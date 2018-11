Ponedeljak je, počinje nova nedelja, a iako ne želimo da se pretvaramo da znamo šta nas sve čeka, ipak možemo da vam ponudimo detalje o onom što je najvažnije i najinteresantnije.

1) Počinje suđenje El Čapu

Različita lica El Čapa

Šta se dešava?

Meksički narko-kralj Žoakin El Čapo Guzman će se u utorak pojaviti pred sudom u Njujorku. Suđenje bi moglo da traje i do četiri meseca.

Zašto je to važno?

Mnogi tvrde da je El Čapo najmoćnija osoba kojoj će se suditi u moderno doba. Svakako je među najbogatijima.

Vodio je godinama narko kartel Sinaloa u Meksiku, koji je brzo postao najmoćnija narkobanda koja je dominirala trgovinom heroinom, kokainom i metamfetaminom u Sjedinjenim Državama.

Kartel je zarađivao i do tri milijarde dolara godišnje i uticao na situaciju u najmanje 50 zemalja na sv etu.

El Čapo je dvaput bežao iz zatvora, a konačno je uhvaćen 2016, i potom izručen Sjedinjenim Državama. Optužen je i za brojna ubistva suparnika i svedoka, tako da će bezbednost u sudnici biti na izuzetno visokom stepenu.

2) Otkucava sat za usvajanje budžeta u Italiji

Šta se dešava?

Italija se mesecima muči da dogovori budžet, a utorak je krajnji rok za usvajanje.

Zašto je to važno?

Ovaj problem ne dotiče samo Italiju, već bi neusvajanje budžeta moglo da pogodi Evropu, pa i svet.

Italiju trenutno predvodi koalicija populističkih desničarskih i levičarskih stranaka koje su tokom izbornih kampanja davale najrazličitija obećanja o potrošnji budžeta.

Ali jhavni dug zemlje je već zabrinjavajuće visok - jednak je 131 odsto bruto domaćeg proizvioda Italije, što je druga najviša cifra u Evrozoni, odmah posle Grčke.

Evropa treba da odobri italijanski budžet, ali je problem što evroskeptična vlada u Rimu predlaže samo novo povećanje duga, a ne upravljanje njime, i glasno odbacuje ono što naziva uplitanjem Evrope.

Ako Italija ne predloži novi budžet do utorka, sledi kazna.

Svašta se može iskomplikovati u tom slučaju - ipak se radi o trećoj najvećoj privredi u Evrozoni. Ipak, dovoljno je razloga da se spreči propadanje, a evropski zvaničnici čine sve što mogu da do katastrofe ne bi došlo.

3) Teška odluka za težinu

Ovako izgleda međunarodni prototip kilograma

Šta se dešava?

Od ove nedelje, kilogram možda neće težiti toliko. To jest, puno kilo.

Zašto je to važno?

Retko je šta potpuno sigurno u životu, pa biste pomislili da je ovo jedna od stvari koje su neupitne.

Ispostavilo se da je ono što smo smatrali kilogramom - sve ovo vreme - zasnovano na Savršenom Kilogramu, Kilogramu Svih Kilograma, načinjenom od platine i iridijuma i da se čuva u ukrasnoj tegli u Parizu.

Za razliku od nas, ljudi, ono što se zove Međunarodni prototip kilograma gubi težinu kako stari - kao što ćete saznati ako pročitate ovaj tred na Tviteru postavljen ranije ovog meseca..

Ipak, ne gubi baš puno težine, ali nikome nije jasno zašto je lakši, te će se vrhunski naučnici okupiti ove nedelje da bi utvrdili novi metod tačnog utvrđivanja kilograma, uz pomoć elektromagnetizma.

Da li će ovaj novi metod promeniti naše živote?

Ne, ali je izuzetno zanimljivo, zar ne?

4) Stanite u red

Šta se dešava?

U utorak će biti doneta odluka da li će vlasnicima britanskog pasoša biti potrebna viza za ulazak u zemlje Evropske unije posle Bregzita.

Zašto je to važno?

Evropska komisija bi mogla da donese odluku da će britanskim državljanima biti potrebna dozvola za putovanje u zemlje Evropske unije posle 29. marta 2019. godine. Ova mera se obično primenjuje za stanovnike zemalja u razvoju.equirement that usually applies to countries in the developing world

Ukoliko se donese ova odluka, Britanci će morati da popune formular na tri strane, plate 60 evra i čekaju do šest nedelja na odobrenje vize. Romantični put u Pariz u poslednjem času postaće priča iz prošlosti.

Francuski predsednik Emanuel Makron nagovestio je prošlog meseca da Britancim akoji putuju u Francusku neće trebati viza čak i ako ne bude postignut dogovor o Bregzitu.

No, hoće li se njegovi evropski paetneri složiti?