo iz serije „Kuća od karata" (Verzilov je glumio u jednoj epizodi serije). Ali ovde sam ušao u ulogu i osećao kao da stvarno tražim nekog na terenu.

Image copyright Reuters Natpis na slici Hrvatski igrač Lovren je uhvatio jednog aktivistu

BBC: Mnogi navijači Hrvatske smatraju da je vaš potez uticao na ishod meča. Njihovi igrači su pokušavali da nadoknade zaostatak, a prekid ih je poremetio i išao na ruku Francuzima. Zašto ste kaznili Hrvate?

P.V.: Ne slažem se uopšte sa tim. Kada su nas odveli, pet hrvatskih navijača sedelo je sa nama u stanici. Izvinjavali su se zbog toga što me je igrač uhvatio. Ja sam, međutim, video da je on bio zaokupiran utakmicom i da je samo pomagao policiji. Tako su se izvinili zbog toga što me je igrač uhvatio. Ja sam video da je on bio fokusiran na utakmicu i da je jednostavno pomagao čuvaru da me odvede, nije bilo mržnje.

Još jedan vrlo kul igrač hrvatske reprezentacije, koji je stavio na glavu policijsku kapu, postao je bitan deo akcije. Tako da ja ne mislim da su Hrvati ljuti na nas. A i utakmica nije odlučena u poslednjih nekoliko minuta.

BBC: Kako su reagovali drugi igrači?

P.V.: Francuzi su bili srećni i nasmejani.

BBC: A za kogo ste vi navijali?

P.V.: Navijao sam za Francusku, Mbape je moj omiljeni igrač. Njegovo „bacanje koske" Niki je takođe jedan od kul momenata.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Mbape je "bacio kosku" aktivistkinji

BBC: Šta su vam rekli kad su vas uhvatili?

P.V.: Počeli su da viču: „Ko ste vi?!". Dok nas je ispitivao pukovnik, zazvonio je telefon. Svi su pogledali u ekran i približili se, a pukovnik je odgovorio: „Da, generale, nisu naši, svakako nisu naši, proverili smo". Bili su uplašeni da smo mi zaista policajci.

BBC: Ko je objavio video sa ispitivanja, na kom se čuje da pukovnik kaže da žali što sada nije 1937. godina?

P.V.: Tokom prvog saslušanja snimalo nas je osmoro ljudi mobilnim telefonima. Pretpostavljam da su onda spojili sve snimke na zajednički kanal. Verujem da su njihovi šefovi bili nesrećni zbog objavljivanja snimka, koji je svakako postao značajan deo naše akcije. A i znate, niko neće odbiti 50-100 hiljada za takav video.

BBC: Rekli ste da se borite za Rusiju. Kako to?

P.V.: Naša akcija - je korak u izgradnji prave ruske državnosti. Ono što je ona danas je uvredljivo za stanovnike. Mi se borimo za interese građana.

BBC: Mnogi smatraju da ste nam upropastili glavni događaj u godini.

P.V.: Kome „nama"?

BBC: Rusima.

P.V.: Kakvu su štetu Rusi koji su gledali prenos utakmice doživeli zbog naše akcije? Nikakvu. Verujem da su to komentari provladinih agitatora i da nemaju veze sa stvarnim utiscima.

BBC: FIFA sada odlučuje da li će kazniti Rusiju za vaš upad. Da li ste spremni da platite novčanu kaznu?

P.V.: Mi nismo odgovorni za novčane kazne. Ako sistem bezbednosti funkcioniše savršeno, obezbeđenje je moralo da nas zaustave i pita: „Druže majore, gde je vaša akreditacija, mogu li da pogledam vašu ličnu kartu?"

I falsifikovanje dokumenata je krivično delo. Naravno, mi ih nismo imali. Ako FIFA odluči da propiše kazne, moraju ih platiti organizatori i obezbeđenje.

BBC: Zar ne mislite da je ova akcija bezobrazna i prazna u odnosu na druge političke akcije Pusi Rajot?

P.V.: Ne, nije. Ona pre svega ima duboko umetničko značenje.

BBC: U čemu?

P.V.: [Dmitrij] Prigov je bio naš učitelj. Naša početnička grupa „Rat" trebalo je da učestvuje na akciji „Uzvišenje", kada je trebalo da bude predstavljen i njegov poslednji istoimeni tekst. Međutim, Prigov je u međuvremenu preminuo, a mi smo naslednici Moskovskog konceptualizma.

Finale Svetskog prvenstva održalo se tačno 11 godina nakon smrti Prigova. To je vrlo simbolično. Uzeli smo njegov tekst „Apoteoza policije", u kome stvara novu sliku ministra pravde i poretka. KGB nije mogao da objasni Prigovu šta je pogrešno u njegovim pesmama. Mi smo reprodukovali najvažniju sliku o ulozi policajca koji ulazi u igru.

Prvog dana nakon hapšenja, preostali članovi Pusi Rajota objavili su novi muzički video „O dobrom militarizatoru" i zahtevali puštanje članova iz zatvora.

Drugo, politički kontekst je takođe važan - to nije kritika policije, već slika države koja ljude lišava normalnog života i ne deluje u skladu sa zakonom, već po zamislima Vladimira Putina i njegovih saradnika.

Treće, nijedna od akcija Pusi Rajota ranije nije održana u specijalno čuvanom objektu FSB i FSO, sa Vladimirom Putinom u publici. To je logistički mnogo komplikovanije i opasnije. U jednoj kolumni upoređeni smo sa smrću Visotskog u zatvoru Olimpijade-80. To je, naravno, laskanje, ali objektivno od svih ruskih umetnika, ako izuzmemo filmske reditelje, Zapad trenutno zna samo za Pusi Rajot.