Prva epizoda legendardne serije Doktor Hu sa Džodi Vitaker je pobrala pozitivne kritike.

Ali neki kritičari smatraju da ipak postoji prostor za poboljšanje.

U kritici za San, Rod MekFi piše da Vitaker „možda predstavlja dah svežeg vazduha potreban za oživljavanje franšize".

„Ona ne pravi uvek pravu ravnotežu između čudesnog gika i majstora Gospodara vremena. Nekad se ponaša kao iritantni dečak.

„Ali najveća pohvala je što brzo zaboravite da gledate ženskog Doktora i samo prihvatite da gledate tog Doktora."

Stiven Keli je pohvalio produkciju za poboljšanje, rekavši da sve izgleda mnogo bolje.

„Nikad pre nije Doktor Hu izgledao tako oštro i filmski, niti produkcija tako ubedljivo i skupo", napisao je on.

Ben Lorens je za Telegraf: „Dopadljivo, smešno, hrabro. Doktorka Hu nas vodi u novu eru serije stare 55 godina"

„Kao i svaki fan, bio sam skeptičan. Budžet serije Doktor Hu je relativno nizak da bi napravio promenu".

„Ali više ne. Oseća se da je ovo prava stvar".

Međutim, neki kritičari su iznenađeni promenama.

„Prva epizoda, Doctor Who, The Woman Who Fell to Earth, nije baš savršena", rekao je Hav Fulerton Radio Tajmsu.

„Nekoliko šala (uglavnom one o tome kako se Vitaker prilagođava novoj inkarnaciji), ali i neki dijalozi, su malo dosadni.

„I u celini to je definitivno manje duhovita i citirana verzija Doktor Hua, nego što smo možda videli tokom godina."

„Da li prva epizoda dobra sve vreme?" Ne", rekao je Morgan Džefri iz kompanije Digital Spaj.

„Ali kada se sve zajedno sklopi, pokazuje više nego dovoljno duha i talenta da bi nas uverila da ulazimo u novu eru. I da će biti bolje nego što smo se nadali."

Ben Lorens je za Telegraf rekao: „Sve je tu, ali ipak nešto nedostaje".

„Najbolji kompliment mogu da dam Vitakerovoj nakon prve epizode, njeno menjanje ne izgleda tako radikalno, čini se normalnim"

„Evidentan je i nedostatak zainteresovanosti za predstojeće predstave.

„Iako je izvedba Vitakerove najbitnija stvar epizode, ukupan efekat je po malo nejasan."

Karol Midglej nagradila je epizodu sa četiri zvezde u njenom pregledu iz Tajmsa.

„Najveći kompliment mogu da dam Vitakerovoj nakon prve epizode, njeno menjanje ne izgleda tako radikalno, čini se normalnim", rekla je.

„Nakon 10 minuta, zaboravljavaš da je njen pol problem. Vitaker donosi energiju i modernizuje seriju u poređenju sa njenim prethodnikom, bledokosim Škotom."

Empirepiše da nova epizoda „izgleda lepo u novom formatu".

„Zaista, sve što su Džodi Vitaker i novi likovi obećavali ispostavlja se da je istina.

„Ovi novi objektivi stvarno stvaraju razliku u tome što će emisiji dati teksturu, epski osećaj bolji utisak."