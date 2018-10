Natpis na slici Ko je naslađi?

Vest koja je obradovala mnoge - Velika Britanija čeka još jednu kraljevsku bebu.

Vojvotkinja od Saseksa na svet će doneti još jednu kraljevsku bebu u proleće 2019. godine.

Za sve one koji jedva čekaju, evo fotografija dosadašnjih beba britanske kraljevske porodice.

Princ Džordž

Svako bi želeo uživa u ovako udobnoj odeći.

Porastu dok se okreneš - princ Džordž godinu dana kansije.

Princeza Šarlot

Princeza Šarlot u garderobi u kakvoj je uživao i brat Džordž.

Princ Lui

Ne zna se ko je slađi.

Bratsko-sestrinska ljubav.

Kraljica

Crno-bela fotografija nastala 1926. godine - preslatko.

Tri godine kasnije...

Princ Filip

Kakva slatka faca!

Princ Čarls

Nije baš oduševljen fotografisanjem.

Princ Vilijam

Ni Vilijam nije oduševljen foitografisanjem.

Princ Hari

Bratsko poziranje.

Princeza Beatrisa

Kako izgledada lepo i po ciči zimi?

Lako je...

Princeza Judžini

Princeza Jugini se nedavno udala. Kao beba, bila je slatki mali smotuljak.

