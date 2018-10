Filip Moris optužen za licemerje zbog anti-pušačke reklame

Natpis na slici Reklama je odštampana preko četiri strane u Dejli Miroru

Jedna od najpoznatijih kompanija za proizvodnju duvana, koja ima fabriku i u Srbiji, Filip Moris, optužena je za „neviđemo licemerje" zbog nove kampanje koja poziva pušače da ostave cigarete.

Proizvođač Malrbora je reklamu nazvao „važnim korakom" ka „konačnom prestanku prodaje cigareta".

Ali britanski centar za istraživanje raka ističe da kompanija samo pokušava da promoviše zamenu za pušenje.

„Ovo je neviđeno licemerje", rekli su iz centra, dodavši da Filip Moris još uvek promoviše pušenje van Velike Britanije.

„Najbolji način da Filip Moris pomogne ljudima da prestanu da puše jeste da prestane da proizvodi cigarete", rekao je Džordž Batervort, menadžer Centra za istraživanje raka.

Ova organizacija je istakla da je pušenje jedan od glavnih uzročnika raka i pozvala ljude da u potpunosti odustanu od pušenja, čak i od elektronskih cigareta.

Dobrotvorna zdravstvena organizacija Action on Smoking and Health (Ash) je takođe kritikovala kampanju koja se zove „Prdrži mi upaljač" i koja je objavljena na četiri strane u izdanju Dejli Mirora za ponedeljak - rekavši da je to pokušaj Filip Morisa da zaobiđe pravila o zabrani reklamiranja duvana.

Takođe postoji i video kampanja, koja prikazuje mladu devojku kako napeto pregovara sa prijateljima oko predaje upaljača, dok je oni svi teraju da ostavi pušenje.

U Velikoj Britaniji je zabranjen skoro svaki oblik reklamiranja i promovisanja duvana, a pravila koja su počela da se primenjuju prošle godine nalažu da cigarete i duvan moraju da se prodaju u običnim zelenim pakovanjima.

Debora Arnot, direktorka organizacije ASH, kaže da Filip Moris i dalje reklamira Marlboro cigarete gde god je to u svetu dozvoljeno.

„Stvar je u tome što to više ne mogu da rade u Britaniji, mi smo mračno tržište na kom su reklame, promocije i sponzorstva zabranjeni i cigarete se pakuju u običnim kutijama."

„Tako da Filip Moris promoviše ime kompanije koja je direktno povezana sa Marlborom", rekla je Arnot.

Iz Filip Morisa su ranije izjavili da žele da dostignu „nepušačku" budućnost.

Image copyright Science Photo Library Natpis na slici Kampanja predlaže četiri načina za ostavljanje cigareta

Kao i mnoge kompanije za proizvodnju duvana, Filip Moris se okreće proizvodima koji će zameniti cigarete, kako broj pušača u Velikoj Britaniji nastavlja da opada.

„Potrebno je vremena"

Direktor kompanije Piter Nikson kaže da nova kampanja „pruža podršku pušačima da nađu zamenu za cigarete".

Upitan zašto, ako Filip Moris već toliko želi da natera pušače da prestanu da koriste cigarete, nisu prosto prestali da proizvode cigarete i okrenuli se drugim proizvodima, Nikson je rekao da bi u tom slučaju pušači samo prešli u ruke konkurenata.

„Naš posao se još uvek zasniva 87 odsto na cigaretama. Želimo da dođemo do nepušačkog društva i nudimo samo druge proizvode, ali za to je potrebno vreme", rekao je.

Nikson je rekao da je kompanija uložila više od 4 milijarde funti na razvoj alternativnih metoda za pušače.

Kampanja predlaže četiri načina za ostavljanje cigareta.

Potpuno neočekivano, Dejli Miror je uvodniku istakao da ima „posebno zadovoljstvo da podrži kampanju".

Dodaju „Da, bili smo iznenađeni što se Filip Moris odlučio na ovu kampanju, ali to što su rešili da ohrabre ljude da ostave pušenje može da bude samo dobra stvar."

Engleska je jula prošle godine predstavila plan da u sledećih nekoliko decenija postane nepušačko društvo.