Njegovi advokati su se žalili na presudu

Sudija u Ekvadoru presudila je protiv suosnivača Vikiliksa Džulijana Asanža, koji je žalio na nova pravila koja mu se nameću u ambasadi u Londonu.

Sudija je odlučila da zahtevom koji su stavili pred Asanža - da plaća internet i čisti za svojom mačkom- Evador nije prekršio njegovo pravo na azil.

Asanž je tvrdio da su ovi uslovi prekršili njegova „osnovna prava i slobode" i da su imali nameru da ga izbace.

Njegovi advokati su se žalili na presudu.

Asanž se sklonio u ambasadu pre šest godina, kako bi izbegao izručenje Švedskoj u slučaju osude za seksualno zlostavljanje.

Ako napusti zgradu, on se suočava sa hapšenjem zbog navodnog kršenja uslova kaucije.

Ranije ovog meseca, Asanž je dobio novi kućni red od ambasade u Londonu, koji je podrazumevao plaćanje za korištenje interneta i bolju brigu o mački. Takođe mu je zatraženo da održava kupatilo čistim i da plati za sopstvenu hranu i pranje veša.

Mačku su Asanžu poklonila deca

Advokat Vikiliksa Baltazar Garson je pokrenuo pravni postupak u Ekvadoru ranije ovog meseca i Asanž se obratio na saslušanju u glavnom gradu Kitu u ponedeljak - putem telekonferencije.

Rekao je da je Ekvador pokušavao da okonča njegov azil u ambasadi, kako bi ga izručili SAD. Američki državni tužilac Džef Sesions izjavio je da je hapšenje Džulijan Asanža - prioritet.

Vikiliks su postavili Asanž i grupa prijatelja 3006. godine, kao mesto na kome bi mogli da se prijave poverljivi dokumenti i slike na internetu

Ekvadorski državni tužilac Inigo Salvador rekao je da ako Asanž želi da ostane „i poštuje pravila ... može ostati u ambasadi sve dok on to želi". Dodao je da je njegovo vreme u ambasadi do sada koštalo Ekvador 6 miliona dolara.

Sudija Karina Martines presudila je protiv Asanža, rekavši da je ministarstvo spoljnih poslova zaduženo za određivanje njegovih uslova života.

Pravni tim Asanža pokrenuo je žalbu koju će viši sud razmatrati u narednim danima.

U martu, ambasada u Londonu uklonila je internet Asanžu, optužujući ga za „mešanje u poslove drugih zemalja".

Kasnije je rekla da će veza biti delimično obnovljena.

Vikiliks su postavili Asanž i grupa prijatelja 3006. godine, kao mesto na kome bi mogli da se prijave poverljivi dokumenti i slike na internetu.

Sajt je pustio snimke američkog vojnog helikoptera tokom 2010. godine, na kome se vidi kako se puca na civile u Iraku.