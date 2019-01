BBC 100 žena 2018: Ko je na listi?

BBC 100 žena je objavio svoju listu od 100 inspirativnih i uticajnih žena iz svih delova sveta za 2018. godinu.

Imaju od 15 do 94 godine, dolaze iz više od 60 država, one su liderke, pionirke i heroine svakodnevnice.

Neke od njih će nam reći šta bi stavile u „Kantu slobode" - digitalnu kantu za otpatke za predmete koji diskriminišu žene.

Druge će nam doneti priče o postignućima uprkos teškim uslovima za to - od Britanke koja je koristila vreme u zatvoru da razvije inspirativan posao, avganistanske devojčice koja je gotovo zamenjena za dečaka.

Na listi nema žena iz Srbije i regiona.

Lista je napravljena po abecednom redu, napisan je uzrast, profesija, zemlja rođenja i biografija.

Natpis na slici Prvih 20 žena sa liste

1) Abisoji Adžaji-Akinfolarin, 33 - socijalna preduzetnica, Nigerija.

Abisoji je osnivačica GirlsCoding, nevladine organizacije koja podučava devojčice da kodiraju, dizajniraju i prave vebsajtove koji im pomažu da rešavaju probleme u njihovim zajednicama.

2) Esra al Šafei,32 - izvršna direktorka neprofitne organizacije Majal.org, Bahrein.

Esra je osnovala više digitalnih platformi koje daju glas onima koji nisu dovoljno zastupljeni u medijima na Bliskom istoku i u Severnoj Africi.

3) Svetlana Aleksova, 18 - model, Rusija.

Svetlana je preživela požar u kome je zadobila opekotine na gotovo polovini tela i sada pomaže ljudima sa strahovima da misle pozitivno o svom telu.

4) Lic Alfonso, 51 - rediteljka i koreografkinja, Kuba.

Lic je stvorila međunarodno poznatu školu plesna koja je nastupila u stotinama gradova širom sveta.

5) Nimko Ali, 35 - spisateljica i aktivistkinja, Somalija.

Nimko je nagrađivana aktivistkinja koja se bori protiv sakaćenja ženskih genitalija.

6) Izabel Aljende, 76 - autorka, Peru.

Izabel, koja je rođena u peruansko-čileanskom braku, najčitanija autorka je na španskom jeziku, sa više od 70 miliona prodatih knjiga, koje su prevedene na 42 jezika.

7) Bušra Jahja Almutavakel, 49 - umetnica, fotografkinja i aktivistkinja, Jemen.

Bušra je prva žena profesionalni fotograf u Jemenu, čiji je rad izložen u međunarodnim publikacijama i nalazi se u kolekciji Britanskog muzeja.

8) Alina Anisimova, 19 - studentkinja programiranja, Kirgistan.

Alina vodi kirgisku svemirsku školu za devojčice, čija je namera da pošanje prvi državni satelit u svemir.

9) Fransis Arnold, 62 - profesorka hemijskog inženjeringa, bioinženjeringa i biohemije, Sjedinjene Američke Države.

Fransis je dobitnica ovogodišnje Nobelove nagrade za hemiju, a njeno istraživanje o enzimima koristi se u laboratorijama, u stvaranju raznih stvari - od naprednih medikamenata do biogoriva i deterdženata za veš.

10) Uma Devi Badi, 54 - poslanica, Nepal.

Uma je pripadnica Badi zajednice, koja važi za „nedostižnu" u Nepalu, i radi na promeni takvog shvatanja.

11) Džudit Balkazar, 65 - modna dizajnerka u penziji, Velika Britanija.

Džudit je radila u nekoliko modnih kompanija pre nego što je postala suosnivačica kompanije Giggle Knickers, koja proizvodi specijalni donji veš za žene koje pate od nemogućnosti kontrole uriniranja.

12) Sindi Arlet Kontreras Batista, 28 - advokatica, Peru.

