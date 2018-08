Image copyright Getty Images Natpis na slici Džekson je preminuo sa 50 godina, 2009.

Poznat širom sveta kao Kralj popa, Majkl Džekson bi danas, 29. avgusta napunio 60 godina.

Preminuo je u 50. godini, 2009. Džekson je bio višestruko nagrađivani pevač, igrač, producent, tekstopisac, glumac, pa čak i modna ikona fanovima.

Svetsku slavu postigao je kao solista hitovima poput Thriller, Billie Jean i Bad.

Osvojio je ukupno 13 Gremija, a mnogim nagradama priznat je kao impresivan inovator.

Evo pet načina na koje je Majkl Džekson promenio muziku.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Mnogi umetnici poput Ašere i Vikenda kažu da su pod njegovim uticajem

1) Razbio je rasne barijere

Nakon što je njegov šesti solo album Thrillerostvario veliki uspeh, dobio je nadimak Kralj popa. Thriller je dugo bio najprodavaniji album.

Mnogi ga slave zbog razbijanja rasnih barijera u muzičkoj industriji.

Slavljen je i kao prvi crnac među muzičarima koji se obraćao svoj publici bez obzira na poreklo, uspostavljajući novu eru za sve buduće afroameričke umetnike.

Njegovi spotovi vrteli su se na MTV-ju.

Danas mnogi crni umetnici poput Ašera, Kanjea Vesta i Vikenda kažu da su bili pod velikim uticajem pokojnog pevača.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Ples iz Thrillera i dalje izvode mngoi fanovi širom sveta

2) Imao je inovativne spotove

Malo ljudi je razmišljalo da sedi uz jedan 14-minutni spot, dok pesma Thriller iz 1983. godine nije promenila način na koji ljudi gledaju spotove.

Video, u kojem Džekson pleše kao vukodlak sa zombijima, srušio je sve barijere po dužini i specijalnim efektima.

Pesma je preokrenula koncept muzičkog spota, a čuveni plesni koraci su i danas popularni.

Američki muzički magazin Roling Stizn kaže da je Thrillerbio najvažniji muzički trenutak na televiziji, od nastupa Bitlsa u Ed Salivanu.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Džeksona pamte mnogi i po čuvenim plesnim koracima

Majkl Džekson je svoje spotove koristio kao izraz umetnosti i nije izbegavao da potroši ogromne cifre na njih.

SnimanjeThrillera je navodno koštalo više od 500.000 dolara, što je u to vreme bio ogroman iznos.

Posle fenomenalnog uspeha, časopis Tajm je nazvao Džeksona „spasilačkim timom jednog člana za muzičku industriju".

Usledili su drugi popularni spotovi poput Smooth Criminal, Remember the Time i Black or White.

3) Njegovi igrački pokreti... i Mesečev hod

Ko može da zaboravi čuvene Džeksonove pokrete?

Ili mesečev hod, koji su bez sumnje mnogi pokupšali da izimitiraju.

Majkl Džekson je imao sposobnost da klizi bez napora da je izgledalo kao da je koristio specijalne efekte u svojim nastupima.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Džeksonov pokret iz Smooth Criminal istraživali su naučnici

Naučnici su nedavno objasnili poteze koji su prevazišli gravitaciju u spotu za pesmu Smooth Criminal.

Neverovatna iluzija, koja je mnogo puta kopirana, i izvedena zahvaljujući specijalno dizajniranim cipelama i umetnikovoj snazi, nesumnjivo je zahtevala mnogo sati rigoroznog vežbanja.

4) Nastupi uživo

Bio je poznat po energičnosti i želji za životom na sceni.

Ljudi u publici bi vrištali, plakali, pa čak i padali u nesvest.

Izvedba pesme Billie Jean na proslavi 25-godišnjice Motauna ušla je u anale istorije pop muzike.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Smrt je došla pre poslednje turneje

Pomogao je u kreiranju i popularizaciji koncepta „mega turneja".

Njegova turneja The Dangerous World Touriz 1992. godine trajala je pet meseci, a tokom nje je imao 69 nastupa.

Pre nego što je preminuo, planirao je da se vati na scenu turnejom This Is It 2009, serijom od 50 nastupa za koje su prodavane ulaznice kao za poslednje nastupe uživo. i

Prodaja ulaznica je obarala je rekorde.

Jedna od najvećih kompanija za organizaciju događaja na svetu Ej I Gi Lajv procenila je da bi Džekson zaradio 50 miliona dolara samo za prvih deset koncerata.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Planovi za veliki povratak nikada nisu ostvareni

5) Biti slavan

Iako je Džekson ostvario fenomenalan uspeh, imao je i dosta kontroverzi tokom života.

Na vrhuncu uspeha, nakon serije navoda o njegovom privatnom životu, donekle se izolovao početkom 2000-ih.

Njegovo nasleđe danas je mešavina neverovatnog prirodnog talenta i bizarnog ponašanja.

Ova kombinacija je stvorila medijsku opsesiju koja je dosegla neverovatne nivoe, dajući mu slavu koju niko nije imao.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Imao je i brojne kontroverze

Koža mu je svetlela, dok mu se nos smanjivao.

On je, navodno pokušao da kupi kosti Čoveka slona. Govoreno je da je Džekson bio opsednut nesrećnim životom Džozefa Merika, koji je patio od mnogih fizičkih deformiteta.

Njegov misteriozni Neverlend Ranč i ekcentrični način života navodili su ljude na razmišljanje.

Zatim su došle višestruke optužbe za zlostavljanje dece.

Nije osuđen, a poslednjih nekoliko godina Majkl Džekson utrošio je planirajući velikog povratka, koji se nikada nije desio zbog njegove prerane smrti.