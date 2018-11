View this post on Instagram

Love this picture by @jim_abernethy - he was recently in Cuba 🇨🇺 and met up with the same croc 🐊 who took a little nibble of my leg. Glad to see Tito the croc is doing well! The American crocodile is considered at-risk in nearly all parts of its North, Central, and South American range. ⚠️ || Me encanta esta foto de @jim_abernethy: estuvo recientemente en Cuba 🇨🇺 y se encontró con el mismo cocodrilo 🐊 que me dio un pequeño mordisco. Me alegra ver que Tito, el cocodrilo, está bien. El cocodrilo americano se considera en riesgo en casi todas las partes de su rango Norte, Centro y Sudamérica. ⚠️ #behindthescience #earlycareerscientist #marinebiologist #marinebiology #wildlifebiology #wildlifebiologist #wild #wilderness #ocean #mangrove #science #Cuba #crocodile #cocodrilo #ciencia #comunicaciencia #oceano