Natpis na slici Kortni Koks, Dženifer Aniston i Lisa Kudrou

Glumica Dženifer Aniston izjavila je da je razgovarala sa glumicama Kortni Koks i Lisom Kudrou o ponovnom snimanju serije „Prijatelji".

U intervjuu za InStajl, ona je rekla da „sanja" o tome da se serija vrati na male ekrane sa novim epizodama.

„Kortni, Lisa i ja smo razgovarale o tome. Ja sanjam o tome. To je zaista bio najbolji posao ikada", rekla je Aniston.

„Ne znam kako bi to izgledalo danas, ali nikad se ne zna. Toliko serija je uspešno nastavljeno".

(Među serijama i emisijama koje su skoro obnovljene nakon dugačke pauze su „Vil i Grejs", „Devojke Gilmor", „Dosije iks", „Rozen" i „Kvir oko", a uskoro se vraća i „Bafi")

Natpis na slici „Prijatelji" su se emitovali 10 godina počevši od 1994

Aniston se našalila da razmišlja „da Lisa, Kortni i ja obnovimo seriju Zlatne devojke i provedemo naše poslednje dane zajedno na nameštaju ispeletnom od pruća".

Evo i još osam stvari koje smo saznali iz intervjua.

1. "Pre svega, nisam slomljenog srca"

Početkom godine, Aniston je objavila da se razvodi od Džastina Terua posle dve godine braka.

„Postoji zabluda da Džen nemože da zadrži nijednog muškarca i da Džen odbija da ima decu jer je sebična i požrtvovana svojoj karijeri", Aniston je rekla u intervjuu.

„Ili da sam tužna i da mi je srce slomljeno. Pre svega, nisam slomljenog srca. A drugo, to su bezobzirne pretpostavke".

„Ne znaju kroz šta sam prošla ni zdravstveno ni emotivno".

2. Žene koje nemaju decu smatraju se „oštećenim dobrom"

Natpis na slici Aniston ima svoju zvezdu na holivudskoj stazi slavnih

Od kada je napustila „Prijatelje" Aniston je ostvarila uspešnu filmsku karijeru i jedina je od bivših kolega kojoj je to pošlo za rukom.

Igrala je u filmovima „Mi smo Milerovi", „Odvratni šefovi", „Raskid" i „Marli i ja".

Međutim, ovu četrdesetdevetogodišnjakinju prate medijski natpisi da je na prvo mesto stavila karijeru umesto porodice.

„Postoji pritisak na žene da postanu majke, a ukoliko nisu, onda su oštećena dobra", rekla je Aniston.

„Možda svrha mog života nije bila da rađam. Možda postoje druge stvari koja treba da uradim".

3. Medijski natpisi o njenom životu postaju „sve apsurdniji"

Nisu samo priče o majčinstvu i njenom ljubavnom životu one sa kojima se Aniston godinama suočava.

„Uglavnom se samo nasmejem glupim naslovima jer postaju sve apsurdniji", rekla je ona.

Novinari Instajla su je pitali koja je najveća laž objavljena o njoj pa je glumica na Guglu pretražila svoje ime.

„O vidi, iz osvete menjam lični opis za 100.000 dolara"!

4. Džen bi imala poteškoća na takmičenju za lepotice

Ne zato što ne izgleda dobro nego zbog talenta koji treba da se pokaže.

„Moj talenti nisu hula hop, ples niti jodlovanje".

„Odmah bih bila eliminisana. Ispala bih. Nemam talenta".

5. Nema vremena za dvostruke standarde u medijima

„Kada par raskine u Holivudu, uvek se rugaju ženi. One su te koje su jadne i same, one su te koje nisu uspele, ma neka se j..."

6. Želi da prevaziđe strah od letenja

„Počelo je dok sam bila dvadesetogodišnjakinja. Bio je to čudan i neprijatan let", objašnjava Aniston. „Posle toga sam počela da primećujem vesti o avionskim nesrećama tako da je to jedna stvar koju bih volela da prevaziđem. Potpuno je iracionalno".

7. Moguće je da je (tajno) pregledala vaš profil na Instagramu

Glumica je potvrdila da nema naloge na društvenim mrežama ali je dodala da sa vremena na vreme gleda profile drugih po Instagramu.

„Postoje trenuci kada razgledam po instagramu i pomislim, Bože kakvo gubljenje vremena"!

Takođe je jedna od poznatih ličnosti koji su skeptične prema društvenim mrežama i smatra da "doprinose narcisizmu".

8. Žene treba zapošljavati na osnovu uspeha, a ne reda radi

Anistonov najnoviji film „Damplin" su napisale i režirale žene, sa ženom u glavnoj ulozi.

Pohvalivši „neverovatan" tim, rekla je da bi žene trebalo zapošljavati na osnovu njihovog uspeha a ne reda radi".

„Ne treba gurati ženske režisere i producente samo da bi bili tu jer se onda takve odluke donose iz straha".