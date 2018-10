Image copyright Reuters Natpis na slici Predsednik Tramp je komentarisao razvoj događaja oko kandidature sudije Kavana

Američki predsednik Donald Tramp rekao je novinarima da su trenutno „strašna" i „teška" vremena za mlade muškarce u SAD.

Trampova zapažanja su usledila nakon što je ponovio podršku kandidatu za sudiju Vrhovnog suda Bretu Kavanu kojeg je nekoliko žena optužilo za seksualno zlostavljanje.

Glasanje za sudiju Vrhovnog suda je odloženo jer FBI istražuje otužbe koje Kavano negira.

Tramp je izjavio da veruje da će Senat izglasati Kavana za sudiju najvišeg suda u SAD.

Ukoliko Kavano bude izabran za jednog od devet sudija, to bi značilo pomeranje tasa na vagi Vrhovnog suda u korist republikanaca.

Šta je Tramp izjavio?

Obraćajući se novinarima u Beloj kući, Tramp je rekao: „Čitavog života su me učili da si 'nevin dok se ne dokaže suprotno', ali danas ste krivi dok ne dokažete da ste nevini. To je veoma, veoma teško stanje."

„Ovo je strašno vreme za mlade Amerikance, možete da budete krivi za nešto za šta zapravo možda niste krivi".

Kako kaže, čeka šta će FBI istraga otkriti o njegovom favoritu za Vrhovni sud i ne želi da „prekida" bilo šta.

Predsednik SAD se u Misisipiju podsmevao svedočenju profesorke Kristin Blejzi Ford, ali bez pominjana njenog imena.

Ona kaže da ju je sudija Kavana napao kada su bili tinejdžeri.

„Pre 36 godina, dogodilo se ovo: Popila sam jedno pivo! Mislite li da je bilo...? Ne! Samo jedno pivo", rekao je Tramp, na šta se publika smejala.

„Oh, dobro. Kako ste došli kući? Ne sećam se. Kako ste došli tamo? Ne sećam se? Gde se nalazilo to mesto? Ne sećam se. Pre koliko godina se to desilo? Ne znam. Ne znam. Ne znam! Ne znam! U kom kraju se to dogodilo? Ne znam."

„Gde je bila kuća? Ne znam" U prizemlju, na spratu, gde se to dogodilo? Ne znam! Ali popila sam jedno pivo. To je jedina stvar koje se sećam. I čovekov život je uništen."

Tramp je zatim kritikovao one koje je optužio da manipulišu tužiocima iz političkih razloga.

„Žele da unište ljude. To su jako zli ljudi", rekao je.

Publika je skandirala: „Želimo Kavana! Želimo Kavana!"

Sud javnog mnjenja

Analiza Entonija Zarkera, dopisnika BBC iz Amerike

Predsednik Tramp je stao u odbranu mladih (verovatno belih i privilegovanih) muškaraca, nevinih ili krivih, čija je reputacija odjednom u opasnosti, godinu dana nakon što se pojavio #MeToo pokret.

U državi u kojoj su mladi crni muškarci zatvarani pet puta više od belaca, koncept "nevin dok se ne dokaže suprotno" može štrčati u krivičnom postupku.

Međutim, za ostale građane - posebno bogate i sa jakim vezama - to predstavlja osnovni koncept američke pravde i sudskog procesa.

Ovakve garancije malo znače kada sud javnog mnjenja, masovnih medija i američke kulture donosi presude.

Kritičari sudije Kavana su brzo istakli da njegova kandidatura liči na intervjuu za posao na kojem je najgori scenario koji može da se desi - da ne bude unapređen na najmoćniju poziciju u pravosuđu SAD.

Ali da li je samo unapređenje u igri? Branioci sudije Kavana ističu da optužbe mogu od njega napraviti profesionalnog i društvenog otpadnika. Već je izgubio podršku studenata, kolega i uprave, a i ostao je i bez posla na Harvardu.

Ako ne bude izabran za sudiju Vrhovnog suda, može ostati sudija - ali će zauvek biti optuženi sudija.

Sud javnog mnjenja možda ne pošalje ljude u zatvor, ali - kao što je predsednik Tramp istakao - njegove presude dolaze sa posebno gorkim ukusom.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Tramp je u julu nominovao Kavana za sudiju Vrhovnog suda

Šta donosi najnovija istraga FBI?

Lider većine u Senatu Mič Mekonel izjavio je u utorak da će samo senatori videti izveštaj FBI.

Tramp i ostali republikanci žele da FBI istraga bude gotova ove nedelje.

U međuvremenu, advokat profesorke Ford kaže da istražitelji tek treba da ih kontaktiraju, pet dana nakon pokretanja istrage.

„Nezamislivo je da FBI sprovede detaljnu istragu o optužbama doktorke Ford, a da je ne intervjuiše", naveo je njen pravni tim u pismu upućenom direktoru FBI Kristoferu Reju.

Republikanci su optužili demokrate da žele da odlože glasanje dok ne prođu srednjeročni izbori, u nadi da će imati kontorlu nad Kongresom i tako uticati na izbor sudije Kavana.

Ali demokrate kažu da ne treba žuriti sa glasanjem i da FBI treba da ima više vremena da istraži optužbe protiv nominovanog sudije.

Kakve su političke reakcije?

Članica najvišeg sudskog komiteta demokrata Dijana Fajnstin je izjavila da bi bilo prerano glasati u petak kao što su to republikanci planirali.

Senatorka Lindzi Grejam, republikanka iz Južne Karoline koja je strastveno podržala kandidovanog sudiju, izjavila je da bi predsednik trebalo ponovo da predloži sudiju Kavana ukoliko ga Senat ne izabere.

Senator Džef Flejk, republikanac iz Arizone koji je pomogao da se pokrene istraga FBI, kritikovao je sudiju zbog „oštrih" izjava tokom saslušanja u Senatu prošle nedelje.

„To me brine", rekao je Flejk u Vašingtonu u utorak. „Ne možemo to da imamo u sudu".

Nije jasno kako će Flejk glasati, ali Republikanci imaju veću kontrolu nad senatom (51-49) i mogu da dopuste sebi samo jedno neslaganje.

Ko je optužio sudiju Kavana?

Sudija Kavano negira optužbe tri žene: