Image copyright Reuters Natpis na slici Madona slavi 60. rođendan

Madona puni 60 godina 16. avgusta. Kako bismo proslavili, osrvrnuli smo se na 35 godina njene karijere.

Od kada je 1983. izdala prvi album, Madona je održala 10 turneja i prodala više od 300 miliona albuma.

To ju je svrstalo na stranice Ginisove knjige rekorda - kao pevačicu sa najviše prodatih albuma svih vremena.

Šta nam još o Kraljici popa kažu brojke?

1) Ima najviše albuma na prvom mestu top listau Velikoj Britaniji u odnosu na bilo koju drugu pevačicu

Dvanaest Madoninih albuma bili su na prvom mestu. Samo Bitlsi i Elvis Prisli se mogu pohvaliti većim brojem.

Natpis na slici Top lista albuma

Album najvećih hitova The Immaculate Collection proveo je 338 nedelja na top listama nakon što je izdat 1990. - uključujući i više od dva meseca na prvom mestu.

2) Evo favorita

Da li je Like A Virgin vaša omiljena Madonina pesma? Ako jeste, dobrodošli u ekipu: prema podacima Spotifaja, klasik iz 1984. je njena najpopularnija pesma.

Zapravo, samo jedna pesma u top pet nije iz 1980-ih: Hung Up iz 2005.

Natpis na slici Samo jedna od pet najpopularnijih pesama nije iz osamdesetih godina

3) Ona ima najviše singlova u pet najpopularnijih od bilo koje druge pevačice

Na britanskim listama čak 46 Madoninih singlova bilo je u prvih pet - samo je Elvis imao više.

Natpis na slici Samo Elvis ima više hitova

Trka prvih pet hitova obuhvata tri decenije, od Like A Virgin 1984. do Celebration 2009. godine.

4) Njen nastup tokom finala lige američkog fudbala - Super Boulu ruši rekorde

Gugl ne može da nam kaže šta je ljude zanimalo 1980-ih godina.

Ali od 2010. godine, globalna pretraga Madone dostigla je najvišu tačku u martu 2012. godine, kada je bila prva žena koja je nastupila na poluvremenu Super Boula posle Dženet Džekson 2004.

Natpis na slici Gugl pretraga Madoninih pesama

Njen nastup iz 2012. bio je rekordan, dok je nije smenila Keti Peri 2015. godine.

5) Spotifaj ne čuje Madonu onako kako je čujemo mi

Ovaj servis razlikuje pesme po tome da li su „srećne" ili „tužne", odnosno na osnovu tonaliteta, tempa i drugih faktora.

On ocenjuje pesme samo po tome kako zvuče - i ignoriše tekst pesme - ali koristi ove informacije da nas automatski preporučuje novu muziku.

Dakle, gledajući kako Spotifaj računari „čuju" njen rad, klasifikovali bi ih kao „tužnije" tokom vremena.

Jasno je da je ovo daleko od cele priče - mašine ne mogu (trenutno) da razumeju reči i da „osete" pesme na način na koji to mogu ljudi.

Natpis na slici Spotifaj čuje pesme drugačije

Neke od najdubljih i najomiljenijih Madoninih pesama zapravo su na njenim ranim albumima.

True Blue iz 1986. godine nalazi se među „najsrećnijim" pesmama, uprkos tome što je o tinejdžerskoj trudnoći, prevari i otmici roditelja.

I dok MDNA iz 2012. i Rebel Heart iz 2015. zvuče „mračnije" na računaru, pesme poput Give Me All Your Luvin i Girl Gone Wild su sve osim pevljive.

6) Ge-dur je najkorišćeniji tonalitet

Madonini studijski albumi imaju pesme od 24 različita tonaliteta - ali Ge-dur je najzastupljeniji.

Natpis na slici Tonalitat pesama

7) Ona je najbogatija pevačica u Americi

Forbs je procenio prošlogodišnju Madoninu zaradu na oko 580 miliona dolara, što je čini najbogatijom izvođačicom u Americi.