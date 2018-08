Natpis na slici Mediji su prvo preneli da su zatrpana dva radnika, međutim Hitna pomoć je potvrdila da je reč o samo jednom

Jedan radnik poginuo je kada se na njega obrušio zid na gradilištu u Ulici kneza Miloša u Beogradu, potvrđeno je u Hitnoj pomoći za BBC na srpskom.

Radnik star oko 60 godina radio je na gradilištu na mestu nekadašnje zgrade ambasade SAD, gde se sada gradi poslovno- stambeni prostor. Niko više nije povređen.

Mediji prenose i da su očevici iz okolnih zgrada izjavili da su se u trenutku rušenja zida u neposrednoj blizini nalazila tri radnika.

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je na mestu nesreće da su se radovi obavljali uz sve dozvole i po propisima.

Tim Sekretarijata za inspekcijske poslove grada Beograda došao je na mesto nesreće.

Inspekcijski nadzor

Vesić je dodao da je gradska inspekcija kontrolisala gradilište i da je utvrđeno da su investitori radili po propisima.

Gradilište između ulica Kneza Miloša i Sarajevske, u centru Beograda, na mestu nekadašnje američke ambasade, u vlasništvu je izraelskih firmi, a rušenje je počelo prošle godine.

Predstavnik firmi u Srbiji je KMR Development iz Beograda.

Oni su u saopštenju, koje su preneli mediji, izjavili saučešće porodici preminulog radnika.

„Zajedno sa nadležnim organima radimo na utvrđivanju okolnosti koje su dovele do ove nesreće i zbog toga u ovom trenutku ne možemo da vam damo više preciznijih informacija", navodi se u saopštenju.

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić najavio je vanrednu inspekciju na gradilištima u Beogradu.

Koje odgovoran za bezbednost radnika?

Natpis na slici Prošle godine na radnom mestu u Srbiji poginulo je 39 ljudi

„Ukoliko bi se sprovodile sve mere koje su predviđene zakonima i podzakonskim aktima na gradilištima bi sve trebalo da protiče kako treba", kaže za BBC Nebojša Miletić iz kompanije Job koja se bavi poslovima bezbednosti i zdravlja na radu.

Međutim, ističe da su gradilišta specifična - često nekoliko firmi izvode radove i angažuju veliki broja radnika.

„Svaki izvođač je dužan da ima ovlašćeno lice za bezbednost na radu koje sprovodi sve mere i kontroliše sprovođenje mera", kaže Miletić.

Sve mere sadržane su u Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu, ali i podzakonskim aktima koji bliže definišu pravila na gradilištima.

„Uredba o bezbednosti i zdravlju na privremenim i pokretnim gradilištima uvela je koordinatore. Njihova dužnost je da se odrede prioriteti u radu i da kontrolišu sprovođenje bezbednosnih mera", kaže Miletić.

On objašnjava da se obrušavanja i rušenja dešavaju: „Sve se to može predvideti, te je neophodno preduzeti mere da do nesreće ne bi došlo.

Opasnost uvek postoji. Za rušenje objekata neophodno je uraditi procenu rizika na osnovu koje se vidi koje procedure je neophodno poštovati".

Poštovanje propisa jedina je zaštita.

„Osim poslodavaca, bezbednosne mere dužni su da poštuju i radnici kako bi sve proteklo u najboljem redu".

Prošle godine u Srbiji je na radnom mestu poginulo 39 ljudi.