Arlet je postala zaštitno lice pokreta NiUnaMenos (Nijedna [žena] manje) koji se bori protiv nasilja u porodici u Peruu, pošto je video na kome je dečko maltretira postao viralan.

13) Lejla Beljalova, 61 - univerzitetska profesorka, Uzbekistan.

Lejla je univerzitetska profesorka koja radi na očuvanju uzbekistanskog planinskog ekosistema i zaštiti ptičjih vrsta, uključujući jastreb.

14) Analija Borc - 51 - doktorka, rabin i bioetičarka, Argentina.

Analija je doktorka i bioetičarka posvećena holističkom tretmanu žena koje se bore sa neplodnošću.

15) Felofani Brun, 35 - kormilarka, Samoa.

Felofani je prva Samoanka i prva žena sa Pacifika na mestu kormilara, i brine o tradicionalnom kanuu za putovanja.

16) Ranin Bukari, 31 - kustoskinja i menadžerka društvenih mreža, Saudijska Arabija.

Ranin je kustoskinja i konsultantkinja u oblasti umetnosti, zaposlena u porodičnoj dizajnerskoj firmi.

17) Džoj Bulamvini, 28 - umetnica/istraživačica veštačke inteligencije, Kanada.

Džoj je „pesnikinja kodiranja", koja koristi umetnost i istraživanje da objasni društveni uticaj veštačke inteligencije.

18) Barbara Barton, 62 - izvršna direktorka BehindBras, Velika Britanija.

Barbara je uspostavila BehindBras, omogućavajući ženama koje izlaze iz zatvora da otpočnu karijeru u modnoj industriji, nakon što se našla iza rešetaka u kasnim 50-im.

19) Tamara Čeremnova, 62 - autorka, Rusija.

Tamara živi sa cerebralnom paralizom i piše bajke, čime je zaradila nadimak Pripovedačica iz Sibira.

20) Čelsi Klinton, 38 - bivša šefica Klinton fondacije, Sjedinjene Američke Države.

Čelsi je autorka mnogobrojnih knjiga i bivša šefica Klinton fondacije, gde je radila na mnogim inicijativama, uključujući i onu koja je pomogla jačanju sledeće generacije lidera.

Natpis na slici Lista je poređana po abecednom redu

21) Stejsi Kaningem, 44 - predsednica New York Stock Exchange (NYSE) grupe, Sjedinjene Američke Države.

Stejsi je 67. osoba na mestu predsednika NYSEi prva žena na toj poziciji u 226-ogodišnjoj istoriji berze.

22) Dženi Dejvidson, 50 - izvršna direktorka Stand Up Placer, Sjedinjene Američke Države.

Dženi pomaže žrtvama nasilja u porodici, seksualnog nasilja i trgovine ljudima i obezbeđuje skloništa za žrve i njihove ljubimce.

23) Aša de Vos, 39 - morska biologičarka, Šri Lanka.

Aša radi u oblasti zaštite mora, kako bi povećala raznolikost, inkluzivnost i mogućnosti u ovoj oblasti.

24) Gabrijela di Lacio, 44 - sopran i osnivačica DONNE: Women in Music, Brazil.

Gabrijela je međunarodno nagrađivani sopran i pokretačica projekta kojim se slave i podržavaju kompozitorke.

25) Ksiomara Dias, 34 - preduzetnica, vlasnica restorana i dobrotvorka, Nikaragva.

Ksiomara koristi svoje poslovne veze da prepozna i bori se protiv seksualne eksploatacije i podizanja svesti o tome i Nikaragvi.

26) Noma Dumecveni, 49 - glumica, Esvatini(ranije poznat kao Svazilend).

Noma je poznata po tome što je prva žena koja je glumila odraslu Hermionu Grejndžer u filmu Hari Poter i ukleto dete, a glumi u londonskom Vest endu, kao i njujorškom Brodveju.

27) Čajdera Edžeri,23 - blogerka Slumflower, Velika Britanija.

