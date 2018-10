Image copyright Getty Images Natpis na slici Pesma je neverovatno popularna iz maltene neobjašnjivih razloga

"It's gonna take a lot to take me away from you."

Bilo da se radi o muzičkoj želji prijatelja koji po milioniti put želi da je čuje tokom večerašnjeg izlaska ili mimu, Afrika grupe Toto je pesma koje internet jednostavno ne može da se otarasi.

To je jedna od najslušanijih pesama u 2017. godini sa neverovatnih 396 miliona pregleda na Jutjubu i 426 milona strimova na Spotifaju, ali čujte ovo - objavljena je još 1982.

Pa zbog čega je ova soft rok pesma toliko popularna?

Rađanje hita

Rađanje hita

1983. godina nam je donela mnoge stvari koje su neprimetno postale deo naše svakodnevice.

Postalo je obavezno da vozač i suvozač budu vezani u automobilu.

U gejmingu, vodoinstalateri Mario i Luiđi su debitovali u igrici kao Mario braća.

A u svetu muzike, pa - svedočili smo debitovanju pesme Afrika američkog benda Toto na britanskoj top listi.

Dejvid Bouvi, Blondi i Majkl Džekson su bili na vrhu britanske top liste osamdesetih.

Konkurencija je bila jaka, s obzirom da se tada uveliko puštala Bili Džin Majkla Džeksona.

Pesma se zadržala na trećem mestu pre nego što je ispala sa liste. I nije uznemiravala britansku top listu sve do 2013. godine kada je provela nedelju nada na 67. mestu pre nego što je još jednom nestala.

Mimovi, božanstveni mimovi

Ali zašto se vratila na liste 2013. i postala ponovo bitna 2018. godine? Vreme je za kratku lekciju o istoriji interneta.

Početkom 2013. godine, na Jutjubu su se pojavile obrade i parodije pesme.

Afrika se ubrzo čula svuda, od scene seksa u Čudnijim stvarima, do parodije u emisiji Tonight Show Džimija Felona.

Ali opsesija pesmom bi nekad otišla predaleko. Uzmimo za primer ovaj Tviter bot nalog koji postavlja tekst pesme Afrika...

Svakog

božjeg

dana.

Zatim, ranije ove godine, Tviter nalog je pokrenuo kampanju da bend Vizer snimi obradu ovog hita iz osamdesetih.

Obrada je snimljena i to je ponovo izazvalo interesovanje.

Zbog čega se toliko sviđa ljudima?

Opsesija pesmom Afrika seže mnogo dalje od mimova.

Neke od najslušanijih pesama prošle godine su One Last Time Arijane Grande, Shape Of You Eda Širana i - pogodili ste - Afrika grupe Toto.

I to je jedna od najpretraživanijih pesama na Guglu u Britaniji.

Čak je i voditelj prvog programa BBC radija Greg Džejms opisuje kao „euforičnu" i „jednu od najvećih pesama ikada snimljenih".

Ipak, ne smatraju je svi toliko „euforičnom" kao Greg.

Arijana Grande i Ed Širan su neki od najslušanijih muzičara na Spotifaju

Profesorka Barbara Lebrun, koja istražuje pop muziku, kaže da je pesma zapravo mnogo tužnija nego što ljudi misle.

„Ja je doživljavam kao veoma saosećajnu, ali je takođe veoma tužna i puna očajanja."

Takođe je za BBC pričala o zbunjujućoj geografskoj odrednici pesme.

„Da li on dočekuje kišu u pustinjskoj zemlji? U kom delu Afrike se nalazimo?"

„Mislim da je to predstava belih ljudi o egzotici", kaže Lebrun koja, bez obzira na sve, veruje da je pesma „veoma dobro urađena."

„Sintisajzeri su malo zastareli, ali možda su mlađim generacijama zanimljivi?

Omiljena među fanovima

Samoproklamovana obožavateljka Grejs Šejdman kaže da ljudi vole ovu pesmu na više različitih „nivoa".

„Harmonija te pesme je pomešana sa magijom, po mom mišljenju", kaže Grejs.

„Prebaci vas u raj sint muzike osamdesetih."

Toto je od osnivanja 1976. godine više puta promenio postavu.

Kliford Stam, takođe obožavatelj, misli da je u pitanju vanvremenski klasik.

„Postoji dovoljno dugo da ljudi mogu da je zapamte, ogroman broj ljudi je prepoznaje, pa maltene ima svrhu društvenog okupljanja."

„Ne može svako da zapamti pesmu od prošlog utorka, ali smo svi čuli ovaj klasik u kojem možemo zajedno da uživamo."

Iako nema naznaka da bi Afrika mogla ponovo da dominira listama, verovatno se možemo složiti oko jedne stvari...

"There's nothing that a hundred men or more could ever do."