Image copyright Getty Images Natpis na slici Suprotstavljeni dvojac je sad i na različitim političkim stranama.

Najpoznatiji sukob u muzičkoji industriji - između Tejlor Svift i Kanjea Vesta - zvanično je postao politički.

Svift, koja se dugo nije izjašnjavala o politici, podržala je dva demokratska kandidata u njenoj rodnoj državi Tenesi pred srednjeročne izbore.

Sa druge strane, Kanje Vest je strastveni simpatizer predsednika Donalda Trampa i ove nedelje će se sastati s njim na ručku.

Njihovi potezi su pokrenuli debatu među političkim akterima u Americi o podršci poznatih ličnosti političarima.

Sve deluje nekako nestvarno... pa hajde da se osvrnemo na dosadašnju dramu.

2009: Sukob počinje

Sve je počelo septembra 2009. godine na dodeli MTV video nagrada u Njujorku.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Nagrada iz 2009. je prva nagrada za video koju je Tejlor Svift osvojila

Devetnaestogodišnja Tejlor Svift je „pobedila" Bijonse i osvojila nagradu za Najbolji video ženskog izvođača kantri-pop tinejdžerskom himnom You Belong With Me kada je Kanje skočio na binu i prekinuo njen govor.

„Jo, Tejlor, baš mi je drago zbog tebe i pustiću te da završiš, ali Bijonse ima jedan od najboljih spotova svih vremena! Jedan od najboljih spotova svih vremena!", rekao je Kanje pred milionskim auditorijumom.

Bijonse je bila zatečena, publika je zbiždala, a Tejlor Svift je delovala izgubljeno i navodno napustila binu u suzama.

Bijonse je kasnije tokom ceremonije pozvala Svift da se vrati na bini u „proživi svoj trenutak". Gostujući u emisiji Džeja Lenoa dva dana kasnije, Vest je priznao da je bio nepristojan.

Izvinio se nekoliko puta, ali su svi zapamtili taj ispad. Čak ga je i tadašnji predsednik Barak Obama nazvao „tikvanom" zbog toga.

2010: Kanje se izvinjava

Tokom poduže oluje tvitova septembra 2010. godine, Vest se ponovo izvinio i rekao da je napisao pesmu za Tejlor Svift, pre nego što je obrisao nalog.

Ali samo nekoliko dana kasnije, Svift je na dodeli MTV video nagrada 2010 izvela pesmu Innocent, očigledno posvetivši tekst Vestu: „Trideset dve godine i još uvek odrastaš - Ti nisi takav kakvim se predstavljaš - Još uvek si nevin" (Thirty two and still growin' up now// Who you are is not what you did // You're still an innocent).

Kanje Vest je povukao izvinjenje, optuživši Svift da je iskoristila dodelu nagrada kako bi se okitila pažnjom.

2013: Kanje povlači izvinjenje

Nekoliko dana pre nego što je po prvi put postao otac, Kanje Vest je dao intervju za Njujork Tajms i izjavio da uopšte ne žali zbog incidenta sa Tejlor Svift.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Kanje i Kim su počeli da se zabavljaju 2012. godine

„Ako neko čita ovo i očekuje nekakvo potpuno izvinjenje, trebalo bi odmah da prestane sa čitanjem", rekao je.

Takođe je izjavio da su ranija izvinjenja služila kako bi se „smanjio pritisak".

2015: BFFs?

Do 2015. godine, izgledalo je kao da je sukob daleko za njima. Vest je nagovestio da zajedno rade na muzici, a Kim Kardašijan je zajedno sa sestrom Kendal bila na koncertu Tejlor Svift u Londonu.

Njih troje su se zajedno pojavili na dodeli Video nagrada i Svift je ismevala i citirala Kanjea.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Vest je Tejlor poklonio cveće tokom ceremonije

Takođe se na društvenim mrežama šalila kako će ga podržati na izborima nakon što je Kanje najavio da će se kandidovati za predsednika 2020. godine.

2016: Probuđen sukob

Sve se promenilo kada je Kanje Vest izbacio pesmu Famous u februaru 2016. godine.

Tekst pesme ide: „Mislim da bi Tejlor i ja ipak mogli da imamo seks? - Zašto? Ja sam od te kučke napravio poznatu ličnost" (I feel like me and Taylor might still have sex// Why? I made that bitch famous).

Nakon što je stih izazvao kritike, Kanje se branio na Tviteru, rekavši da je zapravo pružio kompliment pop zvezdi i citirao je.

„Zvao sam Tejlor i sat vremena smo razgovarali o pesmi i ona misli da je zabavna i dala je blagoslov", tvitovao je.