Čajdera je najprodavanija autorka i aktivistkinja pokreta #saggyboobsmatter na društvanim mrežama, koji pokušava da pokrene razgovore o percepciji ženskog tela.

28) Šrok El-Atar, 26 - inženjerka elektronskog dizajna, Egipat.

Šrok je izbeglica i inženjerka, koja vodi kampanju podizanja svesti o pravima LGBT+ zajednice u Egiptu.

29) Nikol Evans, 44 - onlajn savetnica za maloprodaju, Velika Britanija.

Nikol je dijagnostikovana preuranjena menopauza u 30. godini i sada podržava druge žene koje se suočavaju sa ranom menopauzom.

30) Regda Ezeldin, 26 - roniteljka, Egipat.

Regda je rekorderka u ronjenju na dah, koja ide do neverovatnih dubina bez upotrebe opreme za disanje.

31) Mitra Farazandeh, 42 - umetnica, Iran.

Mitra je umetnica koja javno govori o životu sa psihičkim poremećajima.

32) Mamitu Gaše, 72 - viša medicinska tehničarka/hiruškinja za fistule, Etiopija.

Mamitu je međunarodno sertifikovana hiruškinja za fistule, što je postala nakon što je sama imala ovaj problem (povreda koja može da nastane na porođaju).

33) Mina Gajen, 36 - vlasnica kompanije, Indija.

Mina radi sa drugim ženama u delti Sundarbans na izgradnji puta kako bi njihovo selo postalo pristupačnije.

34) G.E.M., 27 - kantautorka, Kina.

G.E.M. je među naprodavanijim izvođačima u svojoj zemlji. Koristi svoj uticaj za podršku humanitarnim organizacijama, kao i organizacijama posvećenim muzici, obrazovanju i iskorenjivanju siromaštva.

35) Fabioala Đanoti, 58 - fizičarka, Italija.

Fabiola se bavi fizikom elementarnih čestica i postala je direktorka je CERN-a, Evropske organizacije za nuklearna istraživanja 2016. godine.

36) Džulija Gilard, 57 - bivša australijska premijerka, Velika Britanija.

Džulija je bila prva žena na poziciji premijera u Australiji, a sada se bavi promovisanjem obrazovanja i liderstva među ženama i devojčicama.

37) Elena Gorolova, 49 - socijalna radnica, Češka Republika.

Elena vodi kampanje protiv prisilne sterilizacije i bori se za povratak dece iz domova u porodice.

38) Rendi Hisu Grifin, 30 - olimpijska hokejašica i naučnica, Sjedinjene Američke Države.

Rendi je naišla na kritike, jer zahteva jednake zarade za žene hokejašice i kao dokaz za to koristi jednaku popularnost hokejašica i hokejaša na društvenim mrežama. Ona je takođe postigla prvi gol za olimpijski tim Ujedinjene Koreje na ZOI 2018.

39) Dženet Harbik, 33 - aktivistkinja za surogat materinstvo i savetnica, Kanada.

Dženet je zaposlena majka petoro dece i pobornica surogat materinstva. Trudna je sa drugom surogat bebom.

40) Džesika Hajes, 41 - učiteljica, Sjedinjene Američke Države.

Džesika je posvećena devica - zavetivala se na nevinost kao Hristova mlada. Predaje teologiju u srednjoj školi i radi kao stručna savetnica.

Natpis na slici Iz više od 60 zemalja su

41) Tendo Hopa, 29 - model, advokatica, aktivistkinja, Južnoafrička Republika.

Tendo je se bori za raznolikost i inkluziju u modi. Prva je crnkinja koja se pojavila u kalendaru Pireli za 2018. godinu.

42) Hindu Omaru Ibrahim, 35 - ekološkinja i borkinja za domoroce i žene, Čad.

Hindu pripada domorocima u Čadu, zalaže se za zaštitu životne sredine i prava domorodaca na međunarodnoj sceni.

43) Rejan Jamalova, 16 - studentkinja i preduzetnica, Azerbejdžan.

