Image copyright David Schwimmer/Blackpool Police Natpis na slici Dejvid Švimer (levo), objavio je snimak kao odgovor na viralnu fotografiju osumnjičenog (desno)

Britanska policija je saopštila da je zbog krađe u Blekpulu uhapsila za sada neimenovanog muškarca koji likom izuzetno podseća na Rosa iz serije „Prijatelji".

Fotografija osumnjičenog, koju su policajci objavili na društvenim mrežama, masovno je šerovana kada su ljudi primetili koliko on liči na glumca Dejvida Švimera, širom sveta poznatog po ulozi Rosa iz „Prijatelja".

Iz policije u Lankaširu navode da je 36-godišnjak uhapšen u Sautalu, zapadno od Londona, zbog sumnje da je u septembru izvršio krađu u restoranu u Blekpulu.

Vest o hapšenju policajci su objavili na Tviteru, zahvaljujući se Švimeru na podršci.

Londonska policija je kao odgovor na tvit kolega iz Lankašira tvitovala refren čuvene pesme kojom počinju „Prijatelji" - I'll be there for you.

Kada je policija postavila sliku osumnjičenog na društvene mreže, potraga je ubrzo postala viralna.

I sam Švimer je objavio šaljivi video snimak u kojem tvrdi da je nevin.

U kratkom klipu, snimljenom u jednoj njujorškoj prodavnici, vidi se kako Švimer nosi pivo i imitira svog dvojnika sa policijske fotografije.

„Policajci, kunem se, nisam ja. Kao što vidite, u Njujorku sam", napisao je u videu i poželeo sreću policajcima u istrazi.