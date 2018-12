Image copyright AFP / Unicef Natpis na slici Murtaza Ahmadi sa Mesijevim dresom i potpisom

Avganistanski dečak čija je fotografija u ,,Mesijevom dresu" od plastične kese postala viralna, već drugi put je morao da zbog rata napusti dom.

Svet je 2016. upoznao Murtazu Ahmadija, koji sada ima sedam godina, kada je fotografisan kako nosi ,,dres" napravljen od plavo-bele plastične kese.

Dečak je nešto kasnije Mesija upoznao u Kataru i dobio njegov pravi dres.

Njegova porodica navodi da su morali da napuste dom u Avganistanu zbog pretnji talibana.

Kako ističu, pobegli su tokom noći u Kabul i ništa nisu poneli sa sobom, pa ni dragoceni Mesijev poklon.

Ovo je drugi put da su morali da pobegnu od kuće - 2016. su neko vreme bili izbeglice u Pakistanu, ali su se vratili u Avganistan kada su ostali bez novca, piše AFP.

Kesa kao dres

Murtaza je imao pet godina kada je nosio plavo-belu kesu, u bojama dresa Argentine, na kojoj je napisao Mesi i broj 10.

Media caption Video Murtaze kako igra fudbal u plavo-beloj kesi koji je postao viralan

Fotografija je ubrzo postala viralna - ljudi su je masovno šerovali kako bi dečak bio pronađen, ne bi li upoznao Mesija.

Kada je dečakovo ime objavljeno, Mesi mu je preko Unicefa poslao paket u kojem je bio i potpisani dres.

Murtaza je krajem 2016. pozvan u Dohu, gde je Barselona igrala prijateljsku utakmicu, da upozna svog idola.

Talibani prete

Međutim, njegova porodica strahuje da im je dečakova slava stavila metu na čelo.

„Lokalne siledžije su zvale i govorile 'postali ste bogati, platite novcem koji ste dobili od Mesija ili ćemo vam odvesti sina'", dečakova majka Šafika kaže za AFP.

Kako navodi, pobegli su usred noći, jer su čuli pucnjavu.

Ništa nisu poneli iz doma, pa ni dragoceni dres.

Image copyright EPA Natpis na slici Murtaza sada sa roditeljima i četiri brata živi u jednoj sobi u Kabulu

Dom pod opsadom

Murtazina porodica je hazarskog porekla. Hazari su šiitska etnička grupa koja je na meti sunitskih talibana.

Provincija Gazni, u kojoj žive, i dalje je pod kontrolom države, ali se u sukobu vlade i talibana smatra za strateški važnu oblast.

Talibani su u avgustu pokrenuli veliki napad na tu provinciju, što su ponovili i u novembru, zbog čega je više hiljada ljudi morali da napusti domove.

Više stotina ljudi je od tada ubijeno.

Gazni je jedna od 34 provincije Avganistana i nalazi se u centralnom delu zemlje.

Nema škole

Murtazin 17-godišnji brat Humajon izjavio je za novinsku agenciju EFE da u protekle dve godine dečaka nisu smeli da puštaju u školu, kao ni na ulicu da se igra.

„Nedostaje mi Mesi", rekao je Murtaza, kada su ga novinari AFP-a pronašli u Kabulu.

Kako kaže, nada se da će ga jednog dana opet videti.

„Kada ga budem video reći ću mu 'salam' i 'kako si'. Onda će on odgovoriti sa 'hvala ti' i 'čuvaj se', a ja ću sa njim ići do terena na kojem će on da igra, a ja da ga gledam"