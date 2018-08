Image copyright Pedro Ortega Natpis na slici Enkarna Ales koristi ilustracije da razume koga treba da pozove

Kako nepismena baka iz Španije koristi telefonski imenik bez problema poslednjih 20 godina, otkrio je njen unuk. On je za baku napravio imenik koji je - nacrtao.

Enkarna Ales, 74-godišnjakinja, je napustila školu na osam godina jer je morala da počne da radi. Nikada nije naučila da čita ili piše.

Voli da razgovara preko telefona sa prijateljima i porodicom, ali nije mogla da pročita imena pored brojeva u adresaru.

Pedro Ortega je, kada je imao 11 godina, počeo da crta slike pored brojeva, da bi baka znala koga treba da pozove.

Ilustracije su sada postale viralne na društvenim mrežama.

Image copyright Pedro Ortega Natpis na slici Ortega je nacrtao pored svakog broja ilustraciju

„Jednog dana, tata i ja smo otišli ​​u bakinu i dekinu kuću da bi im popisali sve brojeve telefona", rekao je za BBC Ortega, koji je danas specijalista za komunikacije.

„Ali shvatio sam da to neće pomoći mojoj baki jer ona nije razumela ni slovo.

Image copyright Pedro Ortega Natpis na slici Imenik sadrži slike za sve komšije

Image copyright Pedro Ortega Natpis na slici Tu su i crteži za broj veterinara, na primer

„Na svakoj stranici i pored svakog broja, nacrtao bi sliku koju je mogla da poveže sa osobom koju želi da pozove.

To je nešto o čemu smo razmišljali zajedno. Baka bi rekla po nešto o svakome, a ja bih to nacrtao. To je sistem koji je funkcionisao 20 godina."

Njegova baka je iz Linaresa, mesta na jugu Andaluzije.

„Imala je život koji je tipičan za mnoge žene radničke klase njenih godina", rekao je Ortega.

„Bila je prinuđena da napusti školu sa osam godina, jer je morala da počne da radi u pekari da bi nahranila porodicu. Tako nije stekla obrazovanje. Plaćali su je u hrani, ne u novcu."

„Žene kao ona nisu imale prilike da se razvijaju i obrazuju, a posledice tadašnjeg siromaštva se i danas mogu videti."

Oko 700.000 Španaca ne zna da čita i piše, navodi se u izveštaju Instituta za državnu statistiku Španije iz 2016. godine. Od svih nepismenih, 400.000 su građani stariji od 70 godina.

Image copyright Pedro Ortega Natpis na slici Ortega je razvio specijalan odnos sa bakom preko crteža

„Svaki dan kada bih stigao iz škole, seo bih i nacrtao nekoliko stranica za nju", kaže Ortega, sada 31-godišnjak. „Crteži su postali naša specijalna stvar".