Natpis na slici Da li i vi preglasno hrčete?

Kanađanka koja se žalila zbog maltretiranja nakon što su joj stanodavci tražili da potraži pomoć stručnjaka zbog hrkanja, je izgubila slučaj.

Tužila ih je Odboru za stanodavce u Kvebeku i tražila da joj smanje stanarinu zbog tog slučaja.

Sud pri tom odboru je odlučio da se njeno prekomerno hrkanje ne može smatrati normalnim nivoom buke u stambenom kompleksu.

Saopštio je i da je ona pogrešila jer je odbila da se obrati lekaru.

Problemi su počeli u septembru 2016, kada su je u tri ujutru telefonom pozvali stanodavcu da joj kažu da se njene komšije iz stana ispod žale na hrkanje iz njenog stana, piše u odluci objavljenoj ovog meseca.

U oktobru su se pojavili pred njenim vratima, pokušavajući da nađu rešenje. Pitali su je da li je sa njenim zdravljem sve u redu i kupili su joj dve kutije proizvoda koji smanjuju hrkanje.

Sledećeg dana, pred vratima je pronašla lekarski recept sa prikačenom porukom „vodite računa o sebi".

Stanodavci su je nakon nekoliko nedelja pitali kada planira da zatraži medicinsku pomoć.

Onda je ona u decembru rekla stanodavcima da prestaju da je uznemiravaju. Oni su joj odgovorili uz zvanično obaveštenje kojim traže da popravi situaciju i pretnjom da će od Odbora za iznajmljivanje tražiti da joj otkažu zakup.

Susedi su rekli Tribunalu da zbog hrkanja vikendom nisu mogli da spavaju, kao i da se hrkanje čulo i tokom dana, od ponedeljka do petka kada je radila noćne smene.

Ona je tvrdila da su često udaraju po plafonu kako bi zaustavili buku.

Ona je pred tribunalom rekla da zbog sprečavanja da hrče, nije mogla da uživa u svom stanu i da je oklevala da zove goste.

Rekla je da je počela da spava u svojoj dnevnoj sobi, imala problema sa spavanjem i pala u depresiju koja je trajala tri meseca.

Sud je konstatovao da se očekuje da stanari u provinciji Kvebek tolerišu „normalan" nivo buke kada žive u apartmanskom kompleksu.

Ali je rečeno da konstantno, glasno hrkanje stanarke ne spada u tu kategoriju.

„Disanje je normalno, esencijalno, pa čak i neophodno", navodi se u saopštenju. „Ali hrkanje nije normalno i ako se nastavi preterano, neophodno je tražiti [medicinske] konsultacije."

Pošto zakupac može da pati od poremećaja sna, njena je odgovornost da traži lekarski savet. Sud je saopštio da je nepravično da njeni susedi trpe posledice.

Tribunal je saopštio i da su vlasnici stana imali pravo da pokušaju da reše situaciju, kako bi stanarka i njeni susedi mogli da žive u miru.