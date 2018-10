Image copyright Reuters Natpis na slici Žair Bolsonaro (levo) će se u drugom krugu predsedničkih izbora suočiti sa levičarem Fernandom Hadadom (desno)

Kandidat ekstremne desnice Žair Bolsonaro pobedio je u prvom krugu brazilskih predsedničkih izbora u Brazilu.

U drugom krugu, koji će biti održan 28. oktobra, protivnik će mu biti kandidat Leve radničke partije Fernando Hadad.

Nakon skoro svih prebrojanih glasova, Bolsonaro je imao 46 odsto, a Hadad 29 odsto glasova.

Ankete javnog mnjenja sprovedene pre izbora su predviđale da će u drugom krugu biti tesno.

Ipak, nekada beznačajna Socijalno liberalna stranka (PSL) Bolsonara sada može da postane najveća sila u Kongresu, dok analitičari kažu da je ovo velika promena u brazilskoj politici.

Bolsonaro dobija veću podršku na talasu nezadovoljstva u Brazilu zbog produžene recesije, porasta zločina i široko rasprostranjene korupcije u najvećoj ekonomiji Južne Amerike.

Zašto se očekuje da će Bolsonaro da provede 28. oktobr na plaži

Kati Vatson, dopisnik BBC za Južnu Ameriku

Bolsonaro je očekivao da će pobediti još u prvom krugu, čak iako su ankete pokazivale drugačije.

„28. oktobra možemo svi na plažu", rekao je on kada se pojavio u nedelju. Njegovi pristalice su već nekoliko sedmica govorile da bi njihov kandidat mogao da pobedi.

On je tek nedavno postao prvi izbor u anketama, ali Brazilci će morati da sačekaju još tri nedelje da bi saznali da li će to biti on ili Fernando Hadad.

Brazil je veoma podeljen. To se oseća u razgovoru sa biračima. Veliki broj ljudi mi je rekao da bi glasali za „najmanje lošeg" kandidata.

Postoje oni koji su odlučni da nikada ne dozvole radničkoj partiji da ponovo vlada, a s druge strane, ostali su očajni u pokušaju da ne dozvole krajnje desničarskom kandidatu da rukovodi ovom mladom demokratijom.

Postoji osećaj nervoze koji visi nad Brazilom.

Budućnost Brazila će se u velikoj meri razlikovati, u zavisnosti od toga ko će na kraju pobediti.

Zašto je Bolsonaro tako kontroverzan?

Bivši vojni kapetan imao je brojne provokativne izjave.

Njegov tvrdi pristup zakonu i poretku vratio je uspomene na britansku vojnu diktaturu koja je trajala dve decenije. Podržao je vojsku i one koji zahtevaju veću sigurnost u zemlji sa rastućim nivoom nasilja i zločina.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Bolsonara sve vreme podržava vojska

Mizogina i homofobična retorika izazvala je ogorčenje i proteste, dok je njegov stav protiv aborutsa dobio podršku od miliona evangelista.

Njegov sin Eduardo okačio je na Tviter fotografiju sebe i bivšeg glavnog stratega američkog predsednika Donalda Trampa, Stiva Benona, a za kojeg je istakao da je u kontaktu sa očevom kampanjom za pomoć u borbi protiv „kulturnog marksizma".

Bolsonaro ekonomski podržava smanjen uticaj države. Najavio je planove za smanjenje poreza, privatizaciju državnih preduzeća i ograničavanje stranog vlasništva nad prirodnim resursima.

Veruje da će prodaja firmi pomoći u borbi protiv korupcije u vladi - što je jedan od fokusa njegove kampanje.

Bolsonaro je bio izboden u kampanji, što je izazvalo veliku medijsku pažnju.