Severnokorejski zvaničnici seksualno zlostavljaju žene, a prolaze potpuno nekažnjivo, pokazuje izveštaj nevladine organizacije Hjuman Rajts Voč (HRV).

Takve zloupotrebe su toliko česte u Severnoj Koreji da su postale deo života, piše u izveštaju.

Izveštaj je zasnovan na razgovorima sa 62 Severnokorejanke koje su napustile zemlju. U razgovorima su govorile o silovanju i seksualnom zlostavljanju.

Istražitelji HRV-a su rekli da su otkrili kulturu otvorenog zlostavljanja, a nasilnici su često muškaraci na visokim položajima na vlasti.

„Oni gledaju na nas kao na [seksualne] igračke. Bile smo ostavljene na milost i nemilost muškog pola", rekla je jedna od žena.

„Ponekad plačete noću i ne znate zašto."

Prikupljanje informacija koje se smatraju državnom tajnom je izuzetno teško i ovakvi izveštaji su retki.

„Moj život je bio u njegovim rukama."

Prema HRV-u, neke žene su rekle da je seksualno zlostavljanje postalo toliko prisutno da nisu mislili da je to „neobično".

Nedostatak seksualnog obrazovanja i neproverena zloupotreba vlasti - neki su od mnogih faktora koji su doveli do ovavog načina razmišljanja, navodi se u izveštaju.

Izvršioci su visoki zvaničnici stranke, čuvari zatvora, policajci i vojnici.

Ispitanice su rekle da, kada zvaničnik „izabere" ženu, ona ima malo izbora - te se pridržava njegovih odluka.

Jedna žena, koju je policijski službenik ispitivao u istražnom zatvoru, pošto je uhvaćena da beži iz Severne Koreje, potvrdila je ove navode.

„Privukao me je blizu sebe... i dodirnuo me između nogu... nekoliko puta tokom više dana", rekla je Park Jong Hi.

„Moj život je bio u njegovim rukama, pa sam učinila sve što je želeo. Kako sam mogla da postupim drugačije?"

HRV je pozvao Severnu Koreju da „prizna problem seksualnog nasilja" i obezbedi da se „tretira kao zločin".

U izveštaju UN-a iz 2014. godine je zaključeno da je „severnokorejska Vlada" počinila „sistematska, rasprostranjena i gruba kršenja ljudskih prava".

Dodaje se da su prinudni abortus, silovanje i seksualno nasilje izvršeni u zatvorima ili u pritvoru.