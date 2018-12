Image copyright SONY Natpis na slici God of War dobio nekoliko nagrada

Izdanja The adventures of a Spartan i Wild West osvojila su brojna priznanja na ovogodišnjem takmičenju za Igru godine.

Visokobudžetni naslovi God Of War i Red Dead Redemption 2 pridružili su se igri Fortnite na pobedničkom tronu.

God Of Warje proglašena igrom godine - ispred Assassin's Creed, Celeste, Spider-Man, Monster Hunter i Red Dead Redemption 2.

Nagrađen je i tvorac ove igre, a ona je proglašena i najboljom akcionom ili avanturističkom igrom godine.

Igra Red Dead Redemption 2 dobila je nagrade koje su usmerene na priču i produkciju - pobedivši u kategoriji za naraciju, muziku, ton i izvođenje.

Fortnite je pobedio u kategorijama za najbolju igru u nastavcima i za najbolju multiplejer igru. Nagradu za nezavisnu igru dobio je Celeste.

„Isticanje dobrog u igrama"

Red Dead Redemption 2 osvojila je brojne nagrade

Analiza Stefana Paula, Njuzbit gejming reportera

Nagrada za igre je šansa za industriju video igara da dokaže da može da ima blistavu i glamuroznu ceremoniju dodele nagrada kao bilo koji holivudski događaj.

Ova godina ostaće upamćena po nečemu zaista retkom. Neki od velikih šefova kompanija Majkrosoft, Soni i Nintendo zajedno na bini - bili su u centru pažnje.

Ova industrija je tokom 2018. godine postala predmet intenzivnog nadzora. Jedan od razloza za to je slučaje igre Fortnite. Američki predsednik Donald Tramp tvrdi da je igra odgovorna za oružano nasilje i smatra da postoji povezanost između igara i kockanja.

Ono što smo prošle noći videli bio je zajednički pokušaj moćnih ljudi iz industrije da promene ovakav narativ. Pokušali su da naglase dobro u igrama i pokažu da one šire poruku jedinstva širom različitih zajednica.

Što se tiče samih nagrada, glavna tema nakon događaja bila je i veliko pitanje - šta je bolje Red Dead Redemption 2 ili God of War 4. Ovog puta grčki bog je pobedio kauboje.

Možete imati čvrste stavove za svaku od ovih igara - i zato sinoćna odluka verovatno neće zaustaviti ljude da ovo pitanje postavljaju i narednih godina.

Šta se još dogodilo sinoć?

Ovaj događaj nije bio samo proslava za ovogodišnje pobednike, već i najava brojnih ostvarenja za narednu godinu.

Brojna velika imena iz ove industrije iskoristila su događaj za promociju igara koje treba da izađu.

Novi trejleri objavljeni su za Far Cry: New Dawn, Marvel Ultimate Alliance 3, nove igre u Dragon Age i Mortal Kombat franšizi poput The Last Campfire- novog naslova u ediciji No Man's Sky.