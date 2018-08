Image copyright Getty Images Natpis na slici Lideri pacifičkih ostrva na prošlogodišnjem Forumu koji je održan na ostrvu Samoa

Premijer Tonge Akilisi Pohiva pozvao je lidere ostalih pacifičkih ostrva da, za primer građanima, učestvuju u godišnjoj dijeti.

Pohiva je lokalnim medijima izjavio da će na Forumu pacifičkih ostrva predložiti takmičenje u mršavljenju koje bi trebalo da traje godinu dana.

Inače, deset pacifičkih ostrva se, prema podacima CIA, nalazi na vrhu svetske liste po stepenu gojaznosti - Tonga je sedma.

Iz Svetske zdravstvene organizacije (WHO) navode da je na pojedinim ostrvima gojazno i do 90 odsto populacije, a da je krivac za to loša ishrana.

U intervjuu za lista Samoa obzerver, Pohiva je kao neuspeh čitave regije istakao borbu protiv gojaznosti dece, bolesti srca i dijabetesa.

„Sve je do navika u ishrani i načina života. To je veoma složen problem kada je reč o stanovnicima pacifičkih ostrva", izjavio je on.

„Mi lideri se sastanemo, pričamo i pričamo o tom problemu, ali na kraju od toga ništa ne bude".

Image copyright Getty Images Natpis na slici Pohiva (desno) upozorava na neuspehe borbe protiv gojaznosti dece, bolesti srca i dijabetesa

Pohiva je tu naveo da će ostalim liderima na sastanku krajem meseca predložiti takmičenje u mršavljenju

„Nije reč o tome ko će izgubiti najviše kilograma, već o tome da morate zdravije da se hranite da biste smršali i da istrajete u tome.

„Kada se lideri naviknu na taj način razmišljanja biće odlučniji da svoje građane naviknu na iste stvari i od toga može da se počne", navodi Pohiva.

Prvih deset država sa najvećom stopom gojaznih:

Nauru, Kuk ostrva, Palau, Maršalova ostrva, Tuvalu, Nijue, Tonga, Samoa, Kiribati i Savezne Države Mikronezije.

SAD su na 12. poziciji, dok je Srbija je 88. mestu.

Kada je reč o regionu Hrvatska „vodi" sa pozicije 59. Crna Gora je 66, Albanija 85,Slovenija 102, a Bosna i Hercegovina 118.