Rejan je mlada preduzetnica, osnivačica i izvršna direkotrka kompanije Rainergy, koja proizvodi energiju iz kišnice.

44) Džemila Džamil, 32 - glumica, spisateljica, aktivistkinja, Velika Britanija UK.

Džemila trenutno glumi u NBC-ovoj seriji The Good Place. Pokrenula je nalog @i_Weigh na društvenim mrežama, kojim poziva pratioce da postavljaju stvari na koje su ponosni.

45) Liz Džonson, 32 - paraolimpijka i preduzetnica, Velika Britanija.

Liz je plivačica koja je osvojila zlatnu medalju na Paraolimpijskim igrama u Pekingu. Osnovala je agenciju za zapošljavanje, čiji je cilj prevazilaženje jaza za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

46) Lao Kang, 26 - ragbistkinja i trener, Laos.

Lao je vodila žensku reprezentaciju Laosa u ragbiju do istorijskih međunarodnih pobeda. Prva je pripadnica Hmong naroda koja je dobila licencu za trenera ragbija.

47) Džoj Med King, 44 - model, Filipini.

Džoj radi kao model i voditeljka širom Azije. Sa partnerkom Anđelinom Med King pojavljuje se u dokumentarcu o procesu tokom kog se Anđelina izjasnila kao transrodna osoba.

48) Krišna Kumari, 40 - političarka, Pakistan.

Krišna je izabrana u pakistanski senat nakon što je vodila kampanju za ženska prava.

49) Mari Lager, 22 - studentkinja građevinarstva i arhitekture, Francuska.

Mari je napravila platformu na kojoj žene dele priče o stresu usled seksualnog uznemiravanja, pošto je video na kome je ona doživela takvo iskustvo postao viralan na društvenim mrežama.

50) Vesna Če Let, 44 - advokatica, Kambodža.

Vesna je bila prva žena na studijama prava na Kraljevskom univerzitetu prava i ekonomije u Kambodži. Živela je u podrumu ispod koledža zbog nepostojanja domova za žene.

51) Ana Grasijela Sagastumi Lopez, 38 - tužilac, El Salvador.

Ana je bila imenovana za šeficu jedinice koja je istraživala slučajeve ubistva žena u 2016. godini, a ranije ove godine proglašena je za koordinatorku za specijalne tužioce za femicid u El Salvadoru.

52) Marija Korina Mačado, 51 - politička liderka, Venecuela.

Marija je politička liderka koja vodi kampanju za očuvanje demokratskih procesa u Venecueli.

53) Nanaia Mahuta, 48 - ministarka za razvoja Maora, Novi Zeland.

Nanaia radi u parlamentu Novog Zelanda već 22 godine i prva je parlamentarka koja na licu ima tetovažu Maora.

54) Sakidija Maruf, 36 - stendap komičarka, Indonezija.

Sakidija je prva muslimanka koja se u Indoneziji bavi stendap komedijom kao načinom da se bori protiv islamskog ekstremizma i nasilja prema ženama.

55) Lisa Mekgi, 38 - spisateljica, Velika Britanija.

Lisa je spisateljica iz Severne Irske. Autorka je Derry Girls, najgledanije komedije Kanala 4 od 2004. godine.

56) Kirsti Mekarel, 30 - koordinatorka dobrotvornih organizacija, Velika Britanija.

Kirsti je postavila 4Louis, dobrotvornu organizaciju koja se bavi podrškom roditeljima nakon smrti dece. Njen sin Luis je mrtvorođena beba.

57) Beki Mekin, 52 - generalna menadžerka Shaping Out Lives, Velika Britanija.

Beki je osoba sa invaliditetom i bavi se istraživanjem nejednakosti koje osobe sa invaliditetom preživljavaju u porodici, a savetuje izbeglice kako da se uključe u zajednicu.

58) Rut Medufi, 27 - radnica u metalurgiji, Gana.

