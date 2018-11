View this post on Instagram

Друзья! Я приступил к «министерской диете» и хочу сказать, что это не просто! . 875 рублей на целую неделю... На рынке закупил овощи, курицу, яйца и конечно же макарошки😏 . Естественно обыденные радости жизни, как и предполагалось, в эту картину не вошли, но больше всего переживаний складывается вокруг количества продуктов... . Видимо неделя будет не самая сытая, но посмотрим, нужно продержаться ещё целый месяц. . Напишите в комментариях, сколько в месяц у вас бюджет на питание на одного человека? И как сильно отличается от предложенных 3500 наших министров?