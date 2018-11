Image copyright AFP Natpis na slici Ukrajinske vojnike vode pred sud na Krimu

Američki predsednik Donald Tramp kaže da bi zbog dešavanja između Ukrajine i Rusije mogao da otkaže sastanak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Tramp je za Vašington post rekao da čeka „potpuni izveštaj" o incidentu u nedelju, kada su ruski vojni brodovi otvorili vatru na ukrajinske brodove i potom ih zauzeli.

Dvojica lidera bi trebalo da se sastanu ove nedelje na marginama samita G20 u Buenos Ajresu.

U međuvremenu, SAD apeluju na evropske zemlje da više pomognu Ukrajinu.

Portparolka Stejt departmenta Heder Nojert izjavila je da Vašington očekuje i jaču primenu sankcija protiv Rusije.

Šta je Tramp rekao?

Tramp je za Vašington post izjavio da njegov bezbednosni tim pravi izveštaj o dešavanjima u Azovskom moru i Kerčkom moreuzu.

„Možda uopšte neću imati taj sastanak [sa Putinom]. Možda uopšte neću imati taj sastanak. Ne volim agresuju. Ne želim tu agresiju uopšte", rekao je Tramp.

Putin i Tramp bi trebalo da u petak i subotu pričaju o bezbednosti, kontroli naoružanja i problemima u Ukrajini i na Bliskom istoku, izjavio je savetnik predsednika SAD Džon Bolton.

Šta se dogodilo u nedelju?

Brodovi ruske obalske straže otvorili su vatru u nedelju na tri ukrajinska vojna broda koja su prolazila kroz Kerčki moreuz.

Ukrajinski brodovi su zaplenjeni, a Rusi su uhapsili 24 ukrajinska vojnika, od kojih je najmanje troje ranjeno.

Kijev to opisuje kao „čin agresije", dok Moskva navodi da su ukrajinski brodovi nelegalno ušli u njihove vode.

Prema odluci krimskog suda, 12 Ukrajinaca će dva meseca provesti u pritvoru. Presuda ostalima biće doneta u sredu.

Rusija je objavila i video snimke nekolicine Ukrajinaca kako daju izjave.

Jedan od njih kaže da je bio svestan „provokativne prirode" postupka Ukrajine, dok je drugi naveo da su ih Rusi upozorili da krše ruske zakone i više puta ih zamolilili da napuste te vode.

Komandant ukrajinske mornarice Ihor Voročenko izjavio je potom da njegovi vojnici pod prisilom čitali lažne izjave.

Image copyright Rossiya 24 Natpis na slici Volodimir Lisovij je jedan od vojnika koji je, prema rečima komandanta ukrajinske mornarice, pod prisilom dao lažnu izjavu

Kako je Ukrajina reagovala?

Ukrajinski predsednik Petro Porošenko je izjavio da postoji pretnja od punog rata sa Rusijom.

„Broj [ruskih] tenkova u bazama kod granice je povećan za tri puta", rekao je on.

U ponedeljak uveče ukrajinski parlament podržao je Porošenkovu odluku da na 30 dana, u 10 regiona uz granicu, proglasi ratno stanje.

Incident u nedelju prvi je otvoreni sukob Ukrajine i Rusije posle nekoliko godina, iako se ukrajinska vojska od 2014. bori protiv proruskih separatista i ruskih „volontera" u dva regiona na istoku zemlje - Donjecku i Lugansku.

Sve je eskaliralo kada je Rusija nedavno otvorila most do Krima, a preko Kerčkog zaliva koji vodi u Azovsko more.

Ukrajina na severnoj obali Azovskog mora ima dve velike luke, a prema sporazumu iz 2013. godine obe zemlje imaju slobodan pristup tim vodama.