Rut je zavarivačica koji živi u privremenom naselju i teži da bude uzor mladim ženama u građevinarstvu.

59) Larisa Mihalkova, 66 - model i profesorka muzike, Ukrajina.

Larisa je profesorka muzike i sa 63 godine je postala model.

60) Amina J. Mahamed, 57 - zamenica generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, Nigerija.

Amina je nekadašnja ministarka za zaštitu životne sredine u Nigeriji i bila je specijalna savetnica nekadašnjeg generalnog sekretara UN-a Ban Ki Muna.

Natpis na slici Na listi nema žena iz Srbije

61) Žener Mohamed, 58 - predsednica Organizacije za slobodu žena u Iraku, Irak.

Žener vodi mrežu skloništa za žrtve zlostavljanja u Iraku i pomogla je više od 800 žena da napuste nasilnike.

62) Hoselin Estefanija Velaskes Morales, 26 - studentkinja i koordinatorka nevladine organizacije, Gvatemala.

Hoselin radi na edukaciji devojčica i mladih žena o seksualnim odnosima i vezama i bori se za okončanje sklapanja ugovorenih brakova.

63) Robin Morgan, 77 - autorka i aktivistkinja, Sjedinjene Američke Države.

Robin je autorka 20 knjiga i liderka američkog ženskog pokreta i osnivačica The Sisterhood Is Global Institute i Women's Media Center.

64) Nužin Mustafa, 19 - studentkinja, Sirija.

Nužin je pobegla od rata u Siriji, prešavši hiljade kilometara u invalidskim kolicima i sada vodi kampanju u ime izbeglica sa invaliditetom.

65) Dima Nošavi, 38 - umetnica, Sirija.

Dima je umetnica, klovn i vizuelna pripovedačica. Prikuplja i izvodi priče iz Sirije.

66) Helena Ndume, 58 - oftalmološkinja, Namibija.

Helena je izvela do 35.000 operacija oka u Namibiji, a mnogi pacijenti je zovu „namibijskom čudotvorkom".

67) Keli Odvajer, 41 - parlamentarka, Australija.

Keli radi kao ministarka za rad i industrijske odnose, kao i ministarka za žene u australijskom parlamentu, i prva je ministarka koja se porodila dok je bila na položaju.

68) Juki Okoda, 23 - astronomkinja, Japan.

Juki studira fiziku i prva je osoba koja je otkrila novu zvezdu koja bi mogla da rasvetli izvor našeg solarnog sistema.

69) Olivete Otele, 48 - profesorka istorije na Bath Spa University, Kamerun.

Olivete je istoričarka i naučnica koja se bavi evropskom kolonijalnom istorijom i postkolonijalnim nasleđem.

70) Klaudija Šejbaum Pardu, 56 - gradonačelnica Meksiko Sitija, Meksiko.

Klaudija je prva žena na mestu gradonačelnika Meksiko Sitija, a dobitnica je i Nobelove nagrade za fiziku.

71) Park Sujan, 22 - inicijatorka digitalnih kampanja, Južna Koreja.

Sujan je osnivačica organizacije koja se bavi iskorenjivanjem digitalnih seksualnih zločina.

72) Ofelija Pastrana, 36 - komičarka i medijska ličnost, Kolumbija.

Ofelija je fizičarka, ekonomistkinja i komičarka, a takođe se bavi zaštitom prava transrodnih osoba.

73) Viđi Penkotu, 50 - aktivistkinja, Indija.

Viđi je pokrenula žensku uniju u Kerali i vodi borbu da žene koje rade kao prodavačice dobiju osnovna prava - između ostalog i pravo na sedenje tokom radnog vremena.

74) Brižita Sosou Pereni, 28 - dokumentaristkinja, Gana.

Brižita je nagrađivana producentkinja dokumentaraca, koja je ispričala svoju priču o trokosiju - praksi slanja devojčica da služe sveštenike u hramovima kao naplata za grehe porodice - i tome kako je bila žrtva trgovine ljudima.

