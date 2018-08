Image copyright EPA Natpis na slici Protesti su bili održani širom Rusije

Ruski predsednik Vladimir Putin ublažio je najavljenu reformu penzionog sistema, nakon protesta koji su organizovani i čiji rezultat je pad njegovog rejtinga.

On je izjavio kako će prag odlaska u penziju za žene biti povećan sa 55 na 60 godina, umesto na 63. Međutim, muškarci će ići u penziju tek sa 65 godina.

U retkom obraćanju naciji, Putin je rekao kako se radno sposobna populacija zemlje smanjuje, zbog čega su ove promene neophodne.

Sindikati su upozorili da mnogi ljudi neće dočekati penziju.

Očekivani životni vek za muškarce u Rusiji je 66 godina, a za žene 77, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije.

Zbog ovog problema podrška javnosti Putinu pala je sa 80 odsto na 64 procenta, rezultat je poslednjeg istraživanja državne agencije VTsIOM.

Putin je rekao su mere za povećanje godišta za odlazak u penziju odlagane već nekoliko godina, što je izazvalo inflaciju i povećalo siromaštvo.

Dalje odlaganje ugrozilo bi stabilnost i bezbednost ruskog društva, tvrdi Putin.

"Odlaganje reforme je neodgovorno", rekao je.

"Naše odluke treba da budu pravedne i uravnotežene", dodao je.

Vladimir Putin: ruski predsednik kao junak akcionog filma

Putin otpočeo četvrti predsednički mandat

Image copyright Reuters Natpis na slici Protesti su naterali Putina da se obrati građanima

Do trenutka obraćanja javnosti preko televizije, on je pokušavao da se distancira od ovog problema, a ranije je govorio da tokom njegovog mandata neće doći do povećanja praga za odlazak u penziju.

Šta donosi novi plan?

Novim planom, koji će biti primenjen od 2019, odlazak u penziju za muškarce će biti pomeren sa 60 na 65 godina.

Pre Putinove intervencije, bilo je zamišljeno da će žene morati da rade osam godina duže - do 63. godine umesto 55, a sada je dogovoreno da će žene ići u penziju sa 60 godina.

Putin je izjavio kako "Rusija poštuje žene".

"Žene ne rade samo van kuće, već održavaju domaćinstvo, podižu decu i unuke. Prag za odlazak u penziju treba da bude niži nego kod muškaraca", rekao je.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Žene na protestu u gradu Ivanovo

Žene koje imaju troje ili više dece moćiće da se penzionišu ranije, rekao je.

Premijer Dimitri Medvedev je prethodno izjavio da su ovu odluku motivisale činjenice da Rusi žive duže i vode aktivnije živote.

Rekao je da u Rusiji ima 12 miliona penzionera koji rade, što je skoro četvrtina svih penzionera.

Gde su se protesti održavali?

U poslednjih nekoliko nedelja više desetina hiljada ljudi protestvovalo je širom Rusije.

"Pomozite državi, umrite pre penzije" pisalo je na jednom transparentu u gradu Omsku u Sibiru, gde je protestvovalo 3.000 ljudi.

"Ova vlada mora da padne", pisalo je na drugom.

Image copyright EPA Natpis na slici "Plati poreze i umri pre penzije" piše na ovom transparentu u Moskvi

Ovaj aktivista je postavio fotografije s protesta u Kosmomolksu na Amuru na daleko istoku Rusije početkom jula.

Ko je protestovao?

Neuobičajeno za Rusiju, demonstrante su činili ljudi s različitih strana političkog spektra.

Pored crvenih komunističkih zastava primećeni su i nacionalistički plakati, a među demonstrantima bilo je dosta onih koji su protiv Putina.

Najava reforme se podudarila s početkom Svetskog prvenstva u Rusiji, zbog čega su mnogi posumnjali da vlada pokušava da prikrije loše vesti.

Zašto se povećava prag odlaska u penziju u Rusiji?

Mnogi ekonomisti i veliki broj stanovnika Rusijes e slažu da postoji problem. Stanovništvo postaje starije, a država troši sve više na penzije.

Posle ekonomskog haosa s početka devedesetih, opao je broj stanovnika u Rusiji. Stopa novorođenih se blago popravila, ali ne u dovoljnoj meri.

Trendovi ukazuju da će 2050. godine 20 odsto Rusija imati više od 65 godina, pokazuju podaci iz Ujedinjenih nacija.

Predsednik Putin je potpisao zakon o penzijama, kojim se predviđa deficit u iznosu 265 milijardi rubalja (4,2 milijardi dolara) u 2018. godini. To je 1,6 odsto budžeta.

To nije održivo, pogotovu tokom ekonomske krize.