Image copyright Reuters Natpis na slici Završnica kampanje bila je dramatična

Desetine miliona Pakistanaca se priprema za glasanje na izborima u sredu nakon kampanje koju su obeležili nasilje i kontroverze.

Ova južnoazijska država sa skoro 200 miliona stanovnika je nuklearni rival Indiji, ključna rastuća ekonomija i jedna od najvećih muslimanskih zemalja.

Evo šta treba da znate o izborima, koji se nazivaju i „najprljavijim" u istoriji Pakistana.

Zašto su bitni

Od dobijanja nezavisnosti 1947. godine, u Pakistanu se smenjuju građanska i vojna vlast. Ovim izborima drugi put u istoriji će jedna civilna vlada predati vlast drugoj pošto je vladala čitav mandat.

Međutim, malobrojni su Pakistanci koji slave snagu svoje demokratije. Završnicu kampanje obeležile su tenzije između vladajuće Pakistanske muslimanske lige Navaz (PML-N) i vojske.

Natpis na slici Pakistanksi izbori u brojci

Mediji se u međuvremenu suočavaju sa cenzurom i zastrašivanjem. Demokrate u zemlji zabrinute su i zbog učešća militantnih grupa u glasanju.

Mnogi veruju da vojska koristi svoje stare političke mahinacije u korist kandidata koje preferira. Pakistanska komisija za ljudska prava kaže da je bilo „očiglednih, agresivnih i neprijatnih pokušaja" manipulacije anketama.

Kampanju su oštetili i nasilnički napadi - uključujući onaj koji je Islamska država izvela u Belokistanu 13. jula. U džemu je stradalo oko 150 ljudi.

Ko su ključni igrači?

Navaz Šarif(PML-N), 68

Bio je premijer tri puta, a prošle godine je smenjen nakon istraživanja o korupciji Panamski papiri. Otišao je u London da provodi vreme sa svojom bolesnom suprugom, ali se početkom jula sa ćerkom Marjam dramatično vratio u zemlju, iako je osuđen na deset godina zatvora. Oni su osuđeni zbog neobjašnjivog vlasništva luksuznih stanova u Londonu i sada su iza rešetaka.

Šarif krivi vojsku zbog toga što je stala protiv njega jer ju je otvoreno kritikovao i zahtevao bolje odnose sa Indijom. Vojska je demantovala svaku svoju ulogu. Navazov brat Šebaz Šarof vodio je stranačku kampanju i tražiće da postane premijer.

Ključni citat: „Koji kredibilitet će imati ovi izbori kada vlada preduzima širom zemlje drastične napade i akcije protiv našeg naroda?"

Trenutno mandata: 182

Izbori u Turskoj: Erdogan ponovo izabran za predsednika

Izbori u Meksiku: Obrador obećao temljne promene

Crna Gora: Izborne i druge trke

Imran Kan (PTI), 65

Bivši međunarodno poznati kriket igrač ušao je u politiku pre dve decenije, ali nikada nije bio na vlasti. Ovoga puta su mnogi posmatrači ubeđeni da je on najpoželjniji kandidat vojske i da potkopava rivale. Kan i vojska su odbili bilo kakav dogovor, ali on kaže za BBC da je trenutni šef vojske Bajva „verovatno najdemokratskija osoba koju smo ikada videli". Pakistanski pokret za slobodu (PTI) podržavaju kontroverzne grupe, uključujući i jednu povezanu sa Al Kaidom.

Ključni citat: „Pitanje Pakistana nema nikakve veze sa liberalizmom ili fundamentalizmom. Pitanje pakistana je vlast."

Trenutno mandata: 32

Natpis na slici Pakistanske izborne pokrajine

Bilaval Buto Zardari(PPP), 29

Buto Zardari se školovao na Oksfordu i najnoviji kandidat iz velike porodice političara. Njegova majka Benazir Buto i otac Zulfikar Ali Buto bili su premijeri. Oboje su ubijeni.

Lider Pakistanske narodne stranke (PPP), koji se kandidovao za parlament prvi put, kaže da želi da ostvari viziju svoje majke o „mirnom, naprednom, prosperitetnom, demokratskom Pakistanu".

Prema istraživanju ova stranka će na izborima biti treća.

Ključni citat: „Ako treba da me kritikujete zbog nečeg to mogu da budu moje godine ili akcenat, ali ne možete da me porazite u stavovima."

Trenutno mandata: 46

Neprijatelji u životu, ujedinjeni u smrti

Gde će se izbori dobiti?

Snaga stranke PML-N je provincija Pandžab - domovina Navaza Šarifa i najbogatija i najmnogoljudnija provincija. Ima više od polovine od 272 direktno izabrana mandatora u parlamentu i mogla bi da bude ključno borilište.

Kanova stranka PTI će morati mnogo da napreduje ukoliko želi da pobedi ovde. Na izborima 2013. godine stranka je dobro prošla u oblasti Hajber-Pahtunva.

Analitičari kažu da je Butova PPP popularna među „ruralnom klasom" i njihovi glasači su koncentrisani u južnoj provinciji Sind.

Natpis na slici Svi premijeri Pakistana

Šta bi moglo da se dogodi?

Pošto su dve od tri glavne stranke bacile sumnju na legitimnost glasanja, analitičari očekuju tesnu trku između stranaka PML-N i PTI. Ukoliko nijedna od stranaka ne osvoji jasnu većinu, podrška stranke Buta Zardarija i ostalih stranaka će biti krucijalna za formiranje vladajuće koalicije.

Ukoliko PML-N pobedi, Indija i SAD mogu da odahnu, s obzirom na to da je primetna Kanova bliskost s vojskom, te da je optuživan da je blag prema Islamskim ekstremistima. Iako je Pakistan dugogodišnji partner sa SAD u ratu protiv terorista, navodna zaštita militantnih grupa u susendom Avganistanu dugo je nervirala Vašington, pa je Tram odlučio da joj uskrati pomoć.

Ako PTI pobedi, partija PMT-N bi mogla da izvede svoje glasače na ulice - posebno ukoliko Šarif ostane iza rešetaka.

Međutim, bez obzira na to ko pobedi, vojska će nastojati da zadrži svoju moćnu ulogu u Pakistanu.