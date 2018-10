Image copyright Getty Images Natpis na slici Nils Hogel sakrio je lice pred kamerama na suđenju 2014. godine

Bivši medicinski tehničar koji je optužen za ubistvo preko 100 pacijenata trebalo bi da se pojavi na suđenju u Oldenburgu - gradu na severu Nemačke.

Detektivi tvrde da je Nils Hogel (41) davao smrtonosne doze lekova ljudima o kojima je brinuo u dve bolnice na severu Nemačke.

Njegov motiv, tvrde istražitelji, bio je da impresionira kolege pokušavajući da ih oživi nakon napada.

Hogel već služi doživotnu kaznu zbog ubistva ljudi o kojima je brinuo.

Poslednje suđenje održaće se posle dobijanja toksikoloških nalaza sa ekshumiranih ostataka ostalih ljudi.

Sada se veruje da je Hogel ubio 36 pacijenata u Oldenburgu i 64 u obližnjem Delmenhortsu između 1999. i 2005. godine.

Reporterka BBC-a Dženi Hil iz Berlina javlja da je slučaj osetljivo pitanje za zvaničnike iz oblasti zdravlja jer ih porodice žrtava optužuju da su žmurili na Hogelova ubistva.

Ako bude osuđen za sve smrti, postaće najgori serijski ubica u Nemačkoj posle rata.

Inspektori kažu da postoji mogućnost da je ubio i više ljudi ali da su potencijalne žrtve kremirane.

„Nadam se da će biti osuđen po svim tačkama kako bi porodice žrtava mogle da nađu mir", rekla je Petra Klaj koja vodi grupu za podršku žrtvama.

Image copyright AFP Natpis na slici Tokom suđenja je psihijatru priznao da je ubio i do 30 ljudi

Očekuje se da porodice navodnih žrtava ispune sudnicu.

Hogel je prvi put uhvaćen 2005. godine - kada je bez recepta injektovao lek pacijentu u Delmenhorstu. Godine 2008. je osuđen na sedam godina zatvora zbog pokušaja ubistva.

Tokom 2014-15, na drugom suđenu osuđen je za dva ubistva i dva pokušaja ubistva, kada je dobio maksimalnu kaznu.

Rekao je da mu je „iskreno žao" i da se nada da će porodice pronaći mir. Rekao je i da je odluke o tome da počini zločine doneo „relativno spontano".

Ipak, tokom suđenja je psihijatru priznao da je ubio i do 30 ljudi.sychiatrist that he had killed up to 30 people.

Inspektori su tada proširili istragu, ekshumirali 130 bivših pacijenata i tražili tragove lekova koji bi mogli da izazovu srčani napad.

Takođe, prolazili su kroz zapise bolnica u kojima je radio.

Zapisi iz bolnice u Oldenburu pokazali su da se broj smrti i pokušaja oživljavanja povećavao kada je Hogel bio u smeni, javili su nemački mediji.