Ali predstavnici Tejlor Svift su odgovorili, insistirajući da Svift nije bila obaveštena o rečenici sa kučkom, „upozorivši ga da pesma sadrži jaku mizoginu poruku".

Image copyright Getty Images Natpis na slici Njih dvoje su navodno bili u dobrim odnosima tokom 2015. godine.

Kada je Svift osvojila Gremi nagradu za Album godine, nekoliko nedelja od objavljivanja albuma 1989, ponovo se osvrnula na Vesta.

„Uvek će tu biti ljudi koji će pokušati da naruše vaš uspeh ili probati da se ogrebu o vašu slavu - ali ako se samo usredsredite na posao i ne dozvolite da vas ti ljudi ometaju, jednog dana, kada postignete to što ste hteli, pogledaćete oko sebe i znaćete da ste za to zaslužni vi i ljudi koji vas vole - i to će biti najbolji osećaj na svetu" - rekla je tokom govora.

U intervjuu za GQ magazin, Kim Kardašijan je rekla da je Tejlor Svift „u potpunosti odobrila" pesmu Famous.

„Iznenada je htela da se ponaša kao da nije. Kunem se, mog muža toliko napadaju, a on je ispratio pravilan protokol i čak pozvao Svift da dobije njeno odobrenje", izjavila je.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Kim je ranije ove godine poslala svoj parfem svim „hejterima", uključujući i Svift

Takođe je rekla da je postojao snimak razgovora, ali da im je advokat Tejlor Svift rekao da ga unište.

Vest je zatim objavio spot za pesmu, koji je privukao još više pažnje od stihova.

Spot sadrži hiper-realistične modele gole Tejlor Svift u velikom krevetu zajedno sa predsednikom Trampom, Bušom, Rijanom i urednicom Voga (pored Kanjea, Kim i dvoje njihovih bivših partnera).

Kim Kardašijan je zatim objavila snimak telefonskog poziva i trolovala Svift uz mnogo emodžija zmije, a taj trend su ispratili i fanovi.

U sada već obrisanom postu, Svift je insistirala da nije bila obaveštena o delu stiha sa kučkom i optužila bračni par za „napad na lik".

„Jako bih volela da me isključe iz ove priče, čiji deo nisam htela da budem još od 2009. godine", istakla je u izjavi.

2017: Look What You Made Me Do

Svift je pročistila Instagram nalog pre objavljivanja šestog studijskog albuma Reputation i najavila video sa zmijama - izabravši upravo tu životinju kao maskotu kojom će promovisati nove pesme.

Singl Look What You Made Me Do je označio da je stara Tejlor „mrtva" i mnogi veruju da se reči pesme odnose upravo na Vesta: „Svet nastavlja dalje - novi dan, nova drama - ali ne i za mene - ja samo razmišljam o karmi"(The world moves on / Another day another drama, drama / But not for me, not for me / All I think about is karma).

Spot za ovu pesmu je oborio sve rekorde gledanosti. U njemu se pojavljuje Tejlor u istoj odeći sa dodele nagrada 2009. godine, ponavljajući staru izjavu.

2018: Šta sledi?

Kako su na suprotnim stranama političkog spektra, ujedinjenje povodom najavljivane kandidature 2020. godine ne deluje verovatno.

Ali koliko ozbiljno treba da shvatimo njihov politički aktivizam?

Vote.org je izjavio za Bazfid njuz da je post koji je Svit podelila sa njenih 112 miliona pratilaca na Instagramu povećao broj registrovanih glasača - 65 hiljada ljudi se prijavilo za samo 24 sata.

A ne deluje kao da će bračni par Vest uskoro napustiti političku arenu.

Kim Kardašijan je ranije ove godine posetila Belu kuću i zatražila pomilovanje šezdesetrogodišnje Alis Meri Džonson, koja je osuđena na doživotnu kaznu zatvora zbog trgovine drogom. Kasnije je Džonson zagarantovano ranije puštanje.

Rijaliti zvezda je izjavila da želi vuše da bude počitički angažovana, a u prošlosti je u svojoj emisiji govorila o nasilju vatrenim oružjem.

Kanje je prvi put viđen u Tramp kuli 2016. godine, na sastanku sa, tada još uvek predsedničkim kandidatom, Donaldom Trampom.

Ali poslednjih nedelja je više puta viđen sa kačketom Make America Great Again, branio je Trampa u TV gostovanjima, ponovo obrisao društvene mreže, a sada ima zakazan ručak u Beloj kući.

Tako da, ko zna šta će se sledeće desiti?