Image copyright Reuters Natpis na slici Kapernik je šest godina bio kvoterbek ekipe iz San Franciska

Jedan od najpoznatijih igrača američkog fudbala Kolin Kapernik, koji je izazvao buru u SAD kada je klečao tokom američke himne, novo je lice Najki reklamne kampanje.

Lice bivšeg kvoterbeka San Francisko Fortinajnersa nalazi se na reklami povodom 30 godina od Najkijeve čuvene Just do it reklame.

Kapernik je 2016. klečao tokom izvođenja američke himne koja se izvodi pre meča da bi tako izrazio protest zbog policijskog nasilja nad Afroamerikancima.

Drugi igrači su učinili isto, i taj potez je podelio zemlju i izazvao burnu reakciju predsednika SAD Donalda Trampa.

Tramp je igrače koji su „omalovažili" zastavu SAD nazvao „kurvinim sinovima" i pozvao da svi dobiju otkaze.

Kapernik nije igrao od prošle godine, zbog čega tuži NFL ligu i tvrdi da ga vlasnici timova namerno nisu angažovali zbog aktivizma.

„Veruj u nešto. Čak i ako to znači žrtvovati sve", piše ispod njegovog lica na novoj Najki reklami.

Potpredsednik Najki brenda za Severnu Ameriku Đino Fisanoti izjavio je za ESPN: „Verujemo da je Kolin jedan od najinspirativnijih sportista ove generacije, neko ko je iskoristio moć sporta da bi pomogao svetu da krene napred".

Image copyright Getty Images Natpis na slici Protesti koji su počeli 2016. godine podelili su zemlju

Međutim, na društvenim mrežama je i dosta onih kojima se reklama ne sviđa, pa koriste heštegove poput „bojkot najkija" (#BoycottNike) i #JustBurnIt, što je igra rečima zbog Najki slogana Just Do It

Kantri pevač Džon Rič je čak na internetu objavio fotografiju para Najki čarapa na kojima je isekao grb.

Iz NFL lige su u maju objavili da će timovi čiji su igrači klečali tokom nacionalne himne biti kažnjeni.

Kako navode, igrači koji ne žele da stoje tokom himne mogu da ostanu u svlačionici.

Međutim, nova pravila još nisu počela da se primenjuju, jer su u toku pregovori lige i udruženja igrača. ​