75) Viki Felan, 44 - menadžerka u oblasti obrazovanja, Irska.

Viki je postala akter skandala u Irskoj, nakon što je otkriveno da njoj i stotinama drugih žena nije rečeno da su dobile pogrešne rezultate Papanikolau testa.

76) Rahibi Soma Poper, 55 - farmerka i pokretačica banke semena, Indija.

Rahibi je pionirka pokreta za očuvanje autohtonih semena, koja su uticala na povećanje prinosa u njenoj plemenskoj zajednici u zapadnoj Indiji.

77) Valentina Kvintero, 64 - novinarka, Venecuela.

Valentina se posvetila pokazivanju svakog ugla planete građanima Venecuele, pisanju i vođenju televizijskog programa o turizmu i pitanjima životne sredine.

78) Sem Ros, 30 - ketering asistentkinja, Velika Britanija.

Sem radi 10 godina kao ketering aistent na Glasgow City College, a kao predstavnca ljudi sa Daunovim sindromom putuje svetom.

79) Fatma Samoura, 56 - generalna sektetarka FIFA-e, Senegal.

Fatma je prva žena i prva osoba iz Afrike na poiziciji generalnog sekretara FIFA-e.

80) Džulijet Sardžent, 53 - baštenska dizajnerka, Tanzanija.

Džulijet je dizajnerka vrtova, koji radi na tome da napravi „mesta koja žele da svojim izgledom izazivaju dobre osećaje".

Natpis na slici Nema ni žena iz regiona

81) Sima Sarkar, 44 - majka, Bangladeš.

Sima je nosila svog 18-ogodišnjeg sina sa invaliditetom na pregled, a ta fotografija je postala viralna na društvenim mrežama.

82) Šaparak Šajdžrizadi, 43 - aktivistkinja, Iran.

Šaparak je javno skinula maramu kako bi se suprotstavila obaveznom nošenju hidžaba u Iranu. Sada živi u egzilu i osuđena je na 20 godina zatvora.

83) Hajvan Separd, 15 - studentkinja i plivačica, Vijetnam.

Hajvan je paraolimpijska nada. Preživela je bombu koju su postavili njeni roditelji.

84) Neni Šušajdah Binti Šamsudin, 42 - sudija, Malezija.

Neni se bori za zaštitu muslimanki na sudu i želi da promeni negativnu percepciju šerijata.

85) Hajat Sinid, [godine nepoznate] - glavna naučna savetnica predsednika Islamic Development Bank, Saudijska Arabija.

Hajat je jedna od vodećih svetskih biotehnologičara, ambasadorka dobre volje UNESKO-a za nauku i osnivačica i2 Institute for imagination and ingenuity.

86) Žaklin Štraub, 28 - tehnološkinja, novinarka i autorka, Nemačka.

Žaklin se nada da će postati katolička sveštenica, a zahteva rušenje vatikanskog „staklenog plafona".

87) Dona Striklend, 59 - profesorka fizike, Kanada.

Dona je profesorka fizike na Univerzitetu u Voterluu u Kanadi i jedna od dobitnica Nobelove nagrade za fiziku 2018. godine.

88) Kanpasorn Surijasangpet, 30 - stomatološkinja/preduzetnica u oblasti tehnologije, Tajland.

Kanpasorn je pokrenula prvu aplikaciju za mentalni velnes na Tajlandu, nakon što je sama imala probleme s mentalnim zdravljem.

89) Setsuko Takamizava, 90 - penzionerka, Japan.

Setsuko uči engleski kako bi pomogla turistima koji budu posećivali Tokio tokom Olimpijskih igara 2020. godine.

90) Nargis Taraki, 21 - pravna savetnica u nevladinoj organizaciji, Avganistan.

Nargis je peta uzastopna ćerka i gotovo da je zamenjena dečakom. Ipak, roditelji su joj dopustili da završi školu i ona sada vodi kampanju za osnaživanje žena.

91) Elen Tejl, 34 - ivršna direkotrka medijske kuće Fanzingo, Švedska.

Elen je pokrenula globalnu kompanju kojom se podiže svest o prikazivanju žena na filmu.

92) Helen Tejlor Tomson, 94 - bivša špijunka i osnivačica dobrotvorne organizacije, Velika Britanija.

Helen je bila deo „tajne vojske" premijera Vinstona Čerčila. Slala je kodirane poruke špijunima tokom Drugog svetskog rata i pokušala je da osnuje prvi evropski bolnički dom za obolele od side.

93) Bola Tinubi, 51 - advokatica, Nigerija.

Bola je advokatica koja je osnovala prvu besplatnu liniju za pomoć deci u Nigeriji.

94) Erolin Valen, 60 - kompozitorka, Belize.

Erolin je kompozitorka i izvođačica. Napisala je 17 opera i osvojila je nagradu Ajvor Novelo za klasičnu muziku.

95) Safija Vazir, 27 - aktivistkinja, Avganistan.

Safija je stigla u Nju Hempšir u SAD kada je imala 16 godina i bila je prva izbeglica iz Avganistana za koju se glasalo na srednjeročnim izborima 2018.

96) Gledis Vest, 88 - matematičarka, Sjedinjene Američke Države.

Gledis je bivša nastavnica i matematičarka čiji rad je nedavno prepoznat za primenu u razvoju GPS-a.

97) Lu Jang, 34 - fotograf, Kina.

Li pravi portrete mladih Kineskinja od 2007. u okviru serije "Devojke".

98) Maral Jazarlu-Patrik, 37 - modna dizajnerka i motociklistkinja, Iran.

Maril je na motociklu obišla svet, protiveći se zabrani svoje države da žene voze motocikle u javnosti.

99) Taši Zangmo, 55 - izvršna direktorka Bhutan Nuns Foundation, Butan.

Taši je rođena i odrasla u jednom od najruralnijih delova u Butanu. Visoko obrazovanje stekla u Indiji i Sjedinjenim Državama i sada vodi Fondaciju za opatice u Butanu.

100) Jing Zje, 35 - preduzetnica, Kina.

Jing je pokrenula onlajn mrežu, koja pomaže ženama da steknu nova saznanja i diskutuju o svom telu i seksualnoj želji, a bavi se i promocijom intimnih proizvoda koji pomažu ženama da više uživaju u seksualnim odnosima.

Fotografije: BBC, Michelle Frankfurter, Amanda Desiree Brown, Christopher Lane, Deji Akinpelu, Monica Stromdahl, Fergal Philips, Water and Grace Photography, Samara Fox, Christian Beutler, Joshua Paul, Kings College London, Lori Barra, United Nations, Bath Spa University, Abdullah Alshehri, Micky Wiswedel, Dima Nashawi, Mitra Farazandeh, University of Waterloo, Isabell Hojman, Bryce Vickmark, Brigitte Sossou Perenyi, Mamitu Gashe, Gypsy Westwood, David Dittmar, Maria Scard, Caltech, Anatole Klapouch, Azzurra Primavera, Lily Martin, Sakdiyah Ma'ruf, YIEDIE Project, Kola Oshalusi, Padam Bist, Rachell Smith, Getty Images, Channel 4, Celine Nieszawer, Elena Gorolova, Anoulek Douangdala, Hector Garrido, Muktha Deedi Chand, Mu Mu, Shutterstock, Sela Shiloni, Nevada Halbert, Anna Bertram, Salma Khalil and Terre Indigene, Tashi Zangmo, Meli Wetzel, Nicole Laxton, Yvonne Venegas, GoJoven Guatemala, Macepena,Today's Catholic/Joe Romie, Leylya Belyalova, Krishna Kumari, Michaela Tornaritis, Shaira Luna, Chelsea Clinton, Zhang Chao, Tutul Nesar, @Diego Maeso, @Brizzle Boiz