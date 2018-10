Image copyright AFP Natpis na slici Magazin Forbs naveo je da Devi vredi 1,5 milijardi dolara

On je za sebe rekao da je najmlađi milijarder u Africi. Sada je kidnapovan u glavnom gradu Tanzanije Dar es Salamu, navode iz policije.

Muhamed Devi, 43-godišnjak, je otet ispred hotelske teretane, gde je išao na redovan jutarnji trening.

Uhapšena su tri nepoznata napadača, a dvojica otmičara su strani državljani, dodala je policija.

Motiv za otmicu Devija je još uvek nejasan.

Sve veće razlike između bogatih i siromašnih država u SAD

U 20 gradova živi više milijardera nego u ostatku sveta

Ko je Muhamed Devi?

Finansijski časopis Forbs procenio je da Devi vredi 1,5 milijardi dolara i opisao ga je kao jedinog milijardera Tanzanije.

U izveštaju iz 2017. godine piše je da je Devi bio najmlađi milijarder Afrike.

Natpis na slici Motiv za otmicu Devija je još nejasan

Devi je i glavni sponzor jednog od najvećih fudbalskih timova Tanzanije - Simba.

On je 2016. godine obećao da će donirati barem pola svog bogatstva u dobrotvorne svrhe, pisao je Forbs.

Devi, lokalno poznat kao Mo, uspeo je da pretvori porodični biznis u pan-afrički konglomerat, izveštava BBC dopisnik Ahuman Tulia iz Dar es Salama.

Njegova kompanija METL učestvuje u proizvodnji tekstila, brašna, pića i jestivih ulja u najmanje šest afričkih država.

Devi je celu deceniju bio poslanik vladajuće stranke do 2015. godine. On je 2014. izjavio u intervjuu za BBC da mu je zbog toga verovatno bilo lakše da upozna visoke političare, ali da mu to nije pružilo nepravednu prednost, pošto su ih znali, kako kaže, i drugi privrednici.

Ministar za životnu sredinu Januar Makamba, prijatelj Devija, tvitovao je da je razgovarao sa njegovim ocem, a porodica je potvrdila da je kidnapovan.

Šta još znamo o otmici?

Otmica se desila u bogatoj četvrti grada.

Otmičari su pucali u vazduh pre nego što su uvukli milijardera u auto, naveli su očevici.

Devi, fitnes entuzijasta, nije imao čuvara i sam je vežbao u teretani, izjavio je novinarima komesar za policiju grada Pol Makonda.

Dva otmičara su bili beli muškarci, dodao je.

Bezbednosno osoblje širom Tanzanije je upozoreno zbog otmice, saopštila je policija.

Da li su kidnapovanja česta u Dar es Salamu?

Ahuman Tulia, BBC Afrika, Dar es Salam

Dar es Salam je veoma siguran, u poređenju sa Lagosom ili Johanesburgom, glavnim gradovima u Nigeriji i Južnoj Africi.

Biznismeni nikada nisu strahovali od kidnapovanja i često se kreću sami.

Neki možda imaju vozače, ali ne i telohranitelje. Dakle, otmica Devija je veliki šok.