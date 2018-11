Image copyright Getty Images Natpis na slici Ukrajinske snage u luci Marijupolj, na Azovskom moru

Ukrajinski predsednik Petro Porošenko apelovao je na NATO da pošalje brodove u Azovsko more, nakon incidenta sa ruskim vojnim brodovima kod Krima.

Porošenko je za nemački Bild izjavio da se nada da bi NATO brodovi „pomogli Ukrajini i povećali bezbednost".

Rusija je u nedelju, u Kerčkom zalivu između Crnog i Azovskog mora, otvorila vatru na tri ukrajinska broda, nakon čega su ruske snage uhapsile ukrajinsku posadu.

NATO je izrazio „punu podršku" Ukrajini, koja nije njena članica.

Ruski predsednik Vladimir Putin je u međuvremenu optužio Porošenka da pravi „provokacije" kako bi podigao rejting pre izbora 2019. godine.

Šta je Porošenko rekao?

U intervjuu za Bild naveo je da Vladimir Putin „nije želeo ništa manje od okupacije [Azovskog] mora".

„Nemačka nam je jedna od najvećih saveznica i nadamo se da će članice NATO biti spremne da premeste vojne brodove u Azovsko more.

Image copyright AFP Natpis na slici Porošenko sa tenkistima u poseti gradu Černigovu, na severu Ukrajine

„Ne možemo da prihvatimo agresivnu politiku Rusije. Prvo je to bio Krim, pa istočna Ukrajina, sada on želi Azovsko more. Nemačka, takođe, mora da se zapita - šta će Putin sledeće uraditi ako ga ne zaustavimo?"

Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg apelovao je na Rusiju da oslobodi ukrajinske vojnike, dok je Moskvi poručio da treba da razmotri „posledice svojih akcija".

On je rekao da će NATO Ukrajini nastaviti da pruža „političku i praktičnu podršku".

A Putin?

„To je bez sumnje provokacija", rekao je ruski predsednik, dodajući da su sve organizovale ukrajinske vlasti i „trenutni predsednik i kandidat na predsedničkim izborima u martu 2019".

Porošenko trenutno ima nizak rejting - poslednja istraživanja javnog mnjenja navode da tek oko 10 odsto građana planira da glasa za njega, dok je oko polovine reklo da za njega neće glasati ni pod kojim uslovima.

Putin je naveo i da Porošenko nije uveo ratno stanje ni 2014. godine, tokom najvećih sukoba sa proruskim separatistima u istočnoj Ukrajini.

Kako kaže, odgovor ruske vojske je bio prikladan, jer su Ukrajinci „prešli" u ruske vode.

Šta se desilo kod Krima?

Najmanje troje Ukrajinaca je ranjeno kada su ruski vojni brodovi otvorili vatru.

Ukrajinski brodovi išli su iz Odese do Marijupolja, ukrajinske luke na Azovskom moru.

Prema sporazumu iz 2013. Rusija i Ukrajina dele Azovsko more, ali je odluka Moskve da pre nekoliko meseci otvori most preko Kerčkog zaliva ponovo podigla tenzije.

Kerčki zaliv je jedini ulaz u Azovsko more, a novi most jedini put iz Rusije ka Krimu, koji je Moskva 2014. anektirala.

Kijev navodi da Moskva namerno blokira Marijupolj i još jednu luku time što sprečava brodove da prolaze kroz Kerčki zaliv.

Sud na Krimu odredio je dvomesečni pritvor uhapšenim ukrajinskim vojnicima.