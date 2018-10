Image copyright Getty Images Natpis na slici Kim Kardašijan je jedna od najpoznatijih rijaliti zvezda u svetu

Čuvajte se ukoliko na internetu tražite bilo kakve informacije o odnosu Kim Kardašijan sa njenim sestrama ili šta je odgovorila na neki od tvitova Kanjea Vesta.

Rijaliti zvezda je najopasnija osoba za pretragu na internetu u Velikoj Britaniji ove godine, navodi firma za internet bezbednost.

Firma Mekafi (McAfee) istraživala je koliko rezultata internet pretrage vodi ka sajtovima punim virusa.

Prošle godine pobednik je bio pevač Kreg Dejvid.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Naomi Kembel se nalazi na drugom mestu 'najopasnijih osoba za pretragu'

Supermodel Naomi Kembel je na drugom mestu u Velikoj Britaniji, dok je Kortni Kardašijan na trećem.

U prvih pet najopasnijih su i pevačica Adel, kao i voditeljka rijalitija „Ostrvo ljubavi" (Love Island) Kerlon Flek.

Glumica Rubi Rouz iz serije Orange Is The New Black je na vrhu američke liste.

Image copyright Reuters Natpis na slici Rubi Rouz je prva na američkoj verziji liste

Kako navode iz Mekafija, sajber kriminalci selebritije koriste kako bi prevarili građane da kliknu na linkove koji vode ka spornim sajtovima.

Kada se to desi, sajt vam instalira viruse koji potom kradu lične informacije ili šifre.

Radž Samani iz Mekafija kaže da živimo u „brzom svetu na koji veoma utiču pop kultura i društvene mreže".

„Beskrajne su mogućnosti kako izabrati opcije za zabavu, a sa koji ima Kim Kardašijan ljudi će učiniti sve što mogu stvari da budu barem malo kao ona".

Zbog toga oni nude i nekoliko saveta kako ostati bezbedan na internetu.

Kako navode, gledajte video snimke samo sa pouzdanih ili plaćenih sajtova i ulazite na priče izvora kojima verujete.

Takođe, oni savetuju građane da redovno apdejtuju antivirus aplikacije i softvere.