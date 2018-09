Image copyright Reuters Natpis na slici Džudi Denč je u utorak na San Sebastijan filmskom festivalu dobila nagradu za životno delo

Poznata glumica Džudi Denč smatra da je greška što su scene njenog prijatelja Kevina Spejsija izbačene iz poslednjeg filma koji je snimio ovaj glumac.

„Bez obzira na to šta je uradio, ni na koji način ne odobravam da ga brišu iz filmova", rekla je 83-godišnja glumica na filmskom festivalu u Španiji.

Kako kaže, Spejsi joj je pružao utehu tokom snimanja filma nakon smrti njenog muža.

Protiv Spejsija je izrečen niz optužbi za seksualno zlostavljanje, što on negira.

Zbog tog skandala Ridli Skot izbacio je Spejsijeve scene iz filma „Sav novac na svetu" (All the Money in the World) i za iste scene snimio sa Kristoferom Plamerom.

Image copyright Getty Images/Miramax Natpis na slici Spejsi i Džudi Denč u filmu The Shipping News iz 2001. godine

Prema rečima Džudi Denč, odluka da se izbriše Spejsi iz filma je problematičan presedan.

„Da li ćemo se sad vraćati kroz istoriju i brisati sve koji su se na bilo koji način loše ponašali, koji su prekršili zakon ili počinili neki prekršaj", izjavila je Džudi Denč na San Sebastijan filmskom festivalu.

Kako je navela, Spejsi joj je bez obzira na sve uvek bio dobar prijatelj.

Osim toga, istakla je da „ne može da zamisli" šta Spejsi sada radi.

Nakon niz optužbi Spejsijev lik su izbacili i iz poslednje sezone Netfliksove drame „Kuća od karata" (House of Cards), dok je Billionaire Boys Club, u kojem ima sporednu ulogu, užasno je prošao na blagajnama.

Image copyright Getty Images/reuters Natpis na slici Spejsi je uvek bio, a i dalje je, divan glumac, kaže Džudi Denč

Komentari Džudi Denč izazvale su različite reakcije na društvenim mrežama.

Neki su hvalili to što je „rekla šta misli", kao i njen stav da bi „ljudima trebalo dati drugu šansu", ali bilo je i onih koji ističu da je „prešla granicu".

Džudi Denč se nalazi u Španiji kako bi promovisala novi film - špijunski triler „Red Joan" - i primila nagradu za